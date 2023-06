Un tornado mató a tres personas en los estados de Indiana y Arkansas

Un tornado azotó una casa en Indiana, matando a uno de sus ocupantes e hiriendo a otro, mientras que dos personas murieron en Arkansas tras caer un árbol sobre una casa Redacción:

Un tornado azotó un hogar en Indiana, matando a uno de sus ocupantes e hiriendo a otro, mientras que dos personas murieron en Arkansas tras caer un árbol sobre una casa, en un momento en que el mal tiempo azota varios estados.

El tornado que azotó la casa el domingo por la noche formaba parte de un sistema de tormentas que atravesó el condado de Martin, Indiana, informó WXIN-TV. Un tornado también tocó tierra el domingo por la tarde en el condado de Johnson, al sur de Indianápolis, dañando al menos 75 viviendas, según las autoridades.

El director de la Agencia de Gestión de Emergencias del condado de Martin, Cameron Wolf, confirmó la muerte y las lesiones, según WXIN, que informó que la casa estaba en una zona rural donde múltiples árboles fueron derribados por los fuertes vientos.

Los funcionarios de gestión de emergencias del condado de Martin no respondieron de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en busca de información adicional sobre las víctimas y el alcance de los daños causados por la tormenta.

En esta imagen tomada de un video, el tejado de una casa se ve muy dañado tras el paso de un tornado el domingo 25 de junio de 2023 en el condado Johnson, Indiana. (WRTV via AP)

La ciudad de Shoals, sede del condado de Martin, está a unos 140 kilómetros al suroeste de Indianápolis y a 130 kilómetros al noroeste de Louisville (Kentucky).

Un tornado también tocó tierra el domingo por la tarde en el condado de Johnson, al sur de Indianápolis, causando daños en comunidades como Greenwood y Bargersville, según las autoridades.

Michael Pruitt, subjefe de bomberos de Bargersville, Indiana, declaró al Indianapolis Star que en una operación de búsqueda y rescate no se encontraron muertos ni heridos después de que el cuerpo de bomberos respondiera a un informe de las 4:15 de la tarde sobre el derrumbe de una estructura como consecuencia del tornado del condado de Johnson, que, según dijo, estuvo en tierra unos 15 minutos.

El jefe de bomberos de Bargersville, Erik Funkhouser, afirmó en una conferencia de prensa el domingo que al menos 75 viviendas sufrieron daños de moderados a graves en un área de 4,8 kilómetros cuando el tornado cruzó la carretera estatal 135 de Indiana en las proximidades de la Interestatal 69.

“Obviamente, esta es una escena muy peligrosa para la zona”, dijo Funkhouser. “Tenemos líneas eléctricas que están caídas en toda esa área de 3 millas”.

Escombros levantados por un posible tornado durante una tormenta cerca de Greenwood, Indiana, EE.UU., el 25 de junio de 2023 en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo en las redes sociales. Eric Ford via TMX/via REUTERS

Pruitt aseguró que los hogares afectados podrían estar sin electricidad durante días.

Jessyca Copas, su esposa y su suegro observaron la nube embudo mientras se movía detrás de una casa al otro lado de la calle, informó el Indianapolis Star.

“Estaba empezando a bajar, y había como un buitre atrapado en ella”, dijo Copas. “Me dije: ‘Ese pájaro no va a salir’”.

Un árbol caía dentro de su casa, donde Copas indicó que la familia, incluida su hija de 20 meses, se refugió en un baño por seguridad.

Kimber Olson, de 42 años, le dijo a su hijo de 8 años que se sentara en la bañera mientras ella se quedaba fuera y filmaba lo que parecían dos ciclones dando vueltas hacia su apartamento en Bargersville

“El sonido es ensordecedor”, señaló Olson. “Nunca olvidarás el sonido. Se te revientan los oídos de una forma extraña. Te pitan los oídos”.

Cuando el tornado se acercó, Olson entró en casa, cerró todas las puertas y se metió en la bañera con su hijo. Dijo que oyó estallar cristales al romperse su ventana.

“Cada tormenta me va a aterrorizar”, manifestó. “Voy a estar vigilando”.

Vista de los daños tras un tornado en Greenwood, Indiana, Estados Unidos, el 25 de junio de 2023 en esta imagen fija obtenida de un vídeo de las redes sociales. Twitter @ColeBasey9/via REUTERS

Los equipos de encuesta se dispusieron a visitar Martin, Johnson, Daviess y condados de Monroe el lunes para evaluar los daños de las tormentas severas del domingo y los tornados, de acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Indianápolis.

Funcionarios del Sheriff dicen que dos personas murieron y una tercera resultó herida el domingo por la noche en la comunidad central de Arkansas de Carlisle cuando un árbol cayó sobre una casa, informó KTHV-TV.

En Memphis, Tennessee, una empresa de servicios públicos informó que alrededor de 120.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad el domingo, cuando las tormentas con fuertes vientos derribaron árboles y causaron otros daños.

DTE Energy, con sede en Detroit, informó el lunes que unos 75.700 de sus clientes en el sureste de Michigan estaban sin electricidad. Consumers Energy, con sede en Jackson, Michigan, también informó de apagones en el suroeste de Michigan.

Michigan Indiana Power informó el domingo por la noche que unos 4.000 de sus clientes del suroeste de Michigan y el norte de Indiana se habían quedado sin electricidad debido a las tormentas. En Benton Harbor, Michigan, se registraron más de 2.000 cortes.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: