Trump apuntó contra Biden y dijo que el mandatario de EEUU utiliza las instituciones para dañar su imagen

ARCHIVO - El expresidente estadounidense Donald Trump habla durante la convención del Partido Republicano en Greensboro, Carolina del Norte, el sábado 10 de junio de 2023. (AP Foto/George Walker IV, archivo)

Donald Trump habló este lunes sobre las acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia, así como la supuesta corrupción de la que acusa a la familia del presidente Joe Biden. El ex mandatario también manifestó, durante una entrevista con un medio estadounidense, su preocupación por el uso de las instituciones del Estado para dañar su imagen y que los demócratas puedan ganar elecciones.

“Están usando al Departamento de Justicia, al FBI, para hacer daño. Y lo que es peor: lo hacen para ganar elecciones. En América Latina ocurre eso mismo. Creo que esa es una razón por la que los hispanos me quieren: ellos han sido afectados en sus países por cosas como las que ahora ocurren aquí”, dijo Trump en exclusiva al medio Americano Media.

El ex mandatario resaltó el gran vínculo que tiene con la comunidad hispana y aseguró que durante su presidencia hizo mucho por los latinos en EEUU.

“Hay un gran amor entre los hispanos y yo. He hecho mucho por la comunidad hispana. Esa comunidad es increíble. El espíritu emprendedor, todo...”, dijo.

Además, señaló que el Partido Republicano históricamente no ha tenido un buen desempeño electoral entre la comunidad latina, pero aseguró que esta situación está cambiando. El líder republicano mencionó que las últimas elecciones y las encuestas de opinión reflejan ese giro, en gran parte debido a su gestión y a la adopción de supuestas prácticas extremistas por parte del Partido Demócrata, que, aseguró, asemeja a los políticos socialistas en América Latina.

FOTO DE ARCHIVO: Una foto publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra cajas de documentos almacenadas en un baño en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida./Folleto vía REUTERS/Foto de archivo

“Tuvimos una gestión exitosa. Éramos independientes energéticamente. Gran corte fiscal. Hicimos cosas que nadie había hecho. Éramos una gran administración. Teníamos una frontera fuerte. Queremos que venga gente, pero queremos que venga gente de forma legal”, dijo.

Por otra parte, en materia de política internacional, Trump afirmó que bajo su mandato la invasión de Rusia a Ucrania no hubiera ocurrido. El ex mandatario señaló que Rusia no respeta a Biden ni su liderazgo, y tampoco respeta a los Estados Unidos.

El ex mandatario también se refirió a la supuesta corrupción en la familia de Joe Biden, específicamente en relación con presuntos sobornos en Ucrania. Sobre este tema, Trump asegura que la persecución en su contra tiene como objetivo desviar la atención de ese escándalo que involucra al hijo del presidente de EEUU.

“Sí, sin duda. Creo que la acusación en mi contra es para desviar la información. Y dicen que hay mucho más por venir. Y también para ocultar todo lo relacionado a Hunter, que ha salido tanto”, dijo Trump.

“Hay mucho más que los 5 millones de dólares”, agregó. “Mucho dinero que pagó Burisma. Y lo pagaron a través de Hunter. Esta es una forma de ocultar eso, y creo que no les está saliendo bien. Mi porcentaje en las encuestas crece mucho”.

Trump será mañana procesado en Miami por 37 cargos penales relacionados con los documentos clasificados hallados en su casa de Florida.

El ex presidente (2017-2021), que está en campaña con la meta de volver a la Casa Blanca, ha afirmado que es “inocente” y que el objetivo de esta acusación en la justicia federal es “dañar su reputación” para impedir que gane las elecciones de 2024.

Los cargos tienen que ver con el descubrimiento en 2022 de cajas con documentos clasificados, algunos con etiquetas de “alto secreto”, que se hallaron en un registro en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach (costa este de Florida).

