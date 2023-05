Trágico accidente en Estados Unidos: un hombre murió tras la explosión de una antigua granada

Un hombre de Indiana murió tras la explosión de una granada de mano en su casa (Getty)

El sábado pasado una familia de Indiana, estado del medio oeste de los Estados Unidos, encontró entre las pertenencias familiares una granada de mano que se volvió mortal.

Según los reportes de la policía local, la granada explotó, provocando la muerte del padre de la familia, Bryan Niedert, de 47 años. Sus dos hijos adolescentes -un chico de 14 años y una chica de 18-, en tanto, resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital con lesiones de metralla.

El hecho tuvo lugar el sábado por la noche en una casa de la comunidad de Lakes of the Four Seasons, en el noroeste de Indiana, de acuerdo a lo informado por el Departamento del Sheriff del condado de Lake.

El sheriff Oscar Martínez dijo que los investigadores están tratando de determinar qué causó la explosión de la granada en la casa ubicada a unos 50 kilómetros al sureste de Chicago.

“Al parecer, alguien tiró del pasador del artefacto y éste detonó”, escribió Martínez en un comunicado.

Según la policía, la familia estaba ordenando las pertenencias del abuelo cuando descubrieron la granada de mano.

De todas formas, la causa oficial de muerte está pendiente de los resultados de la autopsia, que se realizará el lunes, según la oficina del forense del condado.

La Policía de Indiana investiga la causa de la explosión de la granada

El pasado domingo, las autoridades estaban “investigando si el artefacto pudo haberse auto detonado debido a su antigüedad o a otros factores, si se había tirado del pasador o si pudo haber intervenido alguna otra circunstancia”, de acuerdo a lo aportado por los ayudantes del sheriff.

Asimismo, ante la posibilidad de encontrar otros explosivos, las autoridades convocaron a expertos de la policía científica para que aseguraran la zona y llevaran a cabo nuevas investigaciones.

ABC News recuerda que incidentes mortales similares han tenido lugar en los últimos años, mientras los aficionados buscan granadas como reliquias memorables de los tiempos de guerra.

“Para los coleccionistas, las granadas se han convertido en un icono de la nación, tanto como los uniformes y los cascos”, señalaba un artículo de 2011 sobre granadas antiguas, publicado en Military Heritage.

Aunque muchas de estas antigüedades se desactivan retirando los explosivos vivos del cebo y la carga, algunas granadas siguen llevando explosivos activos.

Días antes de la Navidad de 2020, un adolescente de Virginia murió tras la explosión de una granada que había comprado en un centro comercial de antigüedades local, según un comunicado difundido en ese entonces por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés).

