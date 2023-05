El video de la CIA para reclutar a espías rusos

La agencia invita a aportar información de forma confidencial

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos redobló sus esfuerzos para convencer a los rusos de que filtren secretos de su país con un emotivo video en Telegram, con locución y subtítulos en idioma ruso, que apela al patriotismo de personas frustradas con la situación bajo el mandato del presidente Vladimir Putin.

El breve video muestra a un burócrata ruso y a una mujer en casa con un niño, ambos aparentemente con problemas en sus vidas, preguntándose si es lo que soñaban.

“Ser un héroe significa aguantar. Pero aguantar no significa tolerar sin sentido, ¿verdad?”, cuestiona la campaña.

Sugiere que la gente puede actuar para mejorar las cosas -proporcionando información a la CIA- y seguir siendo rusos patriotas.

"Contactar a la CIA", en el video de la agencia difundido en Telegram

“Puede que la gente que te rodea no quiera oír la verdad. Pero nosotros sí. No eres impotente. Contáctanos a través de un método seguro”, añade el video.

El texto que lo acompaña ofrece instrucciones sobre cómo hacerlo, utilizando un navegador Tor para acceder a la “dark web” y herramientas de cifrado que, según la CIA, garantizarán su protección.

“La CIA quiere saber la verdad sobre Rusia, y estamos buscando personas de confianza que puedan decirnos esta verdad”, escribe la agencia. “Tu información puede ser más valiosa de lo que crees”.

La agencia explicó que esperaba contactar con personas de inteligencia, diplomacia, ciencia y tecnología, así como de otros campos, y que estaban interesados en todo tipo de información, incluida la política y la económica.

Un funcionario de la agencia dijo a AFP que, si bien habían hecho el lanzamiento en otras redes sociales antes, ahora se estaban centrando en Telegram encriptado porque es el principal medio para que los rusos compartan y obtengan información y noticias, sobre todo, desde política hasta la guerra en Ucrania.

La CIA espera que ofrecer una forma sencilla pero clara de filtrar información a través de la web oscura convenza a los rusos cautelosos de dar el siguiente paso.

“Nuestro objetivo es proporcionar vías lo más seguras posible para que se pongan en contacto con nosotros”, declaró el funcionario bajo anonimato. “Queríamos transmitir a los rusos en su propio idioma que sabemos por lo que están pasando”, agregó.

El video fue difundido en ruso

El funcionario subrayó que Estados Unidos no pretendía provocar una revuelta o un cambio de régimen, sino que sólo esperaba que algunos rusos lo vieran como una forma de ayudar a su país a avanzar, en un contexto en el que Vladimir Putin todavía disfruta de un alto nivel de apoyo.

El funcionario dijo que una campaña similar en otras redes sociales, muchas de ellas bloqueadas ahora en Rusia, había dado resultados.

“Póngase en contacto con nosotros”, instó la CIA. “Quizá la gente que te rodea no quiera la verdad. Nosotros la queremos”.

Consultado por la campaña, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró: “Estoy convencido de que los servicios de inteligencia monitorean adecuadamente este espacio, partiendo del hecho de que la CIA y otros servicios de inteligencia occidentales no reducen sus actividades en nuestro país”.

No obstante, el vocero admitió que no está al tanto de la iniciativa de la CIA. “Honestamente hablando, todavía no nos hemos fijado en eso. No dispongo de información al respecto”, indicó.

(Con información de AFP y EFE)

