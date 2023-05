La extensa lista de mentiras y estafas de George Santos, el polémico congresista republicano arrestado por fraude

El representante de EE. UU. George Santos (R-NY) sale del Tribunal Federal de Central Islip en Central Islip, Nueva York, EE. UU., 10 de mayo de 2023. REUTERS/Shannon Stapleton

Desde el primer el momento en que George Santos asumió como congresista en 2023, los escándalos por las notorias mentiras sobre su vida que la prensa estadounidense fue destapando persiguieron al político republicano. Este miércoles fue arrestado y acusado de trece cargos de fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio por los que se enfrenta a hasta veinte años de cárcel.

“De la forma cómo lo veo, seré presidente de algún comité en un par de años si solo miras los estándares del Congreso”, declaró con ironía Santos tras conocerse los cargos en su contra

Santos, de 34 años, llegó al Congreso de Estados Unidos con una interesante historia de vida: era el primer republicano abiertamente gay e hijo de humildes inmigrantes brasileños que pudo superarse con mucho sacrificio y hacer una exitosa carrera en Wall Street. El joven político era el ejemplo perfecto de eso que llaman el “sueño americano”.

Sin embargo, al poco de tiempo de su triunfo en las elecciones legislativas, se descubrió que gran parte de su biografía era falsa. En diciembre, un mes después de los comicios, una investigación periodística destapó las mentiras en el currículum del político republicano.

En su biografía, Santos aseguró que había trabajado para los bancos Citigroup y Goldman Sachs, pero ambos datos resultaron falsos. Tampoco se pudo comprobar sus supuestos negocios inmobiliarios ni su paso por la universidad.

“Mis pecados aquí están embelleciendo mi currículum. Lo siento”, se disculpó Santos, tras conocerse la investigación de New York Times que destapó las mentiras en su hoja de vida.

A continuación, la lista de algunas de las mentiras y estafas más escandalosas de George Santos.

George Santos en el Congreso de EEUU (AP Photo/Alex Brandon, File)

Fue a un colegio de élite en Nueva York

El político republicano dijo que había asistido a la “Escuela preparatoria Horace Mann en el Bronx”, un centro educativo de élite en Nueva York, pero que tuvo que abandonar poco tiempo antes de graduarse porque sus padres “cayeron en tiempos difíciles” con la crisis financiera del 2008. No obstante, un portavoz de la exclusiva escuela le confirmó a CNN que Santos no estudió en Horace Mann.

Muerte de la madre relacionada con el 11 de septiembre

La campaña de Santos, en su sitio web, afirmó que la madre del político republicano estaba en una oficina en la Torre Sur el 11 de septiembre de 2001. Según el sitio, la mujer murió unos años después “cuando perdió la batalla contra el cáncer” (algunos sobrevivientes del 11 septiembre murieron de cáncer por los gases que inhalaron). En su cuenta de Twitter, el mismo Santos escribió el 12 de julio de 2021 que el 11 de septiembre “cobró la vida de mi madre”. Sin embargo, una investigación de NBC News reveló que el único registro de empleo de la madre de Santos era una empresa en Queens que cerró 1994. Además, se conoció que el día de los ataques a la Torres Gemelas la mujer estaban en Brasil.

Su paso por la universidad

De acuerdo con su currículum, Santos estudió en la universidad Baruch College en Nueva York de donde se graduó sum cum laude (excelencia académica) y luego obtuvo un MBA de la Universidad de Nueva York en 2013. No obstante, tras una investigación del New York Times, se conoció que el político no había asistido a ninguna de esas universidades.

Su abuela víctima del Holocausto y judaísmo

El político dijo que su abuelos sobrevivieron al Holocausto y en su página se aseguraba que sus “abuelos maternos huyeron de la persecución judía en Ucrania, se establecieron en Bélgica y nuevamente huyeron de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial”.

“Para muchas personas que son descendientes de refugiados de la Segunda Guerra Mundial o sobrevivientes del Holocausto, se cambiaron muchos nombres y papeleo en nombre de la supervivencia”, dijo Santos a Fox News.

Sin embargo, la prensa estadounidense investigó sus registros genealógicos y no encontró señales de herencia judía ni ucraniana ni indicios de cambio de nombre. Además, todos los registros encontrados mostraban que sus abuelos maternos nacieron en Brasil y que vienen de una familia católica del país sudamericano.

El representante de EEUU George Santos conversa con su invitado del Estado de la Unión y miembros de su personal mientras se preparan para la noche en la oficina de Santos en Capitol Hill en Washington, EE. UU. 7 de febrero de 2023. REUTERS/Jonathan Ernst

Esquema Ponzi

Santos trabajó en una firma financiera llamada Harbor City, que cerró tras ser acusada por la Comisión de Bolsa y Valores de ejecutar un esquema ponzi. El político, que sabía que la empresa había sido acusada de hacer circular documentos fraudulentos, le insistió a un posible inversionista que todo era “100% legal”.

Jugador estrella de voleibol universitario

En su biografía, Santos aseguró que era una estrella en el equipo de voleibol de Baruch, que ganaron el campeonato de la liga y que por su actividad deportiva le tocó operarse ambas rodillas. Tras una investigación, se conoció que esta información era falsa.

Cobró beneficios de desempleo

El político republicano fue acusado de cobrar de forma fraudulenta más 24.000 dólares en beneficios de desempleo. Según las fiscalía de EEUU, solicitó los beneficios de desempleo en junio de 2020 a pesar de estar empleado como director regional de una firma de inversión en Florida y con un salario anual de unos 120,000 dólares.

“Desde ese momento hasta abril de 2021, cuando Santos trabajaba y recibía un salario de manera casi continua y durante su fallida candidatura al Congreso, afirmaba falsamente cada semana que era elegible para recibir beneficios por desempleo cuando no lo era”, dijeron fiscales que investigaron su caso.

El representante de EE. UU. George Santos (R-NY) mira su teléfono mientras lo conducen a una entrevista televisiva con el presentador Piers Morgan en Nueva York, EE. UU., 20 de febrero de 2023. REUTERS/Jonathan Ernst

Pañuelos robados

Una persona que compartió vivienda con Santos acusó al político republicano de robarle numerosos artículos, como una bufanda Burberry que luego usó para un mitin político que tenía como lema “Stop the Steal” (Frena el robo), en el que protestó porque supuestamente le habían robado su candidatura al Congreso que perdió en 2020.

Estafó a un veterano de guerra

En 2016, Santos realizó una campaña para recolectar fondos para el perro de un veterano de guerra que estaba enfermo y necesitaba un cirugía de 3000 dólares para extraerle un tumor mortal. “Queridos todos, cuando un veterano se acerca para pedir ayuda, ¿cómo puedes decir que no [...]”, escribió el político republicano en GoFundMe. Sin embargo, tras recaudarse los fondos, Santos despareció y un año después el perro murió.

