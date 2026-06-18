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El régimen de Irán condenó a una cantante a 74 latigazos por aparecer sin velo en un concierto virtual

El Tribunal Penal de Qom impuso además dos años de veto para actividades artísticas y otros dos sin salir del país por un video en YouTube que reunió casi tres millones de visualizaciones

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El fallo sostuvo que Parastoo Ahmadi atentó contra la moral pública al producir y difundir en el entorno virtual contenidos considerados obscenos y contrarios a la ética. (EP)
El fallo sostuvo que Parastoo Ahmadi atentó contra la moral pública al producir y difundir en el entorno virtual contenidos considerados obscenos y contrarios a la ética. (EP)

Un tribunal iraní condenó a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos, dos años de prohibición para ejercer actividades artísticas y otros dos sin poder salir del país, por publicar en YouTube un concierto en el que aparecía sin velo. La sentencia alcanza también a ocho miembros de su equipo de producción y músicos que participaron en la grabación.

El fallo fue emitido por el Tribunal Penal de Qom por “atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual”, según se informó en la cuenta de Instagram de la artista.

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El 11 de diciembre de 2024, Ahmadi publicó en su canal una grabación de 27 minutos titulada “Un concierto imaginario”, filmada en un caravasar histórico de Deir Gachin, en la provincia de Qom. En el vídeo, la cantante aparece con un vestido negro de tirantes, el cabello descubierto y acompañada por cuatro músicos.

Parastoo Ahmadi
Parastoo Ahmadi durante la actuación que derivó en su condena.

El nombre elegido para la grabación remite a las restricciones que pesan sobre las artistas en Irán, donde la ley islámica prohíbe a las mujeres cantar en solitario ante un público mixto, grabar discos de forma libre y actuar ante cámaras. Solo pueden ofrecer conciertos para audiencias exclusivamente femeninas y sin registro fotográfico ni audiovisual.

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El vídeo acumuló casi tres millones de visualizaciones. En menos de 24 horas, las autoridades judiciales iraníes anunciaron una denuncia contra la cantante y sus acompañantes por celebrar el concierto "sin permiso" y sin respetar las "normas legales y religiosas“.

La Fiscalía de Teherán imputó formalmente a Ahmadi a finales de diciembre de 2024. Tras ser detenida, fue puesta en libertad bajo fianza junto al resto de los acusados, de acuerdo con información de la ONG HRANA (Human Rights Activists News Agency).

Una mujer sostiene la bandera iraní durante una manifestación en Teherán el 29 de abril de 2026. (Reuters)
Una mujer sostiene la bandera iraní durante una manifestación en Teherán el 29 de abril de 2026. (Reuters)

Los cargos incluyeron "ofensa a la moral pública" y “producir, enviar, distribuir y publicar” contenido calificado como “vulgar” e “inmoral”.

Ahmadi, nacida en 1997, es graduada en dirección cinematográfica por la Universidad de Soore, en Teherán. Ya había enfrentado consecuencias legales antes de este caso. En 2022 se hizo conocida por reinterpretar la canción patriótica “De la sangre de la juventud de la patria” durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, quien falleció bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar correctamente el velo islámico.

El caso se produce dos años después de aquellas protestas masivas. Desde entonces, muchas iraníes dejaron de cubrirse el cabello como forma de desobediencia civil. Desde comienzos de 2025, las autoridades dejaron de aplicar las leyes que hacen del hiyab una prenda obligatoria, y es frecuente ver a mujeres sin la cabeza cubierta en las calles de Teherán y otras ciudades del país.

(Con información de EFE y EP)

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