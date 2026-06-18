Estados Unidos alerta a sus ciudadanos por muertes, agresiones y accidentes con motos de agua en un país caribeño

Estados Unidos emitió una advertencia sobre el alquiler de motos de agua en Bahamas por muertes, lesiones y agresiones sexuales en Nassau y Paradise Island. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia dirigida a ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos asociados al alquiler de motos de agua en Bahamas tras reportes de muertes, lesiones y agresiones sexuales en playas de Nassau y Paradise Island. La alerta, publicada el 16 de junio de 2026, afecta principalmente a turistas que visitan destinos populares del archipiélago y responde a la detección de un patrón de incidentes vinculados a operadores no autorizados.

La Embajada de Estados Unidos en Nassau fundamentó la advertencia en datos recientes que incluyen hospitalizaciones, evacuaciones médicas y denuncias de delitos contra turistas. Según fuentes diplomáticas y medios internacionales como The Washington Times, la medida busca reforzar la prevención ante la falta de regulación y supervisión efectiva sobre estos servicios recreativos.

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Entre los antecedentes se encuentran accidentes fatales, como la muerte de un miembro de la Guardia Nacional de Alaska en 2025, y denuncias de agresiones sexuales perpetradas por operadores que transportaron a las víctimas a lugares aislados. El aviso diplomático resalta la importancia de identificar a los proveedores autorizados y de evitar el alquiler en zonas de alto riesgo.

¿Por qué Estados Unidos advierte sobre el alquiler de motos de agua en Bahamas?

La advertencia de Estados Unidos responde a una serie de incidentes ocurridos en Nassau y Paradise Island, dos de los principales destinos turísticos de Bahamas. De acuerdo con The Washington Times, la embajada identificó que los operadores no autorizados suelen carecer de licencia y seguro, y utilizan embarcaciones en condiciones inseguras. La alerta cita un “patrón de muertes, lesiones y agresiones sexuales” que involucra a estos proveedores, principalmente en playas como Cabbage Beach, Junkanoo Beach y Saunders Beach.

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El embajador Herschel Walker declaró: “Debo advertir sobre los peligros asociados con el alquiler de motos de agua y pequeñas embarcaciones, y sobre el baño en playas donde se utilizan estos vehículos en aguas poco profundas, especialmente en Nassau y Paradise Island”. Según el comunicado oficial, la vigilancia en estas áreas es limitada, lo que incrementa la vulnerabilidad de los turistas ante incidentes y delitos.

La Embajada de Estados Unidos en Nassau detectó un patrón de incidentes vinculado a operadores no autorizados de motos de agua en playas turísticas de Bahamas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué incidentes motivaron la advertencia de la Embajada de Estados Unidos?

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Nassau, seis ciudadanos estadounidenses han sido hospitalizados desde agosto de 2024 por accidentes con motos de agua, y tres de ellos requirieron evacuación médica a Estados Unidos. Entre los casos más graves figura el fallecimiento en agosto de 2025 de Robert Rosa, teniente segundo de la Guardia Nacional de Alaska, quien murió tras ser embestido por una embarcación no registrada frente a Paradise Island.

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Además, el aviso diplomático documenta múltiples denuncias de agresión sexual. Según la embajada, en 2024 se registraron tres denuncias y entre 2025 y 2026 se han presentado al menos cuatro casos adicionales. En estos episodios, las víctimas fueron llevadas a islas apartadas por los operadores para cometer los delitos, según The Washington Times. Esta información ha sido corroborada por The Epoch Times, que señala la persistencia de agresiones y lesiones vinculadas a estos servicios.

¿Qué medidas tomó Estados Unidos ante los riesgos en Bahamas?

La respuesta oficial incluye la prohibición para empleados del gobierno estadounidense de alquilar o conducir motos de agua en Nueva Providencia y Paradise Island. Esta medida busca reducir el riesgo para el personal oficial y refuerza el llamado a la precaución para el resto de los ciudadanos.

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El embajador Herschel Walker expresó: “Ya hemos perdido vidas de estadounidenses en accidentes prevenibles. Varios visitantes han sido hospitalizados”, en una declaración recogida por The Washington Times. Agregó que el gobierno estadounidense colabora con las autoridades de Bahamas para fortalecer la regulación, pero enfatizó que la recomendación actual es evitar el alquiler de motos de agua hasta que se implementen controles más estrictos.

La embajada también aconseja a los viajeros desconfiar de quienes ofrezcan estos servicios cerca de los puertos y playas más concurridas, y mantenerse atentos a las alertas meteorológicas y marítimas locales.

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La advertencia de Estados Unidos señala que muchos operadores de motos de agua en Bahamas carecen de licencia, seguro y controles de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las playas y zonas de mayor riesgo en Bahamas para turistas?

El comunicado diplomático identifica Cabbage Beach, Junkanoo Beach y Saunders Beach como las áreas con mayor presencia de operadores no autorizados. Estas playas son puntos de concentración de turistas y atraen a proveedores ilegales que suelen acercarse directamente a los visitantes para ofrecer alquileres de motos de agua.

Según la embajada, la supervisión policial en estos puntos es “esporádica”, lo que dificulta la prevención de incidentes y la fiscalización de las actividades. Esta situación ha sido destacada tanto por The Washington Times como por The Epoch Times, que advierten sobre la continuidad de prácticas riesgosas en ausencia de una regulación efectiva.

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¿Qué dice el Departamento de Estado sobre el nivel de advertencia para viajar a Bahamas?

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Bahamas en “Nivel 2” de advertencia, lo que significa que los viajeros deben ejercer mayor precaución. Esta clasificación responde a la combinación de riesgos delictivos, incidentes recreativos y debilidades en la regulación de proveedores turísticos.

La embajada subrayó: “Muchas de las embarcaciones son inseguras y los operadores no cuentan con las autorizaciones ni el seguro necesario”. El aviso recomienda evitar el alquiler de motos de agua, informarse sobre las condiciones de seguridad y contactar a la embajada ante cualquier incidente o emergencia.

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La Embajada de Estados Unidos registró denuncias de agresión sexual contra turistas trasladados por operadores de motos de agua a zonas aisladas de Bahamas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones y pasos deben seguir los viajeros estadounidenses en Bahamas?

La Embajada de Estados Unidos en Nassau emitió una serie de recomendaciones para quienes se encuentren en Bahamas:

Evitar el alquiler de motos de agua, especialmente en Nassau y Paradise Island.

Rechazar ofertas de alquiler provenientes de personas sin identificación ni licencia visible.

Consultar siempre las alertas meteorológicas y marítimas antes de realizar actividades acuáticas.

Contactar a la embajada en caso de emergencia, accidente o situación de riesgo.

Informar a familiares y amigos sobre el itinerario y planes de viaje.

El comunicado institucional enfatiza: “Considere todos los riesgos antes de subir a una moto de agua en Bahamas. Su seguridad es prioritaria. Si necesita ayuda, contacte a la embajada de inmediato”.

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¿Cómo puede afectar esta advertencia a la industria turística y a los viajeros?

La advertencia emitida por Estados Unidos tendrá impacto directo en la planificación de viajes para quienes consideren actividades acuáticas motorizadas en Bahamas. Los turistas estadounidenses deberán considerar alternativas recreativas y verificar la legalidad y seguridad de los servicios disponibles.

El gobierno de Bahamas y las autoridades locales han sido instados a reforzar la regulación y control sobre los operadores turísticos. El trabajo conjunto con el gobierno estadounidense se mantiene como una prioridad, en tanto se espera que, en el futuro, se implementen sistemas de licenciamiento y monitoreo más estrictos para reducir los riesgos documentados.

Mientras tanto, el Departamento de Estado continuará actualizando sus recomendaciones a medida que se desarrollen nuevas acciones regulatorias o se reciban reportes adicionales de incidentes.