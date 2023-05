Arrestaron al congresista neoyorquino George Santos: lo acusan de usar el dinero de la campaña en ropa y automóviles

ARCHIVO - El representante George Santos, republicano por Nueva York, espera el inicio de una sesión en la cámara de la Cámara mientras la Cámara se reúne por cuarto día para elegir un orador y convocar el 118° Congreso en Washington, el 6 de enero de 2023. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)

El representante estadounidense George Santos, el republicano de Nueva York tristemente célebre por inventar partes clave de la historia de su vida, ha sido acusado de malversar dinero de su campaña, mentirle al Congreso sobre sus ingresos y estafar a su en beneficios de desempleo inmerecidos, dijeron los fiscales el miércoles.

La acusación dice que Santos indujo a sus simpatizantes a donar a una empresa con el falso pretexto de que el dinero se usaría para apoyar su campaña. En cambio, dice, lo usó para gastos personales, incluso para comprar ropa de diseñador y pagar sus tarjetas de crédito y pagos de automóviles.

Santos también está acusado de mentir sobre sus finanzas en los formularios de divulgación del Congreso y de solicitar y recibir beneficios por desempleo mientras trabajaba como director regional de una empresa de inversión que el gobierno cerró en 2021 por acusaciones de que se trataba de un esquema Ponzi.

El fiscal federal Breon Peace dijo que la acusación “busca responsabilizar a Santos por varios supuestos esquemas fraudulentos y tergiversaciones descaradas”.

“Tomados en conjunto, las acusaciones en la acusación acusan a Santos de confiar en la deshonestidad y el engaño repetidos para ascender a los pasillos del Congreso y enriquecerse”, dijo Peace.

Una manifestación exige la expulsión de santos del Capitolio (REUTERS/Michael A. McCoy/Archivo)

Santos se entregó el miércoles y fue llevado a un juzgado federal en Long Island, donde se esperaba que compareciera por primera vez más tarde en el tribunal por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos y declaraciones falsas al Congreso.

Contactado por The Associated Press el martes, Santos dijo que no estaba al tanto de los cargos.

Santos, de 34 años, fue elegido para el Congreso el otoño pasado después de una campaña basada en parte en falsedades. Le dijo a la gente que era un rico negociador de Wall Street con una importante cartera de bienes raíces que había sido un jugador estrella de voleibol en la universidad, entre otras cosas.

En realidad, Santos no trabajó en las grandes firmas financieras que, según él, lo habían empleado, no fue a la universidad y tuvo problemas financieros antes de postularse para un cargo público. Afirmó que impulsó su racha en gran medida con riquezas hechas por él mismo, obtenidas de la intermediación en acuerdos de juguetes caros para clientes adinerados, pero la acusación alega que esos alardes también fueron exagerados.

En documentos regulatorios, Santos afirmó que le prestó a su campaña y a los comités de acción política relacionados más de 750,000 dólares, pero no estaba claro cómo habría llegado a ese tipo de riqueza tan rápido después de años en los que luchó para pagar el alquiler y enfrentó múltiples procesos de desalojo.

En un formulario de divulgación financiera, Santos informó que ganaba 750,000 dólares al año de una empresa familiar, la Organización Devolder, pero los cargos revelados el miércoles alegan que Santos nunca recibió esa suma, ni el 1 millón de dólares y 5 millones de dólares en dividendos que enumeró como provenientes de la empresa.

Santos ha descrito a la Organización Devolder como un intermediario para la venta de artículos de lujo como yates y aviones. El negocio se constituyó en Florida poco después de que Santos dejara de trabajar como vendedor de Harbor City Capital, la empresa acusada por las autoridades federales de operar un esquema Ponzi ilegal.

En noviembre de 2021, Santos formó Redstone Strategies, una empresa de Florida que, según los fiscales federales, solía engañar a los donantes para que financiaran su estilo de vida. Según la acusación, Santos le dijo a un asociado que solicitara contribuciones a la empresa a través de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas y le proporcionó a la persona la información de contacto de los posibles contribuyentes.

Los correos electrónicos enviados a los posibles donantes afirmaban falsamente que la empresa se formó “exclusivamente” para ayudar en la candidatura electoral de Santos y que no habría límites sobre cuánto podrían contribuir, dice la acusación. Santos afirmó falsamente que el dinero se gastaría en anuncios de televisión y otros gastos de campaña, dijo.

En octubre pasado, un mes antes de su elección, Santos transfirió alrededor de 74,000 dólares de las arcas de la empresa a cuentas bancarias que él mantenía, según la acusación. También transfirió dinero a algunos de sus asociados, dijo.

Muchos de los compañeros republicanos de Nueva York de Santos le pidieron que renunciara después de que se revelara su historial de fabricaciones. Algunos renovaron sus críticas hacia él cuando se difundió la noticia del caso penal.

“Escucha, George Santos debería haber renunciado en diciembre. George Santos debería haber renunciado en enero. George Santos debería haber renunciado ayer. Y quizás renuncie hoy. Pero tarde o temprano, ya sea que elija hacerlo o no, se le entregará tanto la verdad como la justicia”, dijo el representante estadounidense Marc Molinaro, un republicano que representa a partes del norte del estado de Nueva York.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, fue más circunspecto y dijo: “Creo que en Estados Unidos, eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad”.

Santos ha enfrentado investigaciones criminales antes.

Cuando tenía 19 años, fue objeto de una investigación criminal en Brasil por acusaciones de que usó cheques robados para comprar artículos en una tienda de ropa. Las autoridades brasileñas dijeron que han reabierto el caso.

En 2017, Santos fue acusado de robo en Pensilvania después de que las autoridades dijeran que usó miles de dólares en cheques fraudulentos para comprar cachorros a criadores de perros. Ese caso fue desestimado después de que Santos afirmó que le habían robado la chequera y que otra persona se había llevado los perros.

Las autoridades federales han estado investigando por separado las quejas sobre el trabajo de Santos recaudando dinero para un grupo que pretendía ayudar a las mascotas abandonadas y maltratadas. Un veterano de Nueva Jersey acusó a Santos de no entregar los 3,000 dólares que había recaudado para ayudar a su perro a obtener la cirugía que necesitaba.

(con información de AP)

