Joseph Maldonado-Passage, de “Tiger King”, se postuló para la presidencia de EEUU desde la cárcel (REUTERS)

La carrera por la Casa Blanca ya está en marcha. A poco más de un año de los comicios en los que se elegirá al sucesor del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya comienzan a circular los primeros nombres de candidatos.

En los últimos días, sin embargo, hubo un postulante que llamó la atención de muchos. Se trata de Joseph Maldonado-Passage, más conocido como Joe Exotic, protagonista de la exitosa y polémica docuserie de Netflix “Tiger King”, quien anunció que se presentará como candidato a las elecciones de 2024.

“Puede parecer una broma pero no lo es”, comienza el mensaje en el que dio a conocer la noticia.

Maldonado-Passage saltó a la fama a raíz del documental de la plataforma de streaming que mostraba el día a día de este ex dueño de un zoológico y criador de tigres en Oklahoma. En estas imágenes, también se expuso el creciente conflicto que mantenía con Carole Baskin, propietaria de un santuario para grandes felinos que le hacía competencia.

Joseph Maldonado-Passage aseguró que su postulación es su derecho, incluso desde la cárcel (Peacock)

Si bien el furor que alcanzó durante los meses de aislamiento obligatorio por la cuarentena del coronavirus llevó a muchos a tomar cierto cariño al personaje de Joe Exotic, Maldonado-Passage fue llevado ante la Justicia por varios delitos contra la flora y la vida de animales, así como por haber intentado contratar a dos asesinos para acabar con la vida de Baskin.

Tras ser hallado culpable de matar cinco tigres, fue sentenciado a 22 años de cárcel en enero de 2020. Sin embargo, dos años más tarde, en enero de 2022, un juez federal rebajó su condena a 21 años.

De todas formas, el criador de tigres sigue y seguirá tras las rejas, por lo menos durante el próximo mandato presidencial de Estados Unidos.

“Estoy aquí (en la cárcel) sólo por la corrupción en el Departamento de Justicia, por tres delincuentes a los que se les dijo cómo mentir bajo juramento, dos fiscales federales adjuntos corruptos, dos agentes corruptos del FBI y un agente federal de Vida Silvestre corrupto”, se defendió en el escrito publicado en su sitio web y agregó que lo único que hizo fue “poner a dormir a cinco tigres muy viejos y lisiados de la manera más humana posible”.

Joseph Maldonado-Passage cumple una sentencia de 22 años de cárcel, por lo que estará tras las rejas durante el próximo mandato presidencial

A continuación, Joe Exotic apeló a sus seguidores a que entiendan y apoyen su decisión, la cual forma parte de sus “derechos constitucionales” incluso “desde la cárcel”.

“No tengamos en cuenta que soy gay, que estoy en prisión, que me drogué en el pasado, que tuve más de un novio a la vez y que Carole me odia a muerte. Todo esto no tiene nada que ver con que yo pueda ser su voz. Lo mejor que tienen para apoyarme es que toda mi vida he estado acostumbrado a luchar para salir adelante”, agregó en un tono que combina partes de ironía y cierta dureza que le permite brindar confianza a los electores.

Si bien más adelante admitió que está arruinado y que le han quitado “todo” por lo que trabajó, se mostró comprometido con el futuro del país y animado a solucionar los problemas que aquejan a la población.

“Es hora de que recuperemos este país. Y sí, se me ocurre gente que puede ayudar a gestionarlo muchísimo mejor que ahora”, dijo al respecto. “Quiero devolverles la voz y la libertad para que puedan expresarse sin miedo a que el país en el que viven crea que le pertenecen o que puede decirles cómo vivir su vida. No los juzgué nunca y jamás lo haré”, se comprometió, por último.

Junto a él, ya se posiciona para la carrera presidencial el ex presidente republicano Donald Trump y, de momento, hay incertidumbre sobre la decisión que tomará Joe Biden.

(Con información de EFE)

