Incidente con el drone sobre el Mar Negro: Estados Unidos advirtió a Rusia que va a seguir volando “donde la ley internacional lo permita”

Un MQ-9 Reaper (REUTERS/Janis Laizans/File Photo)

Los ministros de Defensa de Rusia y Estados Unidos, Serguéi Shoigú y Lloyd Austin, mantuvieron conversaciones telefónicas el miércoles después de que aviones rusos interceptaran un drone estadounidense sobre el Mar Negro.

Tras la conversación, Austin brindó una conferencia de prensa junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, en la que aseguró que la potencia norteamericana seguirá volando “donde lo permita el derecho internacional”.

“Acabo de hablar por teléfono con mi homólogo ruso, el ministro Shoigu”, dijo Austin en una rueda de prensa en el Pentágono. “Como he dicho en repetidas ocasiones, es importante que las grandes potencias sean modelos de transparencia y comunicación, y Estados Unidos seguirá volando y operando donde lo permita el derecho internacional”.

Lloyd Austin (REUTERS)

El hecho de que Austin y Shoigu estuvieran hablando subrayó la gravedad del encuentro sobre el Mar Negro. Desde la invasión rusa de Ucrania, el contacto entre los líderes militares estadounidenses y rusos ha sido limitado, y los oficiales rusos se negaron a atender las llamadas militares estadounidenses en los primeros meses de la guerra.

El general del ejército Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que también tenía previsto hablar con su homólogo ruso, el general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas rusas.

Gerasimov fue nombrado nuevo comandante de las fuerzas rusas en Ucrania en enero y su anterior comandante fue degradado, en una aparente señal del descontento del Presidente ruso Vladimir Putin con el estado de la guerra, que se encuentra en punto muerto.

Austin y Shoigu hablaron por primera vez de la invasión rusa de Ucrania en mayo de 2022. En aquel momento fue el contacto ruso-estadounidense de más alto nivel de la guerra.

En octubre, hablaron dos veces en tres días cuando la amenaza de una escalada era alta. Shoigu había acusado a Ucrania de planear el uso de una bomba sucia, afirmación que fue fuertemente rechazada por Estados Unidos y los aliados occidentales, que acusaron a Rusia de buscar un pretexto falso para justificar una nueva escalada, que podría incluir el uso de un arma nuclear táctica.

Mark Milley junto a Austin (REUTERS)

El dron estadounidense derribado, valorado en 32 millones de dólares y que contiene tecnología sensible, no ha sido recuperado. Estados Unidos no tiene buques militares operando en el Mar Negro, que ha estado cerrado desde principios de 2022 a todos los buques militares excepto a los que tienen puertos de origen a lo largo de la costa del mar, lo que incluye a Rusia.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Rusia ya ha enviado barcos a la zona y ha intentado recuperar piezas del avión no tripulado. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.

Mientras las batallas entre las tropas ucranianas y las fuerzas rusas continuaban en el este de Ucrania, el Kremlin y Washington intercambiaron culpas por el incidente, que tuvo lugar en el espacio aéreo internacional cerca del territorio que Rusia afirma haber anexado de Ucrania.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hablando el miércoles en una conferencia de prensa durante una visita oficial a Etiopía, describió el incidente como “imprudente” e “inseguro”.

Pero Washington también parecía querer calmar las cosas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en declaraciones a MSNBC, dijo que es probable que el incidente haya sido un acto no intencional de Rusia.

El ejército estadounidense dijo que dos aviones de combate rusos Su-27 se habían acercado a uno de sus drones MQ-9 Reaper en una misión de reconocimiento sobre aguas internacionales. Los combatientes acosaron al drone y le rociaron combustible antes de que uno de ellos cortara la hélice del dron, provocando que se estrellara contra el mar.

(Con información de AFP y AP)

