Juez aprueba las 2 a. m. como hora límite para la venta de alcohol en un vecindario de Miami Beach

La medida fue pensada para aminorar el caos generado por los turistas que vienen de fiesta, en las calles de este vecindario de Miami Beach REUTERS/Yana Paskova

Se trata de la primera batalla legal ganada por la municipalidad de Miami Beach en este tema. Durante años, las autoridades locales han venido pidiendo que se ponga un freno a la venta de alcohol en la ciudad balnearia para evitar los usuales incidentes de caos, sobre todo causados por turistas.

Pero hasta ahora, en todo Miami Beach era legal vender alcohol hasta las 5 de la mañana, con la excepción de algunos toques de queda temporales a las 2 de la mañana en semanas como las de las vacaciones de primavera. Sin embargo, la lucha de los vecinos del barrio South Pointe (el pico al sur de la isla de Miami Beach, entre la playa y la bahía, al sur de la calle cinco) fue más allá, pidiendo que las 2 de la mañana sea la hora límite para la venta de alcohol de manera permanente.

South of Fifth, vecindario en Miami Beach, Florida

Y las autoridades los escucharon. Se trata de un barrio mayoritariamente residencial, donde además se venden las propiedades con el metro cuadrado más caro de toda la ciudad (por ende representando los mayores ingresos para la municipalidad). El alcalde Dan Gelber lleva años pidiendo que se imponga las 2 de la mañana como hora límite para la venta de alcohol, al menos en este barrio, y el juez Reemberto Díaz, del circuito de Miami Dade, ayer le dió la razón.

South Pointe es el mismo barrio que está pidiendo que se traslade el Drum Circle a otro parque, para tener más tranquilidad los domingos (Crédito: Opy Morales)

La principal oposición al límite para la venta de alcohol en este barrio viene de parte de los dueños de Story, una discoteca que queda al sur de la calle cinco. Según alegaron en corte los abogados de Story, el negocio iría a la quiebra si no pudieran vender alcohol pasadas las 2 de la mañana. Pero tras escuchar sus argumentos, el juez Díaz determinó que legalmente no tenía otra posibilidad más que aceptar la ordenanza municipal y tomar como legal el límite permanente para la venta de alcohol a las 2 de la mañana ya que no hay nada irracional en la medida, y porque hay antecedentes legales en la zona.

“Esta corte no puede interferir con el razonamiento político de los oficiales electos solo porque no esté de acuerdo con la decisión”, escribía Díaz en su sentencia citando un caso similar de 2016 en la ciudad de Hialeah.

Se presume que los dueños de Story apelarán la decisión, pero siguiendo con el caso de Hialeah como antecedente legal, la apelación también fue a favor de la ordenanza municipal. Con el visto bueno del juez, Miami Beach ya puede imponer como límite las 2 de la mañana para la venta de alcohol en South Pointe, algo que Gelber ha celebrado.

En otros barrios de Miami Beach se podrá seguir vendiendo alcohol hasta las 5 de la mañana (Crédito: Opy Morales)

“Este es un vecindario residencial que no tiene por qué tolerar las discotecas las 24 horas. Esperamos empezar a hacer cumplir la norma muy pronto”, decía Gelber en sus redes sociales sin especificar el día exacto en el que se empezará a hacer cumplir la regla.

Se sabe que la ciudad no exigirá el límite de las 2 de la mañana a Story para la fiesta que ya tienen vendida para la madrugada del miércoles con el rapero Scheck Wes, pero se supone que esta será la última fiesta en la que se permita alcohol hasta las 5 de la mañana.

