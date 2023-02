El Festival de Cine de Miami presentará más de 10 estrenos internacionales en su edición 40

El Festival Internacional de Cine de Miami está celebrando 40 años.

El prestigioso Miami Film Festival (MIFF) anunció el programa de su próxima edición, que se llevará a cabo del 3 al 12 de marzo. Este 40 aniversario del encuentro que organiza el Miami Dade College (MDC) se inaugurará con el estreno de Somewhere in Queens, dirigida por el comediante y actor Ray Romano, quien estará presente en la proyección, y cerrará con The Lost King, dirigida por Stephen Frears, el sábado 11 de marzo.

“Esperamos conmemorar nuestra cuarta década de programación destacando una colección de talentos cinematográficos creativos nuevos y establecidos”, dijo Maryam Laguna Borrego, jefa de Gabinete de MDC. Y Lauren Cohen, directora de programación, celebró “la increíble longevidad del Festival de Cine de Miami” y destacó el objetivo de la selección de títulos: “Nos enorgullece continuar llevando una diversidad de películas de alta calidad a audiencias cada vez más sofisticadas”.

Apertura: Somewhere in Queens

"Somewhere in Queens" es el debut como director de Ray Romano.

El debut como director de Romano, producido por Roadside Attractions, es una historia conmovedora a la vez que hilarante. Sigue a un torpe padre de Queens, uno de los cinco barrios que componen la ciudad de Nueva York, que hace todo lo posible para asegurar una preciada beca universitaria para su tímido hijo, una estrella del baloncesto. Pero su esposa, interpretada por Laurie Metcalf, no está de acuerdo con esos planes. Se espera que Romano asista a la noche de apertura.

Dónde: Silverspot Cinema, 300 SE 3rd St #100, Miami, FL 33131 - (305) 536-5000

Cuándo: 3 de marzo a las 7 de la noche

Clausura: The Lost King

"The Lost King" será el filme de clausura del Festival de Cine de Miami.

El festival cerrará con The Lost King, protagonizada por Sally Hawkins y Steve Coogan. La película cuenta la historia real de un ambicioso escritor e historiador aficionado que desafía a la élite académica a exhumar los restos perdidos del rey de Inglaterra Ricardo III, que podrían enterrados bajo el asfalto de un estacionamiento de Leicester.

Dónde: Silverspot Cinema, 300 SE 3rd St #100, Miami, FL 33131 - (305) 536-5000

Cuándo: 11 de marzo a las 7 de la noche

Cuatro proyecciones con charlas de cineastas en el MIFF

En su edición 40, el Festival de Cine de Miami presentará una diversa selección de más de 140 largometrajes, documentales y cortos de más de 30 países. La programación incluye una docena de estrenos mundiales, entre ellos siete estrenos en Estados Unidos. Con la dedicación de mostrar lo mejor del cine internacional, MIFF se ha convertido en una institución cultural durante las últimas cuatro décadas. Como señaló Cohen, “¿Cuántos nuevas presentaciones de hace cuatro décadas no solo han sobrevivido, sino que se han convertido en pilares culturales?”

Algunas de los títulos más esperados de este evento aniversario son Aftermath, un thriller polaco sobre un hombre que busca vengarse de las personas que mataron a su familia en un accidente aéreo, y The Inheritance, un documental sobre la lucha de una familia por preservar su tierra ancestral en Hawai. Otros destacados del festival incluyen The Souvenir Part II, una continuación del drama aclamado por la crítica de Joanna Hogg sobre la tumultuosa relación de un estudiante de cine con un hombre mayor, y The Velvet Underground, un documental sobre la banda de rock seminal dirigido por Todd Haynes.

Este año el MIFF ofrecerá cuatro presentaciones centrales seguidas por sesiones de preguntas y respuestas con los cineastas, que destacan películas importantes y a sus creadores:

Chevalier

"Chevalier" cuenta la inusual historia real de Joseph Bologne.

Dirigida por Stephen Williams y basada en la historia real de Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, hijo de una esclava africana y el dueño de una plantación francesa que ascendió en la sociedad como compositor antes de una trágica historia de amor. La película está protagonizada por Kelvin Harrison, Samara Weaving, Lucy Boynton y Minnie Driver.

Dónde: Coral Gables Art Cinema, 260 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134 - (786) 472-2249

Cuándo: 8 de marzo a las 7 de la noche

Carmen

"Carmen" es una adaptación cinematográfica de la popular ópera de Georges Bizet.

Dirigida por Benjamin Millepied, es una reinvención moderna de la clásica ópera francesa de Georges Bizet y está protagonizada por Melissa Barrera, Paul Mescal y Rossy De Palma.

Dónde: Silverspot Cinema, 300 SE 3rd St #100, Miami, FL 33131 - (305) 536-5000

Cuándo: 9 de marzo a las 7:15 de la noche

The Final Game (42 Segundos)

"42 Segundos", una realización española, es una de las cuatro muestras centrales del MIFF.

Dirigida por Dani de la Orden y Álex Murull, cuenta la emotiva e inspiradora historia real de la selección española olímpica de waterpolo de 1992, y su capacidad de inspirar a pesar de perder el campeonato.

Dónde: Silverspot Cinema, 300 SE 3rd St #100, Miami, FL 33131 - (305) 536-5000

Cuándo: 10 de marzo a las 7 de la noche

Judy Blume Forever

Davina Pardo y Leah Wolchok dirigieron este documental sobre la autora estadounidense Judy Blume.

Dirigido por Davina Pardo y Leah Wolchok, es un documental sobre la amada autora y las generaciones de lectores que su trabajo ha impactado.

Dónde: Coral Gables Art Cinema, 260 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134 - (786) 472-2249

Cuándo: 4 de marzo a las 4 de la tarde

Otros títulos destacados del Festival de Cine de Miami

Más de 30 largometrajes de importancia, provenientes de Francia, Argentina y España, además de producciones locales, se incluyen en la programación del 40 aniversario del MIFF. Entre ellos se incluyen:

15 maneras de matar al vecino

"15 Maneras de matar al vecino" te dejará muerto de la risa.

Una película franco-argentina dirigida por Santiago Mitre. El filme está protagonizado por un elenco talentoso que incluye a Daniel Hendler, Vimala Pons, Sergi López, Melvil Poupaud, Françoise Lebrun y Éric Caravaca, y será su estreno en la costa este de Estados Unidos.

Dónde: Coral Gables Art Cinema, 260 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134 - (786) 472-2249

Cuándo: 5 de marzo a las 5:30 de la tarde

El Vasco

En "El Vasco" un hombre encuentra su casa tratando de huir de ella.

Una película hispano-argentina dirigida por Jabi Elortegi. Este drama cuenta la historia de una joven que regresa a su ciudad natal vasca para cuidar a su abuela enferma. Está protagonizada por Joseba Usabiaga, Eduardo Blanco e Itziar Aizpuru. Este será su estreno internacional.

Dónde: Silverspot Cinema, 300 SE 3rd St #100, Miami, FL 33131 - (305) 536-5000

Cuándo: 9 de marzo a las 9:15 de la noche

Patria y Vida: The power of music

Patria y Vida: The Power of Music cuenta la historia de una canción que se convirtió en un himno político.

Es una exploración del poder de la música para generar cambios sociales y políticos contada a través de la lente de los músicos cubanos contemporáneos. El documental, dirigido por Beatriz Luengo, ofrece un detrás de escena de la creación de la canción “Patria y vida”, que se ha convertido en un himno para quienes abogan por el cambio en Cuba.

Dónde: Silverspot Cinema, 300 SE 3rd St #100, Miami, FL 33131 - (305) 536-5000

Cuándo: 5 de marzo a las 5 de la tarde; 7 de marzo a las 6:45 y 9:45 de la noche

Joyce Carol Oates: A Body in the Service of Mind

Joyce Carol Oates es una leyenda vivienda de las letras estadounidenses; este documental te permitirá conocerla de cerca.

Dirigida por el aclamado cineasta sueco Stig Björkman, la película explora la vida y obra de la célebre autora estadounidense. A través de una serie de entrevistas y de materiales de archivo, los espectadores tendrán una mirada íntima al proceso creativo de Oates, sus puntos de vista sobre el oficio de escribir y los muchos desafíos que ha enfrentado en su vida y carrera.

Dónde: Coral Gables Art Cinema, 260 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134 - (786) 472-2249

Cuándo: 4 de marzo a las 2 de la tarde

Los premios del Festival de Cine de Miami

El popular programa Knight Heroes regresará por quinto año consecutivo y otorgará el prestigioso premio Knight Marimbas a un nuevo largometraje narrativo que mejor ejemplifique la riqueza y resonancia del futuro del cine. Esta competencia ha recibido un total de 12 entradas de películas de diferentes países: Las Bestias, de España; The Gravity, de Francia; Valeria se casa, de Israel y Ucrania; El hombre más feliz del mundo, de Macedonia; Cómo volar un oleoducto, de Estados Unidos; Leila’s Brothers, de Irán; Piece of my Heart, de Holanda; Revoir Paris, de Francia; Riceboy Sleeps, de Canadá; Sanctuary, de Estados Unidos; Subtraction, de Irán y Francia, y Tori and Lokita, de Bélgica y Francia.

Mientras tanto, en el sexto año de la competencia del Premio Knight Made in MIA, el festival entregará dos distinciones: al mejor largometraje que tenga estreno en Florida en el festival y al mejor cortometraje, de cualquier género, que presente una parte sustancial de su contenido en el sur de Florida, desde West Palm Beach hasta Key West.

Las cinco películas que competirán por el premio de largometraje son Amigo y Sunnyland, de Estados Unidos; Havana Stories, de Estados Unidos y Cuba; Febrero, de Estados Unidos, y Plantadas de Estados Unidos. Mientras tanto, entre los 24 cortometrajes que compiten destacan 1402 Pork N Bean Blue, de Juan Matos; 23 Semanas, de Hansel Porras García, y Arroz Leche y Powerball, de Mariana Serrano.

Durante el MIFF, el actor y director mexicano Diego Luna recibirá el premio Variety Virtuoso; también será distinguido Nicolas Cage. (EFE/Emilio Naranjo)

El festival también entregará este año un nuevo galardón, el Premio Goya al Cortometraje Quick Bites. Está dedicado a los realizadores de cortometraje de cualquier género que mejor muestre la intersección entre la comida y la comunidad. Seis películas competirán por el premio, entre ellas 23 Semanas, de Hansel Porras García, y No los 80 de Marleen Valien.

Distinciones para Diego Luna y Nicholas Cage

Durante el festival, la revista Variety honrará al actor mexicano Diego Luna con el primer premio Variety Virtuoso. La ceremonia de premiación, programada para el 4 de marzo, celebrará la excelencia en actuación, dirección y producción a lo largo de su carrera.

Por último, el popular actor estadounidense Nicolas Cage será honrado con el premio Variety Legend & Groundbreaker el 5 de marzo. El premio se entregó anteriormente a figuras de renombre de la industria cinematográfica como Francis Ford Coppola, Hans Zimmer y Ron Howard.

En general, la edición 2023 del Festival de Cine de Miami promete ser un evento emocionante, con una amplia gama de películas de todo el mundo compitiendo por el reconocimiento y los premios. El MIFF tendrá lugar del 3 al 12 de marzo de 2023 y contará con proyecciones presenciales y virtuales.

