Si viajas a Miami, en tu equipaje nunca pueden faltar estas cosas

Es importante traer ropa fresca para el clima caluroso y húmedo de Miami, que se mantiene así aun en invierno. (Opy Morales)

¿Estás listo para tu próximo viaje a Miami? Hay muchas cosas que considerar antes de partir, pero una de las más importantes es qué equipaje llevar. En esta ciudad vibrante y llena de vida es importante estar preparado para cualquier situación. Si bien encontrarás muchas tiendas donde comprar todo lo que te olvides, ¿realmente quieres desperdiciar tu tiempo en la caja de un supermercado o una farmacia? Mejor usarlo en las playas increíbles y en la vida nocturna de alto voltaje.

Lo primero es tener en cuenta el clima de Miami. Eso mismo que la hace hermosa requiere sin embargo particular atención.

La ciudad tiene temperaturas altas y mucha humedad durante todo el año, por lo que es esencial llevar ropa fresca y cómoda. Opta por tejidos ligeros y transpirables, como algodón, lino o gasa, antes que tejidos sintéticos. Y no olvides un par de zapatos cómodos para caminar, tanto la rambla que va de South Beach hasta North Beach y más allá, o la ciudad con sus pequeños centros de vida cultural.

No olvides traer ropa de playa y, sobre todo, protector solar: es necesario los 365 días del año. (Opy Morales)

Además del clima, también es importante tener en cuenta la cultura y la moda de Miami. La ciudad es conocida por su estilo de vida relajado y elegante, por lo que es una buena idea incluir ropa informal pero que dé la talla en tu equipaje. Esto incluye prendas como camisetas sin mangas, pantalones cortos y sandalias para el día, y vestidos y zapatos de tacón para la noche. Si planeas asistir a algún evento más formal, asegúrate de incluir el atuendo adecuado.

Si planeas hacer turismo en la playa o nadar en la piscina, asegúrate de incluir un traje de baño y una toalla en tu equipaje. Pero lo más importante va a ser el protector solar, que hace falta los 365 días del año. En particular para las pieles sensibles como las de los niños, hay que tener mucho cuidado de no olvidar renovarlo según las indicaciones, para cuidar la piel. Una loción post-solar nunca está de más y es imprescindible en los meses del verano.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la seguridad. Miami es una ciudad segura, pero como en cualquier otra parte del mundo, es importante tener precaución y ser consciente de tu entorno. Si no es necesario no salgas con pertenencias valiosas, como documentos importantes, tarjetas de crédito o dinero: puedes dejarlo todo donde te alojas y usar apps del teléfono para pagar. También es una buena idea incluir una mochila para poner solamente lo que necesites durante el día, incluyendo una botella de agua, una gorra o un sombrero y protector solar.

Además de traer ropa informal, no olvides algo más elegante para las salidas de noche. (Opy Morales)

No olvidees algunos artículos de primeros auxilios y medicinas, porque muchos productos que son de venta libre en otros países no lo son en los Estados Unidos. Esto incluye cosas como aspirinas, antihistamínicos, repelentes de insectos y cualquier medicación esencial que tomes con regularidad. No olvides de contar con una pequeña cantidad de dinero en efectivo para cualquier emergencia.

Otro elemento clave a tener en cuenta es la tecnología. Si planeas usar tu teléfono o cámara durante tu viaje, asegúrate de llevar los cargadores adecuados y una batería externa para mantenerlos cargados. También es una buena idea llevar un adaptador de electricidad: la ficha local es de dos patas planas o dos patas planas y una redonda, en ambos casos de 110 voltios.

Finalmente, no olvides incluir algunos artículos personales y de comodidad en tu equipaje. Esto incluye cosas como una pequeña almohada para el avión, un libro o una tableta para entretenerte durante el vuelo, y una muda de ropa adicional para cualquier emergencia.

