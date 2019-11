Para el año que viene se esperan grandes sorpresas para este título. Según fuentes confiables, tanto la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) como una importante organizadora internacional, están trabajando en un posible ingreso a Argentina con competencias profesionales de Counter-Strike. El ingreso de estas organizadoras supone una nueva forma de trabajo para los equipos. En League of Legends, donde la LVP celebró la gran final entre 9z contra Isurus Gaming en el Estadio Obras Sanitarias, los equipos deben constituirse como empresas en el país y se solicita que todos los jugadores tengan contratos, para darle un marco legal no solo a la competencia, sino al trabajo de los equipos. Además, los cupos suelen pertenecer al equipo. No se entra por clasificatorias, sino por la presentación de un plan económico sustentable donde los equipos deben demostrar solvencia económica y un plan de trabajo.