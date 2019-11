En cuanto a la jugabilidad, las armas se sienten mejores, con un recoil (retroceso) mas real que en otras ediciones gracias al nuevo motor gráfico que utilizó Infinity Ward, y la estructura de las misiones no varían mucho a la de un Call of Duty normal. Matar a un civil te envía al principio de la misión y tiene momentos de elecciones donde, en realidad, no modifica a la historia en sí. El final es único, y deja una gran sorpresa para los fanáticos de la saga.