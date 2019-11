El 16 de noviembre llegará de manera gratuita The Final Station a Xbox One. La ópera prima del estudio independiente Do My Best es un shooter sidescroller con gráficos pixelart que plantea dos mecánicas muy diferentes. Por un lado, deberemos mantener nuestro tren en marcha como si se tratara de un simulador de manejo. Por el otro, podremos explorar las más de 30 estaciones que hay repartidas por el mapa, derrotando enemigos y descubriendo historias del futuro apocalíptico que nos ofrece The Final Station. El juego fue publicado por tinyBuild (Guts and Glory, Streets of Rogue) en 2016 y llegó a Nintendo Switch dos años más tarde.