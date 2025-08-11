Las siete ciudades increíbles que puedes visitar en un fin de semana y están a menos de tres horas de España, según ChatGPT

Imagen de Nápoles, ciudad italiana. (Europa Press)

El verano es una época en la que las escapadas son una buena forma de visitar diferentes ciudades. Si hay un país que destaca por su diversidad de destinos turísticos es España.

Pese a su riqueza turística y el gran catálogo de opciones que ofrece, puede ser que tu propósito sea conocer otros países. Si eres una de esas personas, estas son las siete ciudades que se pueden visitar en pocos días y están a menos de tres horas de España.

Oporto

Situada al norte de Portugal, Oporto es célebre por su vino homónimo y las bodegas que bordean el río Duero. El casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, impresiona con su mezcla de iglesias barrocas, mercados y cafés tradicionales. Pasear por la Ribeira o cruzar el puente Don Luís I brinda panorámicas memorables en un entorno acogedor.

Lisboa

La capital portuguesa ofrece calles adoquinadas, fachadas de azulejos y una fusión de tradición y vanguardia en su vida nocturna. El barrio de Alfama conserva la esencia del fado y la Lisboa antigua, mientras que la zona de Belém invita a degustar los famosos pasteles y a pasear junto al Tajo. Además, la proximidad de la ciudad al mar la convierte en destino ideal para quienes disfrutan de la brisa atlántica.

El histórico tranvía de Lisboa que recorre sus principales calles y monumentos por solo 3 euros.

Marsella

La ciudad más antigua de Francia se encuentra en la costa mediterránea y se distingue por su puerto histórico, su mercado de pescados y el vibrante barrio Le Panier. Marsella fusiona herencia multicultural y playas urbanas, y ofrece acceso a los acantilados de Calanques, punto de interés para los amantes del senderismo y el baño en aguas cristalinas.

Marrakech

Marruecos es uno de los destinos turísticos que más se han popularizado en los últimos años. A menos de tres horas en avión de varias ciudades españolas, Marrakech mezcla el exotismo de su medina, la vida intensa de la plaza Jemaa el-Fna y los tranquilos Jardines Majorelle. El color, los aromas y el bullicio de sus zocos la convierten en un destino singular para quienes buscan una experiencia envolvente y diferente.

Toulouse

Denominada la ciudad rosa por el tono de sus edificios, Toulouse destaca por una mezcla equilibrada de tradición y modernidad. La basílica de Saint-Sernin, la plaza del Capitolio y la vida universitaria definen el carácter de esta urbe, atravesada por el río Garona y referencia en gastronomía francesa.

Bruselas

La capital belga es accesible por vuelos directos y concentra historia, arte y arquitectura. La Grand Place, el barrio europeo, los museos y la tradición chocolatera son puntos de interés clave. La ciudad se caracteriza por su ambiente cosmopolita y su variada oferta cultural y gastronómica.

Nápoles

Enclavada en el sur de Italia, Nápoles reúne ruinas romanas, un centro histórico animado, vistas al Vesubio y variedad de pizzerías célebres. La ciudad sorprende con su mezcla de tradición y vida urbana, museos excepcionales y un ambiente genuino en cada barrio. Puntos como Pompeya y las islas de Capri o Procida son ideales, aprovechando rutas en barco o tren para explorar aún más la región.