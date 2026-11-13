Pedro Sánchez vuelve a señalar a Javier Milei: lo pone como ejemplo de "involución"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en una entrevista en el podcast The Wild Project, conducido por Jordi Wild (YouTube/The Wild Project)

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado su entrevista con el youtuber Jordi Wild para situar las elecciones generales del 29 de noviembre como una disyuntiva entre alternancia e “involución”. En ese mensaje, ha vuelto a incluir a Javier Milei, junto a Donald Trump y Jair Bolsonaro, entre los referentes internacionales de una deriva que ha pedido frenar con movilización electoral.

La conversación, difundida este viernes en The Wild Project, ha coincidido con el inicio de la campaña. Sánchez ha cerrado la charla con un llamamiento a participar en los comicios y ha sostenido que el voto tiene una trascendencia que va más allá del relevo entre partidos. “Votar ahora mismo es importante, porque no nos estamos jugando solamente la alternancia, nos estamos jugando la involución”, ha afirmado.

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“Yo no veo que Trump haya sido una alternancia en Estados Unidos, sino involución. Que Bolsonaro haya sido alternancia en Brasil, sino involución. Y también Milei en Argentina”, ha añadido el dirigente socialista, que ha pedido responder a esa tendencia «con movilización».

Sánchez ha recurrido al voto del papa para reforzar su llamamiento a las urnas

Pedro Sánchez sitúa las elecciones generales del 29 de noviembre como una elección entre alternancia e involución. (YouTube/The Wild Project)

Al término de la entrevista, Wild le ha preguntado si se ha arrepentido de participar. El presidente ha respondido que no y le ha pedido una nueva invitación “cuando gane las elecciones”. El creador de contenido ha replicado entre risas que no lo ve “tan claro”.

Sánchez ha enlazado ese intercambio con una idea que ya ha utilizado en actos de campaña. “Hasta el Papa ha votado. No sé qué ha votado el Papa, ni tampoco Patti Smith”, ha dicho. La Santa Sede ha informado de que León XIV ha enviado su papeleta por correo a Chicago para las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos.

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El candidato del PSOE ya ha citado ese ejemplo el 7 de noviembre, durante un mitin en Tarragona, al aludir también a la cantante Patti Smith, reciente ganadora del Premio Princesa de Asturias. En aquel acto ha defendido la importancia de acudir a las urnas.

El choque entre Sánchez y Milei se mantiene desde la crisis diplomática de 2024

Sánchez vuelve a a hablar del presidente de Argentina en campaña: "No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo"

La relación entre los dos mandatarios ha acumulado varios episodios de tensión desde mayo de 2024. El entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insinuado que Milei consumía sustancias. La Oficina del Presidente argentino ha respondido con críticas a Sánchez y referencias a las investigaciones por presunta corrupción que afectan a su esposa, Begoña Gómez.

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Días después, el 19 de mayo, Milei ha participado en un acto de Vox en Madrid, donde ha llamado de forma indirecta “calaña” a Sánchez y ha calificado de “corrupta” a Begoña Gómez. El Gobierno ha exigido una rectificación pública y, ante la ausencia de respuesta, ha llamado a consultas a su embajadora en Buenos Aires antes de retirarla. Argentina no ha aplicado una medida equivalente y los dos países han restablecido después la representación diplomática al nivel de embajadores.

Pedro Sánchez y Javier Milei han protagonizado este jueves un frío saludo con motivo de la Cumbre Iberoamericana

El enfrentamiento se ha reactivado durante la precampaña. El 21 de octubre, en un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid, Milei ha definido a Sánchez como “impresentable dictador” y ha defendido que el liberalismo debe expulsar a los socialistas “a patadas”. También le ha acusado de alentar la llegada de migrantes a Ceuta.

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El presidente de Argentina ha alabado las soluciones que proponen para España sus "amigos" Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal frente al "liberticida" de Sánchez.

Ese mismo día, el PSOE ha desplegado una lona en su sede de Ferraz y Sánchez ha difundido una imagen mientras escuchaba “Fanático”, la canción de Lali Espósito contra el presidente argentino.

El 5 de noviembre, Sánchez y Milei han coincidido por primera vez cara a cara desde el inicio de sus desencuentros. El saludo ha sido breve y frío. Tras la afirmación del argentino de que el socialismo es fascismo, Sánchez ha respondido en Tarragona que los socialistas están “muy orgullosos” de ser “zurdos”.

Wild ha entrevistado a tres candidatos y Vox ha cancelado la cita con Abascal

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo "Para mí España en este momento es mi único mandamiento, tengo que conseguir un cambio político en mi país."

La entrevista de Sánchez ha formado parte de una ronda con los principales aspirantes electorales. Jordi Wild ha condicionado el formato inicial a la presencia de los cuatro candidatos, aunque Vox ha suspendido a última hora la grabación con su líder, Santiago Abascal, prevista para el miércoles, por discrepancias sobre el uso del contenido.

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Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, participa en una conversación conducida por el creador de contenido Jordi Wild.

Finalmente, el programa ha publicado las conversaciones con Ada Colau, de Frente Amplio; Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; y Sánchez. La entrevista al presidente, de casi dos horas, ha sido la más extensa. Wild ha explicado que dos periodistas independientes han comprobado fuera de cámara los datos citados durante las conversaciones.