Viajes

Una azafata de tierra lanza una advertencia a los viajeros que no cumplen este requisito: “Por desgracia, hay que negarle a la gente el embarque”

Muchos viajeros cometen este fallo al ir a otro país, un error que les puede dejar sin vacaciones

Una mujer sonríe en primer plano dentro de una terminal de aeropuerto con pisos pulidos, locales y viajeros al fondo.
Reino Unido exige este documento a los viajeros españoles o no podrán embarcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una azafata de tierra advirtió sobre uno de los motivos más frecuentes de denegación de embarque en los vuelos con destino a Reino Unido, la falta de la ETA (Autorización Electrónica de Viaje en español). La trabajadora, identificada en redes sociales como Carinne, relató su experiencia en un vídeo a través de @iam_casy, donde comparte de forma habitual el día a día de su trabajo.

“Por desgracia, hay que denegarle el embarque a la gente”, afirmó Carinne en el vídeo, publicado tras gestionar un vuelo con destino a Londres. La azafata explicó que el trámite del ETA se ha convertido en “un quebradero de cabeza” para numerosos pasajeros que desconocen su obligatoriedad o que no lo renuevan tras cambiar de pasaporte.

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El mensaje llega en un momento en que Reino Unido ha intensificado los controles de esta autorización, en vigor desde febrero de 2026. La exigencia afecta a los nacionales de la Unión Europea, entre ellos los ciudadanos españoles, que hasta hace poco podían entrar al país solo con el pasaporte en regla.

El error del pasaporte que deja a los viajeros en tierra

Viajar a Reino Unido sin este trámite, la advertencia de una azafata de tierra. (Canva)
Viajar a Reino Unido sin este trámite, la advertencia de una azafata de tierra. (Canva)

El ETA no funciona como un documento físico, sino como una autorización digital vinculada de forma directa al número de pasaporte con el que se solicitó. Esta característica es la que genera más confusiones entre los viajeros, según advirtió Carinne en su testimonio. “Cambiad el pasaporte, número de pasaporte, también renovadlo”, insistió la azafata, en referencia a un error que repite con frecuencia entre los pasajeros que gestiona.

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Si el documento de viaje se renueva después de haber tramitado el ETA, la autorización pierde su validez de forma automática, aunque el plazo de dos años no haya expirado. El propio Gobierno británico señala que, si el pasaporte ha caducado o cambiado, es necesario solicitar un nuevo ETA.

“Si no, os podéis quedar en tierra, de verdad os lo digo”, resumió Carinne, que recomendó a quienes planean viajar a las islas británicas hacerlo “con tiempo” para evitar sorpresas en el mostrador de embarque.

Cuánto cuesta el ETA y cómo solicitarlo con antelación

Documento impreso de autorización de viaje británica junto a un pasaporte español abierto con fotografía y otro cerrado sobre una mesa de madera.
El ETA de Reino Unido se convierte en motivo de denegación de embarque para pasajeros españoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solicitud del ETA se realiza a través de la web oficial del Gobierno británico o de su aplicación móvil. El trámite requiere los datos del pasaporte, una fotografía reciente y el pago de una tasa de 16 libras esterlinas, aproximadamente 18,50 euros, por cada solicitante. El Ejecutivo recomienda no dejar la gestión para el mismo día del vuelo, dado que la resolución puede demorar hasta tres días hábiles, aunque la mayoría de los casos se procesan en cuestión de minutos.

Una vez aprobado, el documento queda asociado d digital al pasaporte utilizado en la solicitud, sin necesidad de imprimir ningún justificante, aunque se aconseja guardar una copia del correo de confirmación. La autorización tiene una validez de dos años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte, lo que ocurra primero, y permite entradas múltiples al país para estancias de hasta 180 días por visita.

Estas son las nuevas condiciones para entrar en Reino Unido en 2025: un visado de 12 euros y con una duración de 10 años.

Las aerolíneas son responsables de verificar que cada pasajero cuenta con el ETA vigente antes de permitir el embarque, lo que explica los casos de denegación relatados por personal de tierra como Carinne. Reino Unido avanza, en paralelo, en la implantación de un sistema de control biométrico en 13 aeropuertos, aunque esta tecnología no sustituye los requisitos documentales vigentes para los viajeros procedentes de la Unión Europea.

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