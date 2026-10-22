España

Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

La demandante sobrevive con 700 euros mensuales y afirma que gran parte de las propiedades de su progenitor ya figuran a nombre de sus hermanos, pese a que un tribunal confirmó el vínculo familiar

Protesta por la vivienda en España. (Europa Press)
Protesta por la vivienda en España. (Europa Press)
Guardar

Una mujer de Sevilla de 45 años ha presentado una demanda contra su padre biológico, un empresario de 90 años propietario de más de 100 viviendas repartidas entre Andalucía, Madrid y Londres. La reclamación llega dos años después de que un juzgado reconociera en una sentencia que la mujer, nacida de una relación extramatrimonial, es la hija biológica del hombre, un fallo que el progenitor nunca aceptó de manera voluntaria y que no se ha traducido hasta ahora en ningún beneficio económico para su hija.

El abogado que representa a la mujer, Fernando Osuna, especialista en representar a los hijos ilegítimos de millonarios, como Julio Iglesias o Carlos Baute, ha explicado a la Agencia EFE que su clienta padece una incapacidad laboral total reconocida por la Seguridad Social y percibe unos 700 euros mensuales, una cifra que apenas le alcanza para cubrir sus gastos básicos. La madre de la demandante murió hace más de 30 años, y desde entonces la mujer asegura haber crecido sin apoyo económico ni afectivo por parte de su padre.

PUBLICIDAD

La demandante destaca que viene siguiendo de cerca desde hace tiempo la situación patrimonial de su padre, y que una parte significativa de las propiedades que antes pertenecían al empresario ya figuran a nombre de sus tres hijos nacidos de su matrimonio, un dato que la mujer considera clave para las acciones legales que prepara, según su abogado.

El letrado sostiene que los hijos del empresario habrían promovido maniobras patrimoniales para evitar que su hermana pudiera beneficiarse de la fortuna familiar. Estas acusaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales en caso de que se presenten demandas formales por la vía civil.

PUBLICIDAD

Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

El reconocimiento judicial de la paternidad

La sentencia que declaró al empresario como padre biológico de la mujer llegó hace casi dos años. Sin embargo, ese reconocimiento no implicó para la demandante el acceso a ningún beneficio patrimonial inmediato. El derecho español equipara en materia hereditaria a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, lo que en teoría habilita a la mujer a reclamar tanto una pensión de alimentos en el presente como su legítima en una futura herencia. Sin embargo, ambas vías responden a procedimientos legales distintos y requieren trámites independientes.

Paralelamente al litigio por la pensión de alimentos, la demandante mantiene contactos con entidades inmobiliarias y sociedades de inversión con el objetivo de vender sus derechos hereditarios como expectativas, bajo el argumento de que pronto se convertirán en derechos consolidados. La viabilidad de ese tipo de operaciones depende, sin embargo, de la naturaleza jurídica de cada transacción. Una expectativa de heredar mientras el titular del patrimonio sigue con vida no equivale, en términos generales, a un derecho ya consolidado. El ordenamiento jurídico español contempla, de todas formas, mecanismos de protección para los herederos forzosos, entre ellos la posibilidad de computar las donaciones realizadas en vida a efectos de calcular la legítima y de reducirlas si perjudican los derechos de otros legitimarios.

Osuna ha intervenido en otros procesos de filiación y disputas hereditarias con notoriedad pública. Entre sus casos previos figuran litigios contra el cantante Julio Iglesias, el torero Manuel Benítez, El Cordobés, el músico Rafael Ruiz, integrante del grupo Los del Río, y el fallecido aristócrata José Leoncio González de Gregorio y Martí.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaVivienda EspañaHerencias EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Pepe, mejor pizzero del mundo: “No puedo subir el precio de la pizza, aunque eso signifique ganar menos; no quiero que una familia pase apuros si decide salir a comer”

A pesar de tratarse de una de las mejores pizzerías del mundo, Franco Pepe mantiene precios que oscilan entre los 8 y los 16 euros

Franco Pepe, mejor pizzero del mundo: “No puedo subir el precio de la pizza, aunque eso signifique ganar menos; no quiero que una familia pase apuros si decide salir a comer”

Oviedo recibe a Messi y Antonella Roccuzzo entre gaitas y aplausos para los Premios Princesa de Asturias 2026

El futbolista ha llegado al Hotel de la Reconquista de Oviedo a solo unas horas de recibir el premio de las manos de la princesa Leonor en el Teatro Clara Campoamor

Oviedo recibe a Messi y Antonella Roccuzzo entre gaitas y aplausos para los Premios Princesa de Asturias 2026

Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: “La pura verdad. Eso es lo que vale”

La duquesa de Montoro ha reaparecido en Madrid junto a Narcís Rebollo horas después de que su hija hablase por primera vez de su ruptura con el torero

Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: “La pura verdad. Eso es lo que vale”

Una azafata de tierra lanza una advertencia a los viajeros que no cumplen este requisito: “Por desgracia, hay que negarle a la gente el embarque”

Muchos viajeros cometen este fallo al ir a otro país, un error que les puede dejar sin vacaciones

Una azafata de tierra lanza una advertencia a los viajeros que no cumplen este requisito: “Por desgracia, hay que negarle a la gente el embarque”

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Según adelantó ‘Cordópolis’ y ha confirmado ‘Infobae’, este jueves un soldado español sufrió un accidente que ha terminado con su vida

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el “secreto profesional” y la “confidencialidad”

ECONOMÍA

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona