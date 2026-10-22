Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

Protesta por la vivienda en España. (Europa Press)

Guardar

Una mujer de Sevilla de 45 años ha presentado una demanda contra su padre biológico, un empresario de 90 años propietario de más de 100 viviendas repartidas entre Andalucía, Madrid y Londres. La reclamación llega dos años después de que un juzgado reconociera en una sentencia que la mujer, nacida de una relación extramatrimonial, es la hija biológica del hombre, un fallo que el progenitor nunca aceptó de manera voluntaria y que no se ha traducido hasta ahora en ningún beneficio económico para su hija.

El abogado que representa a la mujer, Fernando Osuna, especialista en representar a los hijos ilegítimos de millonarios, como Julio Iglesias o Carlos Baute, ha explicado a la Agencia EFE que su clienta padece una incapacidad laboral total reconocida por la Seguridad Social y percibe unos 700 euros mensuales, una cifra que apenas le alcanza para cubrir sus gastos básicos. La madre de la demandante murió hace más de 30 años, y desde entonces la mujer asegura haber crecido sin apoyo económico ni afectivo por parte de su padre.

PUBLICIDAD

La demandante destaca que viene siguiendo de cerca desde hace tiempo la situación patrimonial de su padre, y que una parte significativa de las propiedades que antes pertenecían al empresario ya figuran a nombre de sus tres hijos nacidos de su matrimonio, un dato que la mujer considera clave para las acciones legales que prepara, según su abogado.

El letrado sostiene que los hijos del empresario habrían promovido maniobras patrimoniales para evitar que su hermana pudiera beneficiarse de la fortuna familiar. Estas acusaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales en caso de que se presenten demandas formales por la vía civil.

PUBLICIDAD

Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

El reconocimiento judicial de la paternidad

La sentencia que declaró al empresario como padre biológico de la mujer llegó hace casi dos años. Sin embargo, ese reconocimiento no implicó para la demandante el acceso a ningún beneficio patrimonial inmediato. El derecho español equipara en materia hereditaria a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, lo que en teoría habilita a la mujer a reclamar tanto una pensión de alimentos en el presente como su legítima en una futura herencia. Sin embargo, ambas vías responden a procedimientos legales distintos y requieren trámites independientes.

Paralelamente al litigio por la pensión de alimentos, la demandante mantiene contactos con entidades inmobiliarias y sociedades de inversión con el objetivo de vender sus derechos hereditarios como expectativas, bajo el argumento de que pronto se convertirán en derechos consolidados. La viabilidad de ese tipo de operaciones depende, sin embargo, de la naturaleza jurídica de cada transacción. Una expectativa de heredar mientras el titular del patrimonio sigue con vida no equivale, en términos generales, a un derecho ya consolidado. El ordenamiento jurídico español contempla, de todas formas, mecanismos de protección para los herederos forzosos, entre ellos la posibilidad de computar las donaciones realizadas en vida a efectos de calcular la legítima y de reducirlas si perjudican los derechos de otros legitimarios.

PUBLICIDAD

Osuna ha intervenido en otros procesos de filiación y disputas hereditarias con notoriedad pública. Entre sus casos previos figuran litigios contra el cantante Julio Iglesias, el torero Manuel Benítez, El Cordobés, el músico Rafael Ruiz, integrante del grupo Los del Río, y el fallecido aristócrata José Leoncio González de Gregorio y Martí.