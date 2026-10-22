Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde ovejas en el centro de la ciudad a actividades circenses para toda la familia

Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Guardar

Madrid vuelve a llenar su agenda de fin de semana con propuestas gratuitas para disfrutar en familia, sin necesidad de reservar presupuesto del mes para el ocio. Entre tradiciones centenarias y citas culturales, la capital ofrece alternativas al aire libre y en espacios cerrados, pensados tanto para adultos como para los más pequeños de la casa.

La oferta combina actividades históricas con festivales que llevan varias ediciones consolidándose en el calendario local. Algunas de ellas son opciones perfectas para el clima de estos días. Ya que el otoño ha llegado a la península y una masa de aire frío se acerca, no hace falta encerrarse en casa todo el día. Estas ubicaciones se encuentran en museos, espacios culturales o pequeños cines.

PUBLICIDAD

La agenda de planes del 23 al 25 de octubre en Madrid

Los planes gratis en Madrid este fin de semana permiten combinar tradición, cultura y ocio al aire libre. La mayoría de las actividades son de acceso libre hasta completar aforo, aunque algunas requieren inscripción previa.

El regreso de las ovejas al centro de Madrid

El rebaño cruzará el centro de Madrid el domingo 25 de octubre, con salida desde la Casa de Campo y llegada a la plaza de Cibeles. (Europa Press)

La Fiesta de la Trashumancia 2026 llevará de nuevo a los rebaños por las calles del centro de Madrid el domingo 25 de octubre. Según la agenda del Ayuntamiento de Madrid, el ganado saldrá de la Casa de Campo a las 9:30 horas y llegará a la plaza de Cibeles hacia las 12:00 horas, donde se realizará el tradicional acto de entrega de los 50 maravedís por cada millar de cabezas, una práctica que se remonta a 1418.

PUBLICIDAD

El recorrido previsto contempla la salida desde la Casa de Campo, el ascenso por la Cuesta de la Vega hasta la calle Mayor y la llegada a Cibeles, con regreso por el mismo camino. El itinerario definitivo, que en años anteriores incluyó el paso por la Puerta del Sol, permanece pendiente de confirmación por parte del Ayuntamiento, que evalúa una alternativa hacia Plaza Mayor.

La fiesta, organizada desde 1994 por la Asociación Trashumancia y Naturaleza junto al Ayuntamiento, la Asociación Concejo de la Mesta y WWF España, reivindica el papel de la ganadería extensiva como herramienta de conservación de la biodiversidad. La programación paralela, activa desde el 16 de octubre, incluyó este fin de semana un taller de quesos con la quesería artesana La Caperuza, con cata comentada de quesos y yogures de cabra.

PUBLICIDAD

Mascotas en busca de hogar en Madrid Río

Madrid Río recibe un salón de adopción mientras el centro se prepara para el paso del rebaño. (Canva)

La Explanada del Puente del Rey, en Madrid Río, acoge el 24 y 25 de octubre el Salón de Adopción de Madrid, un encuentro con las principales protectoras de animales de la Comunidad de Madrid. El evento tendrá entrada gratuita y un horario de 11:00 a 19:00 horas ambos días.

La cita reúne a distintas organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales, que presentan a sus ejemplares disponibles para adopción en un entorno accesible y sin necesidad de registro previo.

Libros y talleres infantiles en Matadero Madrid

Actividades familiares en la Casa del Lector, en Matadero Madrid, durante el Festival Somos Lectura 2026. (Canva)

La Casa del Lector, en Matadero Madrid, organiza el Festival Somos Lectura 2026, con 30 propuestas gratuitas entre eventos familiares, talleres, encuentros con autoras y exposiciones. La actividad se desarrolla el sábado y el domingo a partir de las 11:00 horas.

PUBLICIDAD

El programa incluye magia para bebés, cuentos danzantes para niños y una conferencia sobre la relación entre inteligencia artificial, lectura y escritura. El cierre está previsto para el domingo con un encuentro con las escritoras Alba Quintas y Marina Aguirre, ganadoras del Premio Gran Angular SM de literatura juvenil, seguido de la proyección del documental Carlos Saura, ese niño de la fotografía. El acceso es libre hasta completar aforo, salvo en las actividades que requieren inscripción previa.

Circo gratuito en varios parques de Villaverde

El distrito de Villaverde celebra talleres y espectáculos de circo gratuitos el sábado 24 de octubre, en distintos parques del barrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distrito de Villaverde celebra el sábado 24 de octubre su Festival de Circo, con talleres y espectáculos gratuitos distribuidos en distintos puntos del barrio. La jornada arranca a las 12:00 horas con un taller de creación de bolas de circo en el parque Los Verdes y continúa a la 13:00 horas con un taller de aros en el mismo espacio.

PUBLICIDAD

Por la tarde, a las 18:00 horas, la Plaza de los Metales de Butarque recibe El Cuento Mezclado, de la compañía Tanalborde Teatro, mientras que el parque Ciudad de los Ángeles acoge El Arte del Peligro, de Fakir Testa. La programación cierra a las 20:00 horas con la obra Latas, de la compañía D’Click, en el Auditorio El Espinillo. Todas las propuestas son de acceso gratuito hasta completar aforo y están orientadas a público infantil.

Cine documental sobre sostenibilidad en Cineteca Madrid

Cineteca Madrid proyecta cortometrajes y documentales gratuitos sobre sostenibilidad hasta el domingo 25 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La 12ª edición del Another Way Film Festival continúa hasta el domingo 25 de octubre en Cineteca Madrid, con proyecciones gratuitas de cortometrajes y largometrajes documentales centrados en el futuro del planeta y el progreso sostenible. Varios de los títulos exhibidos corresponden a estrenos en España.

PUBLICIDAD

El festival aborda temas como la biodiversidad, la agricultura, la transición energética y los derechos indígenas, con coloquios posteriores a varias de las proyecciones que permiten profundizar en los contenidos presentados.

Un concierto de piano en Puerta de Toledo

El Centro Cultural Puerta de Toledo ofrece un concierto de piano gratuito el sábado 24 de octubre, a las 19:30 horas. (Canva)

El Centro Cultural Puerta de Toledo acoge el sábado 24 de octubre, a las 19:30 horas, un concierto de piano gratuito a cargo de José Luis Bernaldo de Quirós, organizado por la Junta Municipal de Centro. El repertorio incluye obras de Robert Schumann junto a piezas de la primera etapa de Isaac Albéniz, entre ellas fragmentos de la Suite Española.

El acceso al concierto es gratuito y se suma a la programación cultural que distintas juntas municipales despliegan durante los fines de semana en distintos puntos de la ciudad.

PUBLICIDAD

Museos y palacios con acceso gratuito

Varios de los principales museos y palacios de Madrid mantienen franjas horarias de acceso gratuito a lo largo de la semana, una alternativa que se suma a la oferta de planes del fin de semana.

El Museo del Prado abre sin coste los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas.

El Museo Reina Sofía ofrece entrada libre los lunes y de miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.

Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza permite el acceso gratuito los lunes durante toda la jornada y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.

El Palacio Real también contempla horarios sin costo: de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica.

A esto se suma el acceso al Mirador de la Cornisa , de carácter gratuito todos los días de la semana, de 12:00 a 22:00 horas.

La Galería de las Colecciones Reales replica esta condición para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica, con entrada libre de lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas.

El Palacio de Liria, en tanto, habilita un breve margen de acceso gratuito los lunes no festivos, de 9:15 a 9:45 horas, mientras que el Real Jardín Botánico ofrece entrada libre los martes, de 10:00 a 13:00 horas.