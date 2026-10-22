Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Archivo. Un militar durante un ejercicio, a 21 de marzo de 2024, en Ceuta. (Antonio Sempere - Europa Press)

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Un militar español destinado en una base de Córdoba ha fallecido tras ser atropellado por un camión. La noticia, adelantada por Cordópolis y confirmada por Infobae con fuentes oficiales, se ha hecho pública esta mañana, horas después del accidente ocurrido en la base de Cerro Muriano. La Guardia Civil ha asumido la investigación y, por el momento, no ha querido dar más detalles de lo sucedido.

Entre las 9:30 y las 10:00 horas, el Instituto Armado recibió una llamada para advertir de un accidente vial en el edificio militar. Al llegar a las instalaciones una patrulla con dos agentes, constataron que había un varón joven fallecido. El accidente se produjo dentro de la base, lo que hace que la Guardia Civil asuma la investigación pero Defensa también indague en lo sucedido, al poder haber responsables o poder deberse simplemente a un accidente.

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Un coche ha atropellado a casi una decena de peatones en el centro de la ciudad italiana de Módena, dejando al menos siete heridos, dos de ellos en estado grave. (Redes sociales)

La Brigada Guzmán el Bueno de la base de Córdoba

La Brigada “Guzmán el Bueno” X del Ejército de Tierra mantiene su núcleo principal en la Base de Cerro Muriano, en Córdoba, y cuenta además con unidades en el Acuartelamiento de Soyeche, en Munguía, Vizcaya. Encuadrada desde 2021 en la División “Castillejos”, reúne capacidades acorazadas, mecanizadas, artilleras, logísticas y de zapadores. Nació en 1985 como Brigada de Infantería Mecanizada XXI. En 1995 se convirtió en la primera gran unidad española incorporada plenamente al Eurocuerpo.

Un año después adoptó la denominación de Brigada de Infantería Mecanizada X y heredó el nombre “Guzmán el Bueno”, en referencia a Alonso Pérez de Guzmán. Desde el 1 de enero de 2017 utiliza su denominación actual. Su lema, “Sed fuertes en la guerra”, figura en el escudo y remite a su origen mecanizado. La brigada dispone de carros y vehículos de combate, obuses autopropulsados y remolcados, misiles contracarro y antiaéreos, además de sistemas de información y telecomunicaciones destinados al mando de operaciones.

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La Brigada X ha desplegado contingentes en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Líbano, Letonia e Irak. En España, la unidad intervino en operaciones de apoyo a autoridades civiles durante la pandemia de COVID-19, la borrasca Filomena y episodios de incendios forestales. Su despliegue más amplio reciente tuvo lugar tras las inundaciones provocadas por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana. Según la información del Ejército de Tierra, unos 3.300 militares participaron en 11 rotaciones entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.