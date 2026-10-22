Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

El candidato del PP prometió una herramienta que la existe desde 2007, implementada por un gobierno del PSOE.

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“Quiero que las personas ciegas puedan ejercer plenamente el derecho al voto, de forma secreta y en todos los procesos electorales. Si tienen que depender de terceros para poder votar, entonces su participación política no es plena y eso tenemos que corregirlo”. Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, se comprometió a hacer esto posible en su reciente participación en un congreso de la ONCE, pero lo cierto es que lleva en marcha desde 2007.

Las personas ciegas en España ya pueden depositar su voto sin que nadie más conozca su elección. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó ese año, a través del entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, un sistema que permite a los electores con discapacidad visual identificar su papeleta mediante el código braille, sin necesidad de recurrir a un acompañante. Un mecanismo que volverá a estar disponible en las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Hasta entonces, estas personas tenían una única opción: pedir a alguien de confianza que eligiera la papeleta por ella y la introdujera en el sobre. Ese gesto, aunque necesario, tenía un costo evidente: el voto dejaba de ser secreto. El decreto aprobado en 2007 terminó de resolver el problema con una solución sencilla, pensada dentro de una reforma más amplia de la ley electoral que buscaba reforzar los derechos de las personas con discapacidad.

Cartera con el kit de voto accesible en las elecciones autonómicas en la Región de Murcia de 2019. (Europa Press)

El kit de votación accesible

La solución se conoce como kit de votación accesible y combina materiales comunes con elementos táctiles. El paquete conserva las mismas papeletas y sobres que recibe cualquier otro votante, pero añade una guía en braille y un sobre independiente para cada candidatura, con su nombre también impreso en ese sistema. Basta con recorrer el sobre con los dedos para reconocer el partido y extraer la papeleta correcta, sin que nadie más intervenga. Para el Senado, donde se puede elegir a varios candidatos, el kit suma una plantilla con ventanas recortadas que coinciden con cada nombre de la lista, lo que permite marcar una cruz con precisión y sin ver el papel.

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No cualquiera puede pedir este kit: hace falta conocer el braille y tener reconocida una discapacidad de al menos el 33%, o bien estar afiliado a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Ese requisito, sin embargo, tiene los días contados: a partir de 2027 dejará de exigirse, lo que abrirá la puerta a más electores en comicios futuros.

“En todos los procesos electorales”

Nada de esto es obligatorio. Quien prefiera seguir votando con el apoyo de una persona cercana puede hacerlo sin trámite alguno. La normativa exige, además, locales de votación accesibles y que los miembros de las mesas electorales colaboren para que el proceso se desarrolle con la mayor autonomía posible para el votante.

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El sistema, sin embargo, tiene un límite claro, y en esto Núñez Feijóo apunta bien al apostillar “en todos los procesos electorales”: la ONCE explicó al portal Newtral que el procedimiento funciona en comicios generales, europeos y autonómicos, pero queda fuera de los municipales. El Ministerio del Interior atribuyó esa ausencia a la enorme cantidad de candidaturas que se presentan en cada ayuntamiento del país, lo que haría casi imposible preparar material en braille para cada una. La propia organización reconoció otra grieta del sistema: solo sirve para quienes dominan la lectoescritura en braille y conocen el trámite para solicitarlo con antelación, un filtro que sigue dejando fuera a parte del colectivo casi dos décadas después de su creación.

Paso a paso: cómo puede votar una persona ciega el 29-N

Pedir el kit de votación accesible antes del 2 de noviembre, con una llamada al teléfono gratuito 900 150 000 del Ministerio del Interior. Hay que dar nombre, apellidos, domicilio, número de DNI y un contacto telefónico; la confirmación llega en el acto. El día de los comicios, presentarse en la mesa que corresponda con el DNI o el pasaporte, como cualquier otro votante. Recibir el kit de manos del presidente de mesa, que además indicará el espacio reservado para usarlo con privacidad. Allí, reconocer por el tacto el sobre de la candidatura elegida y sacar la papeleta. Para el Senado, usar la plantilla con ventanas para marcar las opciones deseadas. Guardar la papeleta en el sobre de votación normalizado y depositarlo en la urna, igual que el resto del electorado. Llevarse el material que sobre al salir del colegio electoral, para que nadie pueda deducir al salir del colegio electoral, para que nadie pueda deducir qué opción se marcó