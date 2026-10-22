Mercado de Artesanía de Recoletos 2026: fechas, horarios y todo lo que puedes comprar en la feria hasta el 3 de noviembre

Cartel del VIII Mercado de Artesanía de Madrid en su edición de otoño. (Ayuntamiento de Madrid)

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Todavía quedan casi dos semanas para recorrer el paseo más artesano de todo Madrid, un plan que se puede disfrutar este fin de semana. Aunque su ubicación es temporal, el VIII Mercado de Artesanía de Otoño permanecerá en el Paseo de Recoletos hasta el 3 de noviembre, con 52 puestos de creadores que exhiben piezas únicas de cerámica, joyería, textil y marroquinería, entre otros oficios.

La feria, organizada por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA), ocupa el tramo del paseo comprendido entre Cibeles y Colón, dentro del llamado Paseo del Arte. El acceso es gratuito y el horario se mantiene todos los días de 11:00 a 21:00 horas, lo que permite planificar la visita tanto entre semana como durante el fin de semana.

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Un mercadillo pensado para quien busca piezas hechas a mano

La joyería artesanal de autor tiene presencia en ferias como la de Jávea, en Alicante, o La Riba Market, en L'Escala, donde cada jueves de agosto se instalan puestos de bisutería y complementos junto al mar. (Canva)

Lejos de ofrecer objetos y productos de tiendas convencionales y que se pueden encontrar en cualquier sitio, la propuesta organizada por la asociación quiere acercar al público piezas únicas hechas a mano. La red de artesanos supera los 100 talleres en total con 30 oficios distintos.

De ese conjunto, más de ocho de cada diez proceden de la Comunidad de Madrid, mientras que el resto llega desde otras regiones españolas en calidad de invitados. El peso mayoritario de los talleres madrileños convierte a la feria en un punto de encuentro con la producción local, más allá del interés puramente comercial.

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La vinculación con AMOA aporta además un filtro de calidad para el visitante. La entidad respalda que las piezas a la venta correspondan a autoría propia y a procesos artesanales reales, lo que descarta la presencia de artículos de reventa o de fabricación industrial presentados como hechos a mano.

Actividades para ver a los artesanos trabajar en vivo

En el Mercado Artesanal tendrá demostraciones en vivo de la artesanía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado no se limita a la venta de piezas. En varios puestos, los artesanos trabajan delante del público, y el cuero y la bisutería figuran entre los oficios que suelen verse en acción en ediciones anteriores de la feria. Al lado de cada demostración están también las piezas ya terminadas, listas para comprar.

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Ver el proceso completo, del material en bruto a la pieza acabada, es uno de los momentos más atractivos de la visita. Además, hay charlas donde los artesanos cuentan cómo trabajan y qué historia hay detrás de su oficio.

Una apuesta que recupera la tradición y la artesanía

José Luis López Domínguez es rejillero, un oficio que heredó de su padre, su abuelo y su bisabuelo, quien fundó el taller en 1877. En su taller de Madrid, mantiene viva una tradición artesanal que ha servido a la Casa Real, a Moncloa y a diversas personalidades.

Los puestos reúnen trabajos en cerámica, bisutería, joyería en plata y bronce, piezas de marroquinería y cuero, tallas y objetos de madera, encuadernación, esmaltes a fuego, vidrio soplado, encaje de bolillos y decoración textil. También hay espacio para la cosmética natural, las flores prensadas y los juegos de fantasía e históricos elaborados a mano.