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Oviedo recibe a Messi y Antonella Roccuzzo entre gaitas y aplausos para los Premios Princesa de Asturias 2026

El futbolista ha llegado al Hotel de la Reconquista de Oviedo a solo unas horas de recibir el premio de las manos de la princesa Leonor en el Teatro Clara Campoamor

Messi posa con su esposa Antonella en el Hotel de la Reconquista para los Premios Princesa de Asturias (RTVE).
Messi posa con su esposa Antonella en el Hotel de la Reconquista para los Premios Princesa de Asturias (RTVE).
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Oviedo ya vive la visita de uno de los grandes nombres del fútbol mundial. Leo Messi ha llegado este jueves a Asturias para recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y su presencia no ha tardado en despertar una enorme expectación. El futbolista argentino ha sido recibido hace unos minutos a las puertas del Hotel de la Reconquista, donde se aloja durante su estancia en la capital asturiana, entre aficionados, muestras de cariño y el sonido tradicional de las gaitas.

Acompañado por su mujer, Antonela Roccuzzo, el jugador ha llegado al emblemático establecimiento ovetense después de aterrizar en Asturias a las 10.25 horas. Desde allí se ha trasladado por carretera hasta Oviedo, donde numerosos seguidores aguardaban con la esperanza de poder ver de cerca a su ídolo. Aunque el dispositivo de seguridad había dificultado el contacto con el futbolista a su llegada al aeropuerto, la espera frente al hotel ha tenido una recompensa para algunos de los presentes.

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Messi se ha detenido unos instantes para acercarse a sus seguidores, firmar camisetas y saludar a quienes se habían congregado para darle la bienvenida. La escena ha estado acompañada por la música de las gaitas, un recibimiento con sabor asturiano para una de las figuras más reconocidas del deporte internacional. Tras atender a los aficionados, el argentino se ha acercado a las puertas del hotel, donde ha posado para la tradicional fotografía protocolaria.

Messi llega al Hotel de la Reconquista para los Premios Princesa de Asturias (RTVE).
Messi llega al Hotel de la Reconquista para los Premios Princesa de Asturias (RTVE).

Una llegada muy esperada por sus seguidores

La presencia de Messi en Asturias había generado una gran expectación desde primera hora de la mañana. Medio centenar de aficionados se habían desplazado hasta el aeropuerto con la ilusión de conseguir una fotografía o una firma del campeón argentino. Sin embargo, las importantes medidas de seguridad desplegadas en la zona hicieron que su paso por las instalaciones aeroportuarias fuera muy breve y que muchos seguidores se quedaran sin verlo.

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Entre quienes aguardaban su llegada estaba Sergio Martínez, un joven aficionado que incluso había decidido faltar a clase para intentar conocer a su ídolo. “Conocerle es la ilusión de mi vida”, explicaba a La Nueva España antes de la llegada del jugador, sin perder la esperanza pese a las dificultades. La noticia de que Messi se dirigiría al Hotel Reconquista llevó a algunos de los seguidores a trasladarse rápidamente hasta el establecimiento para probar suerte una segunda vez.

La expectación también se había reflejado en la respuesta del público a las actividades organizadas en torno a su visita. Las entradas para uno de los encuentros más destacados de su agenda se agotaron en apenas trece minutos, una muestra del interés que despierta el futbolista más allá de los terrenos de juego.

La llegada de los galardonados al Hotel de la Reconquista para los Premios Princesa de Asturias 2026 (RTVE).
La llegada de los galardonados al Hotel de la Reconquista para los Premios Princesa de Asturias 2026 (RTVE).

Una tarde con los escolares de Asturias

La agenda de Messi en Oviedo continúa esta tarde con una cita a las 17.30 horas en el Palacio de los Deportes. Allí participará en un encuentro con la comunidad educativa, dirigido especialmente a los alumnos de los centros que han tomado parte en El juego del 10, una iniciativa incluida en el programa cultural Toma la palabra de la Fundación Princesa de Asturias.

La actividad busca acercar a los estudiantes la trayectoria y los méritos del galardonado, permitiéndoles conocer mejor al deportista que ha marcado a varias generaciones de aficionados. El acto también estaba abierto al público general mediante inscripción, aunque las plazas disponibles se agotaron el pasado domingo. La plataforma llegó a registrar un máximo de 16.200 personas conectadas simultáneamente.

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