España

Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: “La pura verdad. Eso es lo que vale”

La duquesa de Montoro ha reaparecido en Madrid junto a Narcís Rebollo horas después de que su hija hablase por primera vez de su ruptura con el torero

Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera en una imagen de archivo. (Europa Press)
Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera en una imagen de archivo. (Europa Press)
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Eugenia Martínez de Irujo no ha dudado en sacar las uñas por su hija. La duquesa de Montoro ha retomado sus compromisos sociales después de varios días alejada de los focos, en los que ha evitado pronunciarse sobre la ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey.

Sin embargo, aunque ha dejado claro que no tiene intención de entrar en detalles sobre la vida sentimental de la joven, sí ha lanzado un mensaje contundente cuando una reportera ha elogiado a su hija y se ha preguntado por qué el torero habría puesto fin a su relación. “Pues sigue diciéndolo porque es la pura verdad”, ha respondido, antes de añadir, orgullosa: “Y el corazón que tiene y lo noble que es. ¡Eso es lo que vale!”.

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“Habéis estado con ella hoy, ¿no? A ver, mira, ¿yo hablo de mis cosas personales con Narcís? Pues imagínate del resto, o sea...”, ha zanjado, dejando claro que prefiere preservar la intimidad de Tana. Su reacción, sin embargo, ha cambiado cuando una periodista ha comentado que no entendía que el torero hubiese dejado a “la niña más guapa del ¡Hola!”, provocando la espontánea defensa de Eugenia.

Roca Rey y Tana Rivera. (Instagram).
Roca Rey y Tana Rivera. (Instagram).

La intervención de Eugenia llega horas después de que Tana Rivera se pronunciase por primera vez sobre su ruptura durante su reaparición pública en un evento de la joyería Rabat. Sin entrar en detalles sobre los motivos de la separación, la joven ha transmitido tranquilidad y ha dejado entrever que, pese al final de su noviazgo, el cariño entre ambos continúa presente. “Andrés y yo nos queremos mucho y eso es lo importante”, ha afirmado, asegurando además que está “feliz” e ilusionada por todo lo bueno que está por venir.

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Hace aproximadamente una semana trascendió la noticia de la ruptura, que sorprendió por lo consolidada que parecía la relación. Según las informaciones publicadas, Roca Rey habría preferido frenar la relación para centrarse en su carrera profesional, después de un noviazgo que avanzó a gran velocidad. Aunque inicialmente se especuló con una posible reconciliación, los últimos días han alimentado las dudas sobre una segunda oportunidad.

Francisco Rivera y Cayetano Martínez de Irujo también se pronuncian

El entorno familiar de Tana tampoco ha ocultado su preocupación por la joven. Su padre, Francisco Rivera, confirmó la ruptura y recordó que las relaciones sentimentales pueden ser complicadas, especialmente cuando se trata de un torero. “Las relaciones son complicadas y la de un torero más, pero no es el fin del mundo”, señaló.

También su tío Cayetano Martínez de Irujo explicó que había hablado con ella tras conocer la noticia. “Está tristona, es normal”, reconoció, dejando constancia del momento delicado que atraviesa su sobrina.

Tana Rivera y Roca Rey en una imagen de archivo. (Europa Press)
Tana Rivera y Roca Rey en una imagen de archivo. (Europa Press)

Por parte de Roca Rey, Carmen Lomana, amiga del diestro desde que tenía 18 años, ha lamentado la separación y ha apuntado a sus diferencias de carácter como posible obstáculo. “Yo creo que se quieren mucho pero son muy diferentes en cuanto a actitud en la vida”, comentó. También aseguró que el torero está bien, aunque “asustado con el ruido mediático”.

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