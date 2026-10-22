Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

Soldados de la Infantería de Marina española desembarcan con equipo completo de un buque de asalto anfibio en una playa de la costa este de Estados Unidos durante un ejercicio militar. (Armada Española)

Guardar

La opinión de las autoridades de Estados Unidos sobre España no siempre ha sido mala. Aunque ahora nos hayamos acostumbrado a constantes ataques entre los presidentes Donald Trump y Pedro Sánchez, hubo un tiempo en el que en España se llevó a cabo un ejercicio militar conjunto entre ambos países que tuvo lugar en Cádiz, en 2010. En ese momento, el capitán Nate McAndrew, responsable del contingente estadounidense, calificó a los infantes españoles de “tácticamente sólidos y muy profesionales”. Estas palabras, que hoy recupera La Razón, fueron pronunciadas durante el entrenamiento bilateral Lisa Azul y fueron recogidas originalmente por Navy NewsStand en una crónica del 3 de noviembre de 2010, conservada en el archivo de GlobalSecurity.org.

McAndrew encabezaba el segundo pelotón de FAST Company Europe (Fleet Antiterrorism Security Team), una unidad del Cuerpo de Marines especializada en seguridad y respuesta antiterrorista desplegada en el continente europeo. Durante dos semanas compartió instrucción con efectivos de la Infantería de Marina española, lo que le permitió comparar de cerca los procedimientos de ambas fuerzas.

PUBLICIDAD

El ejercicio se extendió entre Rota y la Sierra del Retín

Lisa Azul comenzó el 25 de octubre de 2010 y reunió a los dos cuerpos militares durante dos semanas de instrucción compartida. El entrenamiento se repartió entre la Base Naval de Rota y el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, cerca de Barbate, según confirma también un comunicado publicado por la Armada Española sobre esa edición del ejercicio.

El programa incluyó sesiones de tiro con fuego real de ametralladoras, movimiento de convoyes, patrullas y actividades de combate cercano en entornos urbanizados. Según el registro de la Armada, por parte española participaron las secciones de reconocimiento de los batallones de desembarco, dos compañías del segundo batallón de desembarco, la unidad de reconocimiento y el grupo especial de desactivación de explosivos.

PUBLICIDAD

El intercambio permitió comparar procedimientos tácticos

McAndrew explicó en la crónica original que trabajar junto a una fuerza de otro país ampliaba las opciones disponibles para resolver un mismo problema táctico, ya que comparar dos métodos distintos podía aportar alternativas que un solo equipo desconocía. En esa misma nota, el sargento Orlando Ávila señaló que los marines estadounidenses encontraban funciones similares a las suyas entre los efectivos españoles, lo que facilitaba el intercambio de experiencias aun cuando cada fuerza mantenía sus propios procedimientos de organización.

BAM 'Meteoro'. (Armada Española)

La formación no se limitó a los mandos. Charles Bourne, uno de los marines más jóvenes del contingente, ejerció como instructor en el campo de tiro, mientras que Agustín Lara colaboró en la comunicación entre ambos grupos gracias a su dominio del español, un factor relevante en un entrenamiento que exigía precisión en el manejo de armas y municiones.

PUBLICIDAD

Lisa Azul se repitió en años posteriores con nuevas unidades

El ejercicio no fue un hecho aislado. Según la publicación oficial del Cuerpo de Marines, Marines.mil, la edición de octubre de 2011 reunió a 52 marines estadounidenses y 72 infantes españoles en entrenamientos de combate urbano en las instalaciones de Hogan’s Alley, dentro de la Base Naval de Rota. En esa ocasión, el capitán Daniel Wendolowski, comandante de la unidad Alpha 2, valoró de forma similar a sus contrapartes españolas. “Los marines españoles son tan conocedores como los míos en materia de entrenamiento de combate en zonas urbanizadas”, declaró al citado medio.

Documentación posterior de la Armada Española, recogida en sus boletines de Infantería de Marina, confirma que Lisa Azul se mantuvo como un ejercicio bilateral de frecuencia regular durante los años siguientes, con ediciones que incorporaron además a unidades de los Royal Marines británicos y ampliaron el entrenamiento a técnicas de fast-rope y combate de alta intensidad en la misma base gaditana.

PUBLICIDAD