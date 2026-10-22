España

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

El capitán Nate McAndrew valoró a los infantes españoles durante el ejercicio bilateral Lisa Azul, celebrado en Rota y la Sierra del Retín en 2010, donde ambas fuerzas compartieron sesiones de tiro, convoyes y combate urbano

Soldados de la Infantería de Marina española desembarcan con equipo completo de un buque de asalto anfibio en una playa de la costa este de Estados Unidos durante un ejercicio militar. (Armada Española)
Soldados de la Infantería de Marina española desembarcan con equipo completo de un buque de asalto anfibio en una playa de la costa este de Estados Unidos durante un ejercicio militar. (Armada Española)
Guardar

La opinión de las autoridades de Estados Unidos sobre España no siempre ha sido mala. Aunque ahora nos hayamos acostumbrado a constantes ataques entre los presidentes Donald Trump y Pedro Sánchez, hubo un tiempo en el que en España se llevó a cabo un ejercicio militar conjunto entre ambos países que tuvo lugar en Cádiz, en 2010. En ese momento, el capitán Nate McAndrew, responsable del contingente estadounidense, calificó a los infantes españoles de “tácticamente sólidos y muy profesionales”. Estas palabras, que hoy recupera La Razón, fueron pronunciadas durante el entrenamiento bilateral Lisa Azul y fueron recogidas originalmente por Navy NewsStand en una crónica del 3 de noviembre de 2010, conservada en el archivo de GlobalSecurity.org.

McAndrew encabezaba el segundo pelotón de FAST Company Europe (Fleet Antiterrorism Security Team), una unidad del Cuerpo de Marines especializada en seguridad y respuesta antiterrorista desplegada en el continente europeo. Durante dos semanas compartió instrucción con efectivos de la Infantería de Marina española, lo que le permitió comparar de cerca los procedimientos de ambas fuerzas.

PUBLICIDAD

El ejercicio se extendió entre Rota y la Sierra del Retín

Lisa Azul comenzó el 25 de octubre de 2010 y reunió a los dos cuerpos militares durante dos semanas de instrucción compartida. El entrenamiento se repartió entre la Base Naval de Rota y el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, cerca de Barbate, según confirma también un comunicado publicado por la Armada Española sobre esa edición del ejercicio.

El programa incluyó sesiones de tiro con fuego real de ametralladoras, movimiento de convoyes, patrullas y actividades de combate cercano en entornos urbanizados. Según el registro de la Armada, por parte española participaron las secciones de reconocimiento de los batallones de desembarco, dos compañías del segundo batallón de desembarco, la unidad de reconocimiento y el grupo especial de desactivación de explosivos.

PUBLICIDAD

El intercambio permitió comparar procedimientos tácticos

McAndrew explicó en la crónica original que trabajar junto a una fuerza de otro país ampliaba las opciones disponibles para resolver un mismo problema táctico, ya que comparar dos métodos distintos podía aportar alternativas que un solo equipo desconocía. En esa misma nota, el sargento Orlando Ávila señaló que los marines estadounidenses encontraban funciones similares a las suyas entre los efectivos españoles, lo que facilitaba el intercambio de experiencias aun cuando cada fuerza mantenía sus propios procedimientos de organización.

BAM 'Meteoro'. (Armada Española)
BAM 'Meteoro'. (Armada Española)

La formación no se limitó a los mandos. Charles Bourne, uno de los marines más jóvenes del contingente, ejerció como instructor en el campo de tiro, mientras que Agustín Lara colaboró en la comunicación entre ambos grupos gracias a su dominio del español, un factor relevante en un entrenamiento que exigía precisión en el manejo de armas y municiones.

Lisa Azul se repitió en años posteriores con nuevas unidades

El ejercicio no fue un hecho aislado. Según la publicación oficial del Cuerpo de Marines, Marines.mil, la edición de octubre de 2011 reunió a 52 marines estadounidenses y 72 infantes españoles en entrenamientos de combate urbano en las instalaciones de Hogan’s Alley, dentro de la Base Naval de Rota. En esa ocasión, el capitán Daniel Wendolowski, comandante de la unidad Alpha 2, valoró de forma similar a sus contrapartes españolas. “Los marines españoles son tan conocedores como los míos en materia de entrenamiento de combate en zonas urbanizadas”, declaró al citado medio.

Documentación posterior de la Armada Española, recogida en sus boletines de Infantería de Marina, confirma que Lisa Azul se mantuvo como un ejercicio bilateral de frecuencia regular durante los años siguientes, con ediciones que incorporaron además a unidades de los Royal Marines británicos y ampliaron el entrenamiento a técnicas de fast-rope y combate de alta intensidad en la misma base gaditana.

Temas Relacionados

Estados UnidosEjércitoEjército EspañaCádizÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que ya hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

El kit de votación accesible permite desde 2007 que los electores con discapacidad visual puedan no ir acompañados ni tener que revelar su preferencia política

Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que ya hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

Todo lo que no se ve de los Premios Princesa de Asturias: meses de preparación, un estricto protocolo y un selecto menú asturiano

La cuadragésima sexta edición de los premios vuelve a poner a prueba el extenso protocolo que se oculta detrás de meses de preparación para una de las galas más importantes de la monarquía española

Todo lo que no se ve de los Premios Princesa de Asturias: meses de preparación, un estricto protocolo y un selecto menú asturiano

Resultados ganadores del Super Once del 22 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 22 octubre

Vientos muy fuertes y olas de siete metros: la borrasca Austen afectará al extremo norte de España a partir de este viernes

La Aemet ha alertado de que el peligro es “muy importante”, por lo que deberá mantenerse la precaución en las zonas litorales

Vientos muy fuertes y olas de siete metros: la borrasca Austen afectará al extremo norte de España a partir de este viernes

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que ya hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que ya hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el “secreto profesional” y la “confidencialidad”

Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

Cómo funciona el voto por correo: quién lo recibe y quién lo custodia hasta que llega a las urnas

ECONOMÍA

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona