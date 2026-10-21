España se despide de la DANA Adam: la Aemet pronostica el tiempo de esta semana y las zonas en las que seguirá lloviendo

Varias personas caminan empapadas por una calle de Palma durante el paso de la DANA Adam. (Miquel A. Borràs/EFE)

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El paso de la DANA Adam por España, la primera de gran impacto de la temporada 2026-2027, deja siete víctimas mortales, varias alertas meteorológicas en nivel rojo y decenas de municipios afectados por las lluvias, con serios destrozos y calles anegadas, especialmente en la Comunidad Valenciana y en la islas Baleares

Este miércoles se espera que ya sea un día marcado por una mayor estabilidad, tanto en la península Ibérica como en el archipiélago, gracias a que las altas presiones se asentarán desde el oeste. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que el paso de un frente podrá dejar precipitaciones en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos.

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Además, es probable que se produzcan chubascos ocasionales a primeras y últimas horas en el nordeste de Cataluña, sin descartarlo también en el norte de Baleares. Junto a esto, el organismo público prevé posibles nevadas en las montañas del norte peninsular en cotas de 1.600 y 1.800 metros.

Con respecto al archipiélago canario, el tiempo será más inestable porque quedará bajo la influencia de una DANA. Así, los cielos serán predominantemente nubosos en las islas orientales y con intervalos nubosos en las occidentales, dejando chubascos con tormenta que podrían ser localmente fuertes.

Vista general de la playa de Oliva (Valencia) tras el paso de la DANA Adam. (Manuel Bruque/EFE)

Ante esta situación de mayor estabilidad frente a los días anteriores con el paso de la DANA Adam, los avisos meteorológicos se han reducido considerablemente. Permanecen este miércoles en alerta amarilla las comunidades autónomas de Asturias (por fenómenos costeros), Cantabria (por fenómenos costeros), Cataluña (por fenómenos costeros en Girona y por viento en Tarragona), País Vasco (por fenómenos costeros en Gipuzkoa y Bizkaia) y Canarias (por lluvias en Fuerteventura y Tenerife.

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Temperaturas plenamente otoñales

Con respecto a las temperaturas, se espera que las máximas asciendan en Huelva y la zona de Ampurdán, mientras que en las montañas del norte peninsular y en las islas Canarias más orientales se produzcan descensos. Las mínimas subirán, por el contrario, en esta zona del archipiélago y en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que bajarán en el resto de la península Ibérica. El ambiente será, por tanto, otoñal de nuevo.

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha señalado que las máximas, por tanto, llegarán a los 25 grados en puntos del sur peninsular. Este día, además, “volverá a ser ventoso, sobre todo en el norte y este de la península y Baleares”.

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Las temperaturas podrían subir a partir del domingo

El jueves continuarán las lluvias únicamente en Galicia y en las islas canarias más montañosas. Las temperaturas este día experimentarán un ligero ascenso y los termómetros se situarán en general en valores más propios de la época del año. Sin embargo, es posible que continúen siendo algo más bajos durante la noche. “Hará frío a primeras horas. Amaneceremos por debajo de 5 grados en amplias zonas del interior de las mitades norte y este de la península”.

La UME ha rescatado a 200 personas durante la DANA Adam. (@UMEgob)

Tanto el viernes como el fin de semana, en principio, el ambiente no cambiará demasiado: el tiempo será en general estable, aunque las precipitaciones quedarán acotadas al extremo norte peninsular, sin descartarlas en otras zonas de la mitad norte. Además, se producirán en las islas Canarias de mayor relieve, donde poco a poco irán a menos.

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“Las temperaturas, en un principio, no variarán mucho, de nuevo con ambiente otoñal, propio de esta época del año y con madrugadas frescas, aunque de cara al domingo podría iniciarse una subida”.