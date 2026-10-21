Tres castillos de Cataluña que parecen sacados de un cuento y que todo amante de la época medieval debería visitar

Castillo de Cardona (Paradores)

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Hay lugares en los que el tiempo parece haberse detenido entre murallas de piedra, torres que se recortan sobre el horizonte y caminos que serpentean hasta antiguas fortalezas. Cataluña conserva algunos de estos rincones, castillos que evocan historias de caballeros, asedios y familias nobles, y que todavía hoy permiten imaginar cómo era la vida hace siglos.

Desde construcciones encaramadas en lo alto de una montaña hasta fortalezas que dominan pequeños pueblos, estas edificaciones forman parte del patrimonio histórico y artístico de la región. Para quienes disfrutan del arte medieval, recorrerlas es una oportunidad de descubrir siglos de historia en escenarios que parecen sacados de un cuento.

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Castillo de Miravet

Castillo de Miravet. (Generalitat Catalunya)

En lo alto de una colina, con unas imponentes murallas que parecen surgir de la roca, el castillo de Miravet domina el curso del río Ebro y el paisaje que lo rodea. Su historia se remonta a una fortaleza de origen andalusí, sobre la que los templarios levantaron buena parte de la construcción que ha llegado hasta nuestros días.

En 1153, tras la conquista cristiana de Miravet, Ramón Berenguer IV entregó el castillo a la Orden del Temple. Los nuevos propietarios comenzaron entonces las obras para adaptar la antigua fortaleza a las necesidades de su comunidad religiosa y militar. La mayor parte de las estructuras conservadas corresponden a los siglos XII y XIII, cuando Miravet se convirtió en uno de los principales centros de poder templario de la península.

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La fortaleza llegó a ser la sede administrativa de la provincia templaria de Cataluña y Aragón. Su arquitectura combina la función defensiva con los espacios propios de la vida monástica, como la iglesia y el refectorio, donde los miembros de la orden se reunían para comer.

Castillo de Cardona

Castillo de Cardona en Cataluña. (Adobe Stock)

Encaramado sobre una colina que domina el valle del río Cardener, el castillo de Cardona es una de las fortalezas medievales más imponentes de Cataluña. Sus murallas y torres se alzan sobre la localidad barcelonesa de Cardona, en un enclave estratégico que permitió vigilar el territorio y defender sus dominios. Su historia está ligada a los vizcondes de Cardona, uno de los linajes nobiliarios más poderosos de la Cataluña medieval.

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Aunque sus orígenes se remontan al siglo IX, el recinto adquirió una mayor relevancia durante los siglos posteriores. Entre sus construcciones más destacadas figura la iglesia de Sant Vicenç, levantada en el siglo XI y considerada una de las grandes muestras del románico catalán.

La riqueza de la familia procedía, en buena medida, del control de las salinas cercanas, que convirtió a los Cardona en los llamados “señores de la sal”. Esta combinación de poder militar y económico explica la importancia que alcanzó la fortaleza a lo largo de los siglos.

Castillo de Tossa de Mar

Castillo de Tossa de Mar, en Girona (Shutterstock).

Frente al Mediterráneo, sobre un promontorio rocoso de la Costa Brava, las murallas de la Vila Vella de Tossa de Mar dibujan una de las estampas medievales más reconocibles de Cataluña. Este recinto fortificado comenzó a construirse a principios del siglo XIII para proteger a la población de los ataques piratas y conserva buena parte de su trazado original.

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El conjunto cuenta con varias torres, entre las que destacan la Torre de les Hores, junto a la entrada, y la Torre d’en Joanàs, situada frente a la bahía. En su interior, las calles estrechas y empedradas conducen entre antiguas casas hasta los rincones más elevados, donde hoy se encuentra el faro. Allí estuvo el castillo que defendía la localidad, derribado en 1917 para construir la instalación actual. Declarada monumento histórico-artístico en 1931, la Vila Vella permite descubrir cómo la arquitectura defensiva se integró en un pueblo marinero.