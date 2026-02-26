Viajes

El mercadillo perfecto para encontrar antigüedades y productos artesanos a menos de 1 hora y media de Madrid

El primer sábado de cada mes se celebra un mercadillo con numerosos puestos, actuaciones, cuentacuentos y gastronomía propia

Guardar
El mercadillo lleno de antigüedades
El mercadillo lleno de antigüedades y productos artesanos. (Turismo Castilla-La Mancha)

A poco más de una de hora de Madrid, el casco antiguo de Talavera de la Reina guarda un plan diferente para los fines de semana de primavera y verano: el Mercado de San Jerónimo. Este mercadillo, poco conocido fuera de la provincia de Toledo, es perfecto para quienes disfrutan buscando antigüedades, objetos curiosos y piezas de artesanía auténtica. Cada primer sábado de mes, las plazas y calles cercanas a la muralla se llenan de vida, colores y aromas que recuerdan la historia comercial de la ciudad.

El ambiente es especial desde primera hora de la mañana. Entre puestos de cerámica, cuero y madera, aparecen muebles antiguos, vajillas y pequeños tesoros esperando tener una segunda oportunidad en otro hogar. El mercado está a solo una hora y media en coche desde Madrid y a una hora desde Toledo, lo que lo convierte en una escapada ideal para quienes buscan planes diferentes, lejos del bullicio de la capital, pero sin renunciar a la variedad y el encanto de los pequeños pueblos históricos.

Uno de los mayores atractivos del Mercado de San Jerónimo es que, más allá de las compras, cada edición ofrece una experiencia distinta. Cada mes, un artesano local diferente muestra su oficio en directo, ya sea moldeando barro o trabajando el cristal, permitiendo al público ver de cerca cómo nacen las piezas que luego decorarán casas o serán regalos especiales.

Un paseo entre antigüedades y productos hechos a mano

Caminar por el Mercado de San Jerónimo es dejarse sorprender por la variedad. Hay desde la famosa cerámica talaverana, con sus colores y formas inconfundibles, hasta objetos antiguos de madera o metal, libros usados y piezas de coleccionista. Los amantes de la decoración encuentran verdaderas joyas entre los puestos y quienes buscan un detalle original también podrán encontrarlo.

El queso más premiado de 2024 es un manchego artesano que una familia elabora en un pequeño pueblo de Ciudad Real: “Esto lo hacemos por pasión, es un hobby”.

El mercadillo se extiende por las plazas de San Agustín, San Pedro y la calle Pescaderías, todas a escasos metros del Museo de Cerámica Ruiz de Luna. El acceso principal está en el Arco de San Pedro y, para quienes van en familia, el ambiente es especialmente animado: músicos, zancudos, cuentacuentos y pequeñas actuaciones convierten el paseo en una fiesta para grandes y pequeños.

Gastronomía y tradición en un solo lugar

Además de antigüedades y artesanía, el Mercado de San Jerónimo es una cita para los amantes de la gastronomía local. En los puestos, es posible probar productos típicos como quesos de la Jara, garbanzos de Las Herencias, dulces caseros o platos de caza como el venado y la perdiz. Todo acompañado de un ambiente popular, donde vecinos y visitantes comparten recetas, historias y recomendaciones.

Gastronomía en el Mercadillo de
Gastronomía en el Mercadillo de San Jerónimo. (Turismo Castilla-La Mancha)

El mercadillo abre el primer sábado de cada mes. En invierno, el horario es de 11:00 a 21:00 horas y en verano se alarga hasta las 22:00 horas, así que hay tiempo de sobra para recorrerlo con calma. Es una propuesta perfecta para quienes buscan un plan de fin de semana distinto, a un paso de Madrid, donde encontrar piezas con historia, descubrir oficios artesanos y disfrutar de la mejor gastronomía de la zona en el corazón de Talavera de la Reina.

