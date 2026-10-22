España

El caso del camarero y los 90.000 euros desaparecidos: el acusado logra revertir su condena a tres años de cárcel y termina absuelto de todos los cargos

El Tribunal Superior ha revocado la sentencia de la primera instancia ante la falta de pruebas concluyentes sobre el supuesto robo

Una terraza en España. (Jon Nazca/Reuters)
Una terraza en España. (Jon Nazca/Reuters)
Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un camarero de Córdoba que había sido condenado por la Audiencia Provincial a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida.

El acusado trabajó como camarero en el mesón de un polígono industrial. Su función principal consistía en atender a los clientes que acudían al menú del día, un servicio con una demanda de entre 70 y 90 comensales diarios a un precio aproximado de nueve euros cada uno. Tenía una relación de confianza con el propietario del negocio, hasta el punto de que este le permitía anotar los pedidos y los importes cobrados en una libreta cuyo contenido no se cotejaba después con la facturación oficial ni con el total de menús servidos.

PUBLICIDAD

Pero esto se torció cuando el dueño despidió al trabajador y lo denunció, acusándolo de haber sustraído, de forma paulatina y durante años, un total de 90.000 euros procedentes de los cobros diarios. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba dictó condena: tres años y medio de prisión por apropiación indebida, agravada por el abuso de las relaciones personales con la víctima, más el pago de una indemnización equivalente al dinero presuntamente sustraído.

Para fundamentar el fallo, la Audiencia valoró distintos elementos probatorios. Entre ellos, unas grabaciones de una cámara de seguridad instalada por el propietario del mesón, en las que se observaba al camarero guardarse cuatro cantidades de dinero en efectivo, por un total de 90 euros. El tribunal de instancia también tomó en cuenta las declaraciones de clientes y compañeros de trabajo, quienes afirmaron haber visto al acusado guardar dinero en el bolsillo, omitir la entrega de tickets o acudir al baño con frecuencia durante su jornada. Sin embargo, el camarero apeló la decisión de los jueces, y la situación se revirtió en segunda instancia.

PUBLICIDAD

Agentes de la Policía Nacional custodian y trasladan a un hombre al 'Pablo Escobar sueco', entregado para su ingreso en prisión

Solo hay pruebas de 90 euros sustraídos, no 90.000

El recurso de apelación alegó vulneración del derecho a la presunción de inocencia y cuestionó la solidez del material probatorio utilizado para sostener la cifra de 90.000 euros. La defensa argumentó que no existían testigos presenciales de las supuestas apropiaciones de dinero y acusó a los testigos de “animadversión” hacia su cliente, señalando además deficiencias en la contabilidad de la empresa.

El TSJA dio la razón a la defensa. La Sala consideró acreditadas únicamente las cuatro sustracciones registradas por la cámara de vigilancia, que en conjunto suman 90 euros, y determinó que la sentencia de instancia “extiende indebidamente sus conclusiones a una apropiación sistemática y prolongada de 90.000 euros, sin que se acredite un enlace lógico y concluyente” entre las grabaciones, los testimonios y la situación patrimonial del acusado. El tribunal añadió que esas cuatro sustracciones tampoco podían derivar en una condena por hurto, dado que ese delito no era el objeto de la acusación y no existe homogeneidad entre el hurto y la apropiación indebida, conforme a un criterio ya fijado por el Tribunal Supremo.

Respecto a las declaraciones de clientes y compañeros de trabajo, la Sala concluyó que esos testimonios no permitían establecer qué ocurría con el dinero después de que el camarero lo recibiera, ni demostrar que terminara incorporado de forma definitiva a su patrimonio personal. Por todo ello, el acusado ha sido finalmente absuelto de todos los cargos.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaRobosÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

PSOE y Más Madrid afean a la presidenta su encuentro con el mandatario: “Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos”

Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

Cómo funciona el voto por correo: quién lo recibe y quién lo custodia hasta que llega a las urnas

Los españoles que decidan votar en las elecciones generales a través de esta modalidad deberán solicitarlo hasta el 19 de noviembre

Cómo funciona el voto por correo: quién lo recibe y quién lo custodia hasta que llega a las urnas

Bocartes a la cazuela, la receta tradicional de Cantabria de boquerones en salsa

En esta receta, los boquerones crudos se rehogan con ajo y se terminan en la cazuela con vino blanco, vinagre, perejil y guindilla

Bocartes a la cazuela, la receta tradicional de Cantabria de boquerones en salsa

Pueblo Ejemplar 2026: así es la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes

La cofradía ha sido este año reconocida por la Fundación Princesa de Asturias y recibirá la visita de los reyes, Leonor y Sofía, el próximo 24 de octubre

Pueblo Ejemplar 2026: así es la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes

Un ciclista recibe una multa de 500 euros tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación: iba con un motor eléctrico no homologado

La norma introduce nuevas obligaciones para quienes circulan en patinetes eléctricos, bicicletas y motocicletas

Un ciclista recibe una multa de 500 euros tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación: iba con un motor eléctrico no homologado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

Cómo funciona el voto por correo: quién lo recibe y quién lo custodia hasta que llega a las urnas

Un ciclista recibe una multa de 500 euros tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación: iba con un motor eléctrico no homologado

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta

ECONOMÍA

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona