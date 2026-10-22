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Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

PSOE y Más Madrid afean a la presidenta su encuentro con el mandatario: “Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este jueves en la Asamblea. (Eduardo Parra/Europa Press)
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este jueves en la Asamblea. (Eduardo Parra/Europa Press)
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido respeto para el presidente de Argentina, Javier Milei, al que recibió este miércoles en su nuevo despacho en Canal, al que se ha trasladado hasta que termine la acampada en Sol. Pero la contienda estaba este jueves en la Asamblea, donde Díaz Ayuso ha pedido a PSOE y Más Madrid que guarden las formas con un mandatario “salido de las urnas del pueblo” y no le den “lecciones” sobre con quién puede reunirse o pactar.

La portavoz socialista, Mar Espinar, ha criticado que Díaz Ayuso se viera con un líder que llamó “dictador” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o “corta intelectual” a una periodista de la Cadena SER. “Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos”, ha afirmado. La de Más Madrid, Manuela Bergerot, se ha expresado en los mismos términos, recordando la huelga de profesores: “Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando a Argentina que con quienes enseñan a leer a nuestros hijos”.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió al presidente de Argentina en su visita a Madrid.

Milei, ha defendido Díaz Ayuso, “no ha salido de una herriko taberna o de una casa okupa como sus socios -ha dicho a Espinar-, ha salido de las urnas de la voluntad del pueblo de Argentina”, lo que ha despertado los aplausos de la bancada del PP. “Respétenlo”, ha insistido. “Los que acosan y queman calles no pueden respetar nada -ha continuado-, pero lo que no vamos a admitir son lecciones sobre con quién puede uno pactar, con quién puede uno reunirse por parte del partido del amor. Del amor... de pago”.

“Combate a su mejor amiga, que es la pobreza”

Milei fue protagonista absoluto de la precampaña a las elecciones generales que se celebran el 29 de diciembre, para las que desea que los españoles echen “a patadas” al “liberticida” Sánchez. La jornada comenzó con una conferencia en el Nueva Economía Fórum, continuó con otra en la Universidad Rey Juan Carlos y se completó con dirigentes de Vox y la propia Díaz Ayuso, a la que invitó a visitar de nuevo Argentina. El PSOE promocionó la visita con una lona de ‘bienvenida’ e intensa actividad en redes sociales.

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este jueves en la Asamblea. (Eduardo Parra/Europa Press)
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este jueves en la Asamblea. (Eduardo Parra/Europa Press)

En la Asamblea, Díaz Ayuso ha ensalzado la gestión de Milei. “Resulta que me hablan así de él -ha respondido a Bergerot- cuando Argentina es el país que más crece económicamente de toda Hispanoamérica. Según el FMI, Argentina está creciendo cuatro veces lo que México. Cuando llegó Milei, los precios estaban disparados cuatro veces más y desde luego, lo que está combatiendo es a su mejor amiga -dirigiéndose a la portavoz de Más Madrid-, que es la pobreza”.

La de Díaz Ayuso es una postura que no ha acompañado el PP. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no acudió a la conferencia de Milei, lamentó este miércoles que Sánchez estaría “contentísimo” con la visita. Este jueves, Xavier García Albiol, ascendido por Alberto Núñez Feijóo a número 1 en la lista por Barcelona, ha considerado que Milei “no tiene las formas más adecuadas” para ser el mandatario de un país: “Tendría que ser un poco más pulcro. (...) Hay expresiones que aquí en España chirrían bastante”, ha opinado.

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