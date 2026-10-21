El empresario español que evita secuestros con su negocio de 12.000 antenas de telefonía móvil lleva ahora su batalla legal contra un juez federal de EEUU

Un fotomontaje de una de las torres de telecomunicaciones instalada por Continental Towers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ‘batalla’ legal por el control de la empresa Continental Towers Latam, responsable de instalar 12.000 torres de telefonía móvil en ocho países de Latinoamérica, se recrudece en varias instancias judiciales. Como ya publicó Infobae, cuatro fiscalías de Panamá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica han iniciado investigaciones penales contra dos importantes empresas de EEUU, Peppertree Capital (una firma líder especializada en inversiones en infraestructuras digitales) y la filial de Goldman Sachs, AMLQ Holdings, por intentar hacerse de forma fraudulenta con el 100% de las acciones de Continental Towers, compañía fundada por un empresario español.

Esta ‘guerra’ acaba de ampliarse también a los tribunales de Islas Vírgenes Británicas, donde Continental tiene su sede matriz. La Alta Corte de Justicia de este archipiélago del Caribe, territorio británico, acaba de dictar una ‘Stop Notice’, una medida cautelar que bloquea cualquier tipo de operación sobre las acciones en disputa, en concreto sobre las 59.215 acciones (el 54,45% del total) propiedad del empresario español. Esta decisión evita que cualquier otro órgano judicial de otro país pueda ordenar movimientos de estas acciones, poniendo en salvaguarda el paquete accionarial del empresario español, que ha tenido que implementar fuertes medidas de seguridad para evitar amenazas contra él y su familia.

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Peppertree y AMLQ controlan el otro 45,5% de las acciones de Continental. La de las Islas Vírgenes no ha sido la única medida legal tomada últimamente. El empresario ha tenido que presentar una protesta de injerencia a la cancillería de El Salvador ante las actuaciones del juez federal, Lewis A. Kaplan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en la que denuncia la intromisión del magistrado en las leyes salvadoreñas y en el proceso penal abierto. Esta protesta ha sido enviada al Departamento de Estado de Estados Unidos, que tendrá que valorar si sus acciones podrían tener consecuencias diplomáticas. Este juez ordenó transferir acciones de la filial de Continental en este país. Esta maniobra podría suponer una injerencia en la “soberanía del país”. Hay que recalcar que el Tribunal contra el Crimen Organizado de El Salvador ya ha dictado ocho órdenes internacionales de detención, tres de ellas contra directivos estadounidenses de Peppertree.

Una de las antenas de telefonía móvil que instala Continental Towers. (Infobae)

Continental opera en Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Panamá, Nicaragua y Costa Rica, países en los que ya ha instalado 12.000 antenas de telefonía móvil. A cambio de poder instalar estas torres, la empresa ofrece a los municipios donde recibe los permisos una contrapartida en materia de seguridad: la instalación de cámaras de seguridad para los servicios policiales de cada zona. Por ejemplo, un informe realizado por el municipio de Mixco, el segundo en importancia en Guatemala (479.238 habitantes), revela que la instalación de esta infraestructura de vigilancia ha conllevado una reducción del 51% en el número de muertes violentas.

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Más de diez años de litigios

Toda esta historia comenzó en 2015, cuando las dos empresas estadounidenses compraron el 45,5% de las acciones de Continental, una compañía que entonces tenía un valor de mercado de 300 millones de dólares y tenía el 80% del mercado en los países en los que operaba. Nada más asociarse, Peppertree y AMLQ obligaron al empresario español a suscribir un préstamo de 20 millones de dólares con unas condiciones muy duras. Este empresario, accionista mayoritario de Continental Towers, denunció entonces una maniobra soterrada por parte de sus dos socios estadounidenses para quedarse con la empresa de manera hostil, iniciando una estrategia coordinada para reducir el valor de la compañía y forzar su venta a un tercero afín a Peppertree y AMLQ.

En diciembre de 2018, por ejemplo, otros inversores ofrecieron 1.000 millones por Continental, pero Peppertree y AMLQ vetaron la operación, ya que querían que Continental fuera vendida a otro postor, la firma Torrecom Partners. Los bancos JP Morgan, Barklays de Inglaterra, Bank of America y Citibank han valorado la compañía entre los 700 y 1.000 millones de dólares. Comenzaron entonces las amenazas físicas y las extorsiones al empresario y su familia, con grave peligro para su integridad física. Este tuvo incluso que contratar guardaespaldas. El empresario español apostaba por una venta pública, para sacar el mayor beneficio por la compañía que había fundado su familia. Así que en febrero de 2021 todas las partes acudieron a un arbitraje internacional por parte del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), con sede en Nueva York.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al mitin que el PSOE celebra este sábado en Fuenlabrada (Madrid) acompañado de su mujer, Begoña Gómez, que se sentará en el banquillo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Cuando ha subido a la tribuna a pronunciar su discurso, le ha dedicado unas palabras de agradecimiento: "Quería darte las gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", ha trasladado desatando los aplausos de los 3.000 militantes y simpatizantes presentes. (Fuente: PSOE)

Cuatro años después, en marzo de 2025, el CIRD ordenó a Continental Towers a pagar más de 354 millones de dólares en daños y perjuicios a sus dos socios, Peppertree y Goldman Sachs. Una decisión con la que no está de acuerdo Continental Towers y por la que sigue manteniendo el pleito. El presidente del tribunal de arbitraje era el abogado Marc J. Goldstein, cuyo nombre había aparecido en algunos medios digitales de EEUU como receptor de 250.000 dólares en sobornos por parte de AMLQ, la filial de Goldman. Este fondo había establecido un sistema de empresas pantalla para pagar al Goldstein, que podría haber recibido tres millones de dólares para favorecer arbitrajes a favor de AMLQ, entre ellos el que afectaba a Continental.

El tribunal del CIRD, presidido por Goldstein, declaró que Continental Towers había bloqueado injustificadamente el proceso de venta de la compañía, un derecho que Peppertree y AMLQ (Goldman) podían ejercer unilateralmente tras cinco años de inversión en esa compañía de antenas telefónicas. Los abogados del empresario español encargaron su propia investigación tras la publicación de los artículos de prensa que salpicaban a Goldstein, donde pudieron constatar que este abogado había recibido parte del dinero en una cuenta en Suiza procedente de otra en la isla de Man, un paraíso fiscal.

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Imagen de archivo de Goldman Sach en la bolsa de Nueva York. (REUTERS/Brendan McDermid)

El caso no quedó en la jurisdicción de un tribunal de arbitraje de Estados Unidos. La Fiscalía de Guatemala empezó una investigación contra uno de los directivos que Peppertree había colocado en Continental, de nacionalidad guatemalteca, por blanqueo de capitales e intentar sobornar a cargos públicos. En Guatemala ya hay cinco detenidos. El caso saltó luego a las fiscalías de El Salvador, Panamá y Costa Rica. En Panamá, por ejemplo, se investigan sobornos. Estos cuatro países han tomado cartas en el asunto porque Continental Towers está presente en términos operativos en estos cuatro Estados y presta un servicio considerado crítico, ya que se trata de un importante operador de telecomunicaciones y sus infraestructuras. Ahora el caso se ha extendido a Islas Vírgenes Británicas. Mientras, Continental sigue operando con la misma distribución de acciones: el 55% en poder del empresario español y el 45% restante en manos de Peppertree y AMLQ (Goldman).