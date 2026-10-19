Las 5 cascadas de Galicia que no te puedes perder este otoño: del ‘Niágara’ gallego a las maravillas que inspiraron leyendas celtas

La cascada das Hortas (Turismo Aezúa)

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El otoño en Galicia transforma el paisaje en un espectáculo incomparable de tonalidades doradas, cobrizas y rojizas, coincidiendo con el regreso habitual de las precipitaciones atlánticas que alimentan con generosidad el caudal de sus ríos y arroyos. Esta época del año se convierte en el momento perfecto para recorrer las frondosas masas forestales y descubrir las impresionantes cascadas que salpican la geografía gallega.

Tal como recoge Turismo de Galicia, la omnipresencia del agua es un rasgo esencial de la identidad de la comunidad, manifestado en la rica variedad de su vocabulario tradicional, donde coexisten denominaciones dialectales como seimeiras, férvedas, cadoiros, freixas, ruxidoiras o cachoeiras para referirse a estos saltos hídricos. Su singular orografía, marcada por intensas fracturas tectónicas, la distinta dureza de las rocas y la incesante erosión sobre los lechos fluviales, ha esculpido auténticos monumentos naturales escondidos entre frondosos bosques atlánticos de robles, castaños y alcornoques.

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Y es que, a medida que las hojas secas tapizan los senderos, las cataratas incrementan su fuerza, regalando al visitante experiencias sensoriales únicas marcadas por el rugido del agua y la bruma envolvente. Cada uno de estos saltos custodia, además de su valor ecológico, fascinantes relatos folclóricos que entrelazan milagros religiosos, leyendas celtas y tradiciones. A continuación, seleccionamos las cinco cascadas indispensables para visitar durante los meses otoñales.

La cascada de Ézaro, en el 'Niágara' gallego (Guia Repsol)

La cascada de Ézaro: el rugido del ‘Niágara’ gallego

Ubicada en el municipio coruñés de Dumbría, la cascada de O Ézaro ofrece un espectáculo natural singular: el río Xallas se precipita sobre el mar Atlántico en una caída de unos 30 metros. Según la Guía Repsol, la magnitud del torrente y las cortinas de espuma han hecho que este rincón sea bautizado como el “Niágara gallego”.

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Destaca por ser el único río de Europa continental con una desembocadura marina en forma de cascada continua. Además, discurre flanqueado por los macizos graníticos del monte Pindo, considerado el Olimpo celta de Galicia. La experiencia puede complementarse con paseos en kayak o contemplando su iluminación nocturna.

La dauna que envuelve a la cascada del Toxa. (Turismo Silleda)

La cascada del río Toxa: un salto vertical en plena Red Natura 2000

En la comarca del Deza, en la parroquia de Pazos (Silleda), se halla la catarata del río Toxa, considerada una de las más altas de Galicia en caída libre gracias a sus 30 metros de descenso vertical. Tal y como indica el portal de Turismo Silleda, este espacio natural forma parte del Sistema Fluvial Ulla-Deza e integra la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

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Su microclima favorece un bosque atlántico con alcornoques, madroños y robles, que históricamente sirvió de farmacopea para monjes medievales. Además, si te fijas en sus paredes de granito, podrás ver cómo aves rupícolas como el halcón peregrino o el cuervo anidan en sus árboles, mientras sus miradores ofrecen vistas excepcionales.

El camino para llegar a la cascada de Augacaída (Turismo Galicia)

La cascada de Augacaída: la joya escondida de la Ribeira Sacra

En la parroquia de Vilar de Ortelle, en el municipio lucense de Pantón, se oculta uno de los tesoros hídricos más impresionantes de los cañones del Miño. La Fervenza de Augacaída destaca por su desplome de unos 40 metros formado por el río Aguianza justo antes de desembocar en el Miño.

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De acuerdo con la asociación Los Pueblos más bonitos de España, el otoño es la mejor época para realizar esta ruta de senderismo, cuando el caudal y la explosión de color resaltan la belleza del entorno. El sendero discurre entre viñedos en terrazas y bosques de carballos, y cuenta con pasarelas de madera que conducen al mirador y a la poza inferior.

La cascada das Hortas desde cerca (Turismo Aezúa)

La cascada de las Hortas: tradición y leyenda

Ejerciendo como frontera natural entre los ayuntamientos de Arzúa y Touro, la Fervenza das Hortas —o de Santa Marta— es una doble caída de agua de entre 20 y 30 metros sobre el riachuelo de Saímes. Según difunde la plataforma Descubre Arzúa, este salto debe su segundo nombre a una milagrosa leyenda popular.

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Cuenta la leyenda que una joven embarazada fue arrojada al vacío por su novio mientras trabajaba en el molino de Os Agra. Durante la caída, la muchacha invocó el auxilio de Santa Marta, salvando milagrosamente la vida al ser frenada por las ramas de un carballo.

Vista aérea de la cascada de Casariños. (Turismo Galicia)

La cascada de Casariños: el secreto de la Serra do Suído

En la parroquia de A Laxe, en el municipio pontevedrés de Fornelos de Montes, la Fervenza dos Casariños ofrece una estampa montañosa espectacular. Este salto se origina por la confluencia de la Barranqueira de Fonte Uceira y el Rego de Casariños.

Como señala el organismo Turismo Rias Baixas, los dos cauces se unen para precipitarse en dos saltos casi verticales en el marco de la Serra do Suído, que supera los mil metros de altitud. La visita se integra dentro de la Ruta dos Chozos de A Laxe, un itinerario que combina paisajes fluviales con antiguas cabañas pastoriles de piedra.

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