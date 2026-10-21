Aldama se inventó que habían disparado a su Audi para insinuar que le amenazaban: fue un robo con un punzón pero “podemos tener ya la historia que necesitábamos”

La foto que tomó Aldama con los supuestos disparos en el cristal de su coche

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El 1 de octubre de 2024, el digital ‘The Objective’ publicaba una información con el siguiente titular: “Amenazan al cabecilla de la trama Koldo: le pegan tres tiros a su coche como aviso”. La noticia insinuaba que alguien podría estar enviando un mensaje al empresario Víctor de Aldama, que había empezado a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción para desvelar los negocios irregulares de el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Pero el último informe aportado por la UCO de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, fechado el 8 de septiembre de este año, desvela que Aldama, su hermano policía y un periodista que estaba asesorando al empresario pudieron inventarse esta historia para precisamente eso, insinuar que estaban amenzando a Aldama

“Podemos tener ya la historia que necesitábamos. No sé si es intento de robo o disparos”, le dijo Aldama al periodista tras descubrir que daños en los cristales de un Audi que conducía y que había aparcado en la estación de Atocha días antes, el 28 de septiembre de 2024. Aldama hizo imágenes de los daños que se encontró en el cristal y se las mandó a su hermano, al periodista y al parecer a un guardia civil amigo del Grupo de Acción Rápida (GAR). Este le dijo que, “a priori”, los impactos se trataban de “dos golpes con objeto contundente”. La UCO ha analizado varias comunicaciones en las que Aldama llamó a la aseguradora del vehículo para decirles que le “han intentado robar” y que han tratado de “romper el cristal” con un “punzón”, pero no lo “han conseguido”.

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“No hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto. Ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas”, añadió Víctor de Aldama. A pesar de ello, lo que filtró su entorno a la prensa es que le habían disparado. La UCO ha elaborado este informe dentro del ‘caso Villafuel’, donde Aldama está siendo investigado por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal por dirigir una operadora que suministraba hidrocarburos en el mercado español. Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, están acusados de defraudar 182 millones de euros a la Hacienda Pública entre 2022 y 2024.

El comisionista ya fue condenado este año por el ‘caso Koldo’ a cuatro años y medio de prisión (aunque el Tribunal Supremo le eximió de entrar en la cárcel por colaborar con la Justicia). Aldama sigue colaborando con la Audiencia Nacional aportando, asegura, pruebas que demostrarían las maniobras de las llamadas ‘cloacas’ socialistas. En relación con este incidente, los daños sufridos por el Audi, la UCO concluye que “del análisis de las conversaciones mantenidas por Vïctor de Aldama con distintas personas de su entorno, especialmente con su hermano, se desprende que los intervinientes consideraron que dichos daños podrían haber sido ocasionados mediante un objeto punzante. En atención a esa valoración, Víctor de Aldama habría decidido proceder a su reparación sin interponer denuncia alguna”.

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Tenía el móvil pinchado

Pese a todo, la tesis de que el empresario y comisionista sufrió un tiroteo siguió moviéndose por su entorno durante semanas. ‘The Objective’ volvió a publicar el 22 de noviembre de 2024 un texto titulado: “Así quedó el Audi A8 de Aldama tras ser tiroteado”. Cuando ocurrieron los hechos, en septiembre de 2024, Aldama ya había sido detenido por primera vez en febrero de ese año por el ‘caso Koldo’, aunque se encontraba en ese momento en libertad. La UCO le seguía investigando en secreto por el otro caso de fraude del IVA en los hidrocarburos.

La Guardia Civil también incluye en sus valoraciones que, casi dos años después, ha recibido un informe elaborado por la empresa GEES (Grupo Especial de Escoltas, Emergencias y Seguridad), que presta seguridad al empresario, que avala la petición de Aldama para intentar recuperar otro coche suyo decomisado por la Justicia porque “entre los hechos documentados que elevan el nivel de amenaza, se encuentran: el tiroteo de su vehículo (Audi A8), con tres disparos en noviembre de 2024 mientras se encontraba apartado en la vía pública”. El informe de GEES se equivoca hasta en el mes del suceso. No hubo ningún disparo, solo el intento de robo con un punzón.

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