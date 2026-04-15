El pueblo italiano de las 24 torres: un viaje medieval a un paso de Verona

Montagnana

Si por algo se caracteriza Italia es porque la historia siempre está presente en cada una de sus esquinas. En sus pueblos se plasma la historia romana y medieval que ha perseguido a este país durante siglos, y que se transmite en cada calle y en la propia cultura italiana. Es un lugar que no deja indiferente a nadie.

Uno de esos pueblos que son reconocidos se encuentra en la provincia de Padua, concretamente la localidad de Montagnana. La revista Men’s Health Italia lo ha reconocido como el lugar con las murallas más espectaculares de todo el país italiano, gracias a su impresionante perímetro fortificado que aún rodea el centro histórico. Esta fortificación medieval constituye un testimonio vivo de la arquitectura defensiva del país.

El municipio de Montagnana cuenta con alrededor de 9.000 habitantes y ostenta unas murallas de unos dos kilómetros de longitud y 19 metros de altura, salpicada por 24 torres poligonales y dos accesos monumentales: el Castello di San Zeno y la Rocca degli Alberi. Estas construcciones son parte de las defensas mejor preservadas de toda Europa y sus orígenes se remontan al siglo XIV, vinculándose a la casa noble de los Da Carrara y al empleo de materiales como el ladrillo y la trachita.

Así son las murallas medievales de Montagnana

Las murallas medievales de Montagnana ofrecen dos recorridos principales para que todo visitante puede disfrutar. El primero de ellos consiste en caminar por el Camino de ronda, lo que permite observar tanto las vistas panorámicas como las perspectivas que poseían las antiguas guardias. Por otro lado, también se puede bordear el muro mediante una ruta a pie por el Foso verde, una experiencia recomendable sobre todo al atardecer para apreciar el efecto visual de la luz.

Este conjunto amurallado se complementa con dos fortificaciones destacadas. Por un lado, se encuentra el Castello di San Zeno, el cual actúa como principal bastión defensivo, y, por otro lado, está la Rocca degli Alberi, que representa una fortaleza del siglo XIV caracterizada por sus sistema de puentes levadizos. Ambos monumentos contribuyen al carácter histórico del recinto.

Montagnana ha sido incorporada en la lista de los pueblos más bonitos de Italia y ha recibido la Bandera Naranja del Touring Club Italiano. ¿Esto qué significa? Es un distintivo concedido por la calidad de su entorno turístico y ambiental. Junto a su legado defensivo, la localidad brinda una serie de elementos de gran valor patrimonial. Además, no faltan referencias a la plaza Vittorio Emanuele II ni al Duomo de Santa Maria Assunta, donde se conserva una tabla atribuida a Giorgione y cuyos atributos arquitectónicos combinan elementos góticos y renacentistas.

Un patrimonio más allá de las murallas: arquitectura y reconocimientos

Más allá de las murallas, Montagnana cuenta con otra serie de edificios destacados en los que observar la historia que ha pasado por ellos. El antiguo Monte de Piedad y el Palazzo Valeri están situados en la plaza principal del municipio. Este último es un elegante edificio residencial medieval que es conocido por ser el lugar de nacimiento del escritor Diego Valeri.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

También destacan edificios como la Villa Pisani, obra atribuida a Andrea Palladio, un arquitecto al que se le atribuye el estilo palladiano, característico por el uso de frontones, columnas, logias y una simetría que refleja equilibrio y elegancia. El ayuntamiento y la iglesia de San Francisco son otras construcciones que forman parte de la riqueza monumental que complementa el atractivo de las murallas de Montagnana.

Aunque en muchas ciudades medievales italianas las murallas han desaparecido o se encuentran en mal estado, Montagnana es uno de los lugares donde se conserva uno de los recintos mejor conservados, dotando a la localidad de un valor singular en el panorama nacional y europeo.