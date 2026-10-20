España

El Gobierno confirma a los sindicatos una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, pero sin fecha de aplicación

El acuerdo establece una subida fija del 2,5% para 2025 y un incremento del 1,5% para 2026, al que se suma otro 0,5% variable en función de la evolución del IPC

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estrecha la mano del ministro de Transformación Digital, Óscar López Águeda, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, España. 31 de octubre de 2025. REUTERS/Violeta Santos Moura
FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estrecha la mano del ministro de Transformación Digital, Óscar López Águeda, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, España. 31 de octubre de 2025. REUTERS/Violeta Santos Moura
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El Gobierno mantiene su compromiso de aumentar un 4,5% el sueldo de los empleados públicos en 2027, tal y como recoge el acuerdo salarial firmado en 2025, aunque todavía no ha concretado cuándo se aplicará la subida. Así lo han trasladado este martes los sindicatos CCOO, UGT y CSIF tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, en la que el Ejecutivo ha expresado su intención de cumplir lo pactado.

El acuerdo establece una subida fija del 2,5% para 2025 y un incremento del 1,5% para 2026, al que se suma otro 0,5% variable en función de la evolución del índice de precios de consumo (IPC). Para 2027, el incremento previsto es del 4,5%, también de carácter fijo.

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Pero, pese a la confirmación, las organizaciones sindicales reclaman al Ejecutivo que concrete el calendario para hacer efectiva la subida. CCOO ha exigido al Gobierno que diga cuándo aprobará el incremento, mientras que UGT y CSIF consideran que debería hacerlo antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Los sindicatos reclaman desbloquear otras medidas pendientes del acuerdo

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha defendido que el Ejecutivo pueda avanzar en otras medidas incluidas en el acuerdo y ya negociadas, como la revisión de los complementos de residencia e insularidad. Unas compensaciones que son importantes para facilitar la cobertura de puestos de trabajo en determinados territorios.

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Por su parte, CCOO ha reclamado que se cumplan todos los compromisos pendientes, entre ellos la eliminación de la tasa de reposición (el mecanismo que condiciona la incorporación de nuevos trabajadores públicos a las bajas registradas) y la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior. El sindicato también pide implantar la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario, así como completar los procesos de estabilización del empleo público que todavía siguen pendientes. El objetivo, según han señalado, es evitar nuevos retrasos que prolonguen la precariedad y la incertidumbre de miles de trabajadores.

*Noticia en ampliación.

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