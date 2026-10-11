La red de fortalezas medievales que defendió el Pirineo aragonés: un paseo que recorre castillos del siglo XI, iglesias defensivas y pueblos deshabitados

Muro de Roda, en Huesca. (gesoe62/Wikipedia)

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En el corazón prepirenaico de la comarca del Sobrarbe, en Huesca, se conserva un entramado de fortalezas de origen medieval y conjuntos fortificados románicos que articulan una de las rutas patrimoniales más singulares de España. Construidos entre los siglos XI y XII bajo las órdenes del rey Sancho III el Mayor para defender la frontera cristiana frente a los reinos de taifas, emplazamientos como Muro de Roda, Troncedo y Morillo de Monclús forman un baluarte arquitectónico de gran valor histórico en el Valle de La Fueva.

A diferencia de otras comarcas pirenaicas donde predominan las torres aisladas, el Valle de La Fueva alberga un sistema defensivo articulado sobre crestas rocosas y sierras estratégicas. En lo alto de la sierra de Gerbe, a casi 1.000 metros de altitud, el recinto fortificado de Muro de Roda se alza como el exponente más complejo de esta arquitectura. Este espacio no consistía únicamente en un castillo de uso militar, sino en un cerro amurallado de 150 metros de longitud diseñado para refugiar a la población civil de los valles adyacentes ante las incursiones enemigas.

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El perímetro de Muro de Roda conserva su muralla perimetral de piedra, reforzada con cubos semicilíndricos en el siglo XVI. En su interior, la iglesia de Santa María de la Asunción, erigida en el siglo XII, presenta tres ábsides macizos que sobresalen hacia el exterior para cumplir una función defensiva como torres de la propia muralla. El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), permaneció habitado hasta mediados del siglo XX y contó con un proceso integral de restauración impulsado por el Gobierno de Aragón entre los años 1999 y 2010.

El esquema defensivo del valle se complementa en su vertiente oriental con el castillo de Troncedo, emplazado en la localidad del mismo nombre a 1.008 metros de altura, el núcleo habitado más elevado de la zona. Levantado también en el siglo XI, conserva su torre pentagonal de mampostería, una tipología constructiva singular que dominaba las comunicaciones visuales con las torres defensivas adyacentes. Hacia el oeste, la red fortificada incluye el conjunto de Morillo de Monclús, ubicado sobre un espolón rocoso frente a Muro de Roda. En este enclave se sitúa la iglesia parroquial de San Cristóbal, cuyo origen románico del siglo XII se combina con los restos de una torre defensiva de planta pentagonal. La disposición geográfica de estas fortalezas permitía establecer un sistema de señales ópticas que conectaba con los castillos de Aínsa y Samitier.

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Una torre del castillo de Escalona, en Toledo, se ha derrumbado este sábado por la mañana sin causar heridos. Turistas presentes grabaron el momento y difundieron el vídeo, donde se aprecia cómo la torre colapsa y genera una gran nube de polvo. Las autoridades han acordonado la zona y se investigan las causas del desplome.

Las casas fuertes del siglo XVI

Junto a las grandes estructuras militares del románico, el patrimonio de la zona abarca múltiples muestras de arquitectura popular defensiva de época moderna. A lo largo del siglo XVI, la proliferación de bandas de bandoleros y tensiones territoriales motivó la fortificación de residencias particulares conocidas como casas fuertes. En localidades como Lumo de Roda, Aluján y Formigales, destacan viviendas señoriales equipadas con pasadizos abovedados, aspilleras y torreones de planta circular o cuadrada.

La riqueza artística del municipio de La Fueva incluye además templos románicos de estilo lombardo, entre los que figura la iglesia de San Juan Bautista en San Juan de Toledo de Lanata. Este templo, construido en el siglo XI y catalogado como monumento nacional, custodia en su interior un conjunto de pinturas murales datadas en el año 1599. Asimismo, a escasos kilómetros se encuentra el embalse de Mediano, cuya inundación en la década de 1960 sepultó antiguos núcleos de población bajo el cauce del río Cinca.

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