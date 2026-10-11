España

La red de fortalezas medievales que defendió el Pirineo aragonés: un paseo que recorre castillos del siglo XI, iglesias defensivas y pueblos deshabitados

El entramado del Sobrarbe aragonés conserva recintos amurallados levantados para proteger la frontera

Muro de Roda, en Huesca. (gesoe62/Wikipedia)
Muro de Roda, en Huesca. (gesoe62/Wikipedia)
Guardar

En el corazón prepirenaico de la comarca del Sobrarbe, en Huesca, se conserva un entramado de fortalezas de origen medieval y conjuntos fortificados románicos que articulan una de las rutas patrimoniales más singulares de España. Construidos entre los siglos XI y XII bajo las órdenes del rey Sancho III el Mayor para defender la frontera cristiana frente a los reinos de taifas, emplazamientos como Muro de Roda, Troncedo y Morillo de Monclús forman un baluarte arquitectónico de gran valor histórico en el Valle de La Fueva.

A diferencia de otras comarcas pirenaicas donde predominan las torres aisladas, el Valle de La Fueva alberga un sistema defensivo articulado sobre crestas rocosas y sierras estratégicas. En lo alto de la sierra de Gerbe, a casi 1.000 metros de altitud, el recinto fortificado de Muro de Roda se alza como el exponente más complejo de esta arquitectura. Este espacio no consistía únicamente en un castillo de uso militar, sino en un cerro amurallado de 150 metros de longitud diseñado para refugiar a la población civil de los valles adyacentes ante las incursiones enemigas.

PUBLICIDAD

El perímetro de Muro de Roda conserva su muralla perimetral de piedra, reforzada con cubos semicilíndricos en el siglo XVI. En su interior, la iglesia de Santa María de la Asunción, erigida en el siglo XII, presenta tres ábsides macizos que sobresalen hacia el exterior para cumplir una función defensiva como torres de la propia muralla. El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), permaneció habitado hasta mediados del siglo XX y contó con un proceso integral de restauración impulsado por el Gobierno de Aragón entre los años 1999 y 2010.

El esquema defensivo del valle se complementa en su vertiente oriental con el castillo de Troncedo, emplazado en la localidad del mismo nombre a 1.008 metros de altura, el núcleo habitado más elevado de la zona. Levantado también en el siglo XI, conserva su torre pentagonal de mampostería, una tipología constructiva singular que dominaba las comunicaciones visuales con las torres defensivas adyacentes. Hacia el oeste, la red fortificada incluye el conjunto de Morillo de Monclús, ubicado sobre un espolón rocoso frente a Muro de Roda. En este enclave se sitúa la iglesia parroquial de San Cristóbal, cuyo origen románico del siglo XII se combina con los restos de una torre defensiva de planta pentagonal. La disposición geográfica de estas fortalezas permitía establecer un sistema de señales ópticas que conectaba con los castillos de Aínsa y Samitier.

PUBLICIDAD

Una torre del castillo de Escalona, en Toledo, se ha derrumbado este sábado por la mañana sin causar heridos. Turistas presentes grabaron el momento y difundieron el vídeo, donde se aprecia cómo la torre colapsa y genera una gran nube de polvo. Las autoridades han acordonado la zona y se investigan las causas del desplome.

Las casas fuertes del siglo XVI

Junto a las grandes estructuras militares del románico, el patrimonio de la zona abarca múltiples muestras de arquitectura popular defensiva de época moderna. A lo largo del siglo XVI, la proliferación de bandas de bandoleros y tensiones territoriales motivó la fortificación de residencias particulares conocidas como casas fuertes. En localidades como Lumo de Roda, Aluján y Formigales, destacan viviendas señoriales equipadas con pasadizos abovedados, aspilleras y torreones de planta circular o cuadrada.

La riqueza artística del municipio de La Fueva incluye además templos románicos de estilo lombardo, entre los que figura la iglesia de San Juan Bautista en San Juan de Toledo de Lanata. Este templo, construido en el siglo XI y catalogado como monumento nacional, custodia en su interior un conjunto de pinturas murales datadas en el año 1599. Asimismo, a escasos kilómetros se encuentra el embalse de Mediano, cuya inundación en la década de 1960 sepultó antiguos núcleos de población bajo el cauce del río Cinca.

Temas Relacionados

AragónDestinosDestinos EspañaPueblos de EspañaPueblosViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

El portavoz de los republicanos zanja semanas de especulaciones sobre su candidatura a liderar la coalición de los partidos de la izquierda alternativa

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

Se trata de un plato fácil, económico y lleno de sabor que sirve como aperitivo, entrante o cena ligera

Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Felipe VI y Letizia presiden este lunes el acto militar por la Fiesta Nacional, que repite el trazado entre Atocha y la plaza de Colón

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 11 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 11 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Cortes de tráfico en Madrid durante el desfile del 12 de octubre: calles cerradas y cambios en la movilidad

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

ECONOMÍA

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

DEPORTES

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación