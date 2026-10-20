Viajes

El castillo del siglo XV en el que todavía se hace vino: se encuentra en un pueblo que combina lo defensivo con lo señorial

Este enclave de La Rioja se sitúa cerca del río Ea y conserva intacto su trazado medieval

Castillo de Sajazarra, en La Rioja (Adobe Stock).
Castillo de Sajazarra, en La Rioja (Adobe Stock).
Guardar

En La Rioja Alta, junto al río Ea y a los pies de los montes Obarenes, se levanta un pueblo pequeño que conserva intacto su trazado medieval. Ese lugar es Sajazarra, el cual tiene una muralla de los siglos XII y XIII que recibe al visitante antes de que este descubra el verdadero protagonista del enclave: un castillo-palacio del siglo XV que, bajo sus muros almenados, guarda una bodega en funcionamiento.

El hallazgo que transformó la historia reciente de la fortaleza ocurrió en los años sesenta, cuando la familia Líbano emprendió su restauración. En las mazmorras aparecieron lagares y prensas antiguos, una señal de que el edificio había tenido, además de uso militar y residencial, una función vitivinícola que permanecía oculta. De ese descubrimiento nació la Bodega Castillo de Sajazarra, proyecto que hoy cultiva 46,5 hectáreas de viñedo repartidas entre Sajazarra, Galbárruli y Fonzaleche.

PUBLICIDAD

El pueblo, de dimensiones reducidas, concentra en pocas calles una arquitectura que combina lo defensivo con lo señorial, y rodea sus murallas con hileras de vid que marcan el límite norte de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja. La combinación entre patrimonio histórico y paisaje vinícola convierte a esta localidad en uno de los destinos menos conocidos, pero más fotogénicos, de la región.

Un castillo que pasó de guarnición militar a bodega activa

La torre del homenaje del castillo conserva cubos octogonales, matacanes y aspilleras, elementos que revelan su función defensiva original frente a las residencias señoriales que se construyeron con posterioridad. Edificado sobre cimientos anteriores, el inmueble combina distintas etapas constructivas que reflejan los usos sucesivos que tuvo a lo largo de los siglos.

PUBLICIDAD

Los viñedos que lo rodean se sitúan a altitudes de entre 500 y 700 metros, sobre suelos arcilloso-calcáreos donde se cultivan variedades como Tempranillo, Graciano y Garnacha. Esa elevación genera una diferencia térmica notable entre el día y la noche, factor que favorece la maduración lenta de la uva y ayuda a conservar su acidez, según se desprende de las características agronómicas de la zona descritas en guías turísticas de La Rioja.

Una de las rutas recomendadas para los visitantes conduce hasta la ermita de Cillas, punto desde donde se obtiene una panorámica completa del pueblo, con el castillo al fondo rodeado por las hileras de viñedo. El recorrido atraviesa campos de cereal, antiguos lagares y pequeños bosques que forman parte del paisaje rural circundante.

Calles medievales y arte urbano conviven en el casco histórico

El trazado urbano de Sajazarra mantiene el mismo curso que tenía hace siglos. Las calles empedradas conectan casonas solariegas y pasadizos estrechos con los restos de la antigua muralla. La Iglesia de Santa María de la Asunción, construida entre los siglos XII y XVII, preside una de las plazas principales con tres naves, una torre barroca y una portada gótica.

Los once viajes en avión a eliminar en España para reducir la emisión de dióxido de carbono.

Cerca del templo se conserva el antiguo Arco de la muralla, que en su día unía la iglesia con el primitivo ayuntamiento. En distintas esquinas del pueblo se han instalado también pequeñas esculturas contemporáneas, parte de un proyecto de arte urbano que combina elementos tradicionales con intervenciones modernas.

La vida cultural del municipio se concentra en eventos celebrados en la plaza mayor. Entre ellos destaca la Cata Canalla, una experiencia nocturna que combina vino, música y poesía junto al castillo. A estas iniciativas se suman conciertos de música clásica durante el verano y jornadas gastronómicas en otoño, cuando las hojas de la vid adquieren tonalidades ámbar.

La periodista Meritxell Batlle, en una selección de los pueblos más bonitos de La Rioja, describió que la muralla medieval “es la encargada de dar la bienvenida al visitante”, en referencia al primer contacto que tienen quienes llegan a Sajazarra.

Temas Relacionados

CastilloPueblosPueblos EspañaViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña-NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 5 cascadas de Galicia que no te puedes perder este otoño: del ‘Niágara’ gallego a las maravillas que inspiraron leyendas celtas

Cada uno de estos saltos custodia su valor ecológico y ha sido escenario de fascinantes relatos folclóricos y tradiciones

Las 5 cascadas de Galicia que no te puedes perder este otoño: del ‘Niágara’ gallego a las maravillas que inspiraron leyendas celtas

El pueblo siciliano que parece sacado de una película: combina ruinas antiguas, playas turquesas y paisajes volcánicos

Un destino que seduce con su teatro griego, sus calles históricas, la isla Bella y unas vistas privilegiadas del mar Jónico y el Etna

El pueblo siciliano que parece sacado de una película: combina ruinas antiguas, playas turquesas y paisajes volcánicos

Reinhold Messner, escalador italiano, se rebela contra el turismo masivo: “Llegan en coche, sacan una foto y se van. No comen en restaurantes, no pasan la noche ni hacen excursiones”

El montañista italiano advirtió que las redes sociales concentran a miles de personas en los mismos puntos y propuso franjas horarias para distribuir mejor los flujos

Reinhold Messner, escalador italiano, se rebela contra el turismo masivo: “Llegan en coche, sacan una foto y se van. No comen en restaurantes, no pasan la noche ni hacen excursiones”

Carande, el pueblo de León que se salvó de desaparecer inundado por el embalse de Riaño y ahora recuperará su hórreo histórico

La localidad, con apenas 21 habitantes, recibe autorización oficial para reparar la construcción declarada Bien de Interés Cultural que resistió la inundación de nueve pueblos vecinos en 1987

Carande, el pueblo de León que se salvó de desaparecer inundado por el embalse de Riaño y ahora recuperará su hórreo histórico

Este es el plan gratis en Madrid que arrasa este sábado en el Barrio de las Letras

Comercios, artesanos y hostelería se unen en una propuesta abierta al público que convierte las calles del centro en un espacio de paseo, compras y tapas

Este es el plan gratis en Madrid que arrasa este sábado en el Barrio de las Letras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Puigdemont entra en la campaña para el 29-N: el líder independentista regresa a Cataluña para salvar a Junts del batacazo que prevén los sondeos

Puigdemont entra en la campaña para el 29-N: el líder independentista regresa a Cataluña para salvar a Junts del batacazo que prevén los sondeos

Madrid quiere reducir la franja de protección de la Casa de Campo a solo seis metros: “A partir del séptimo ya puedes tirar fuegos artificiales o montar una feria de gastronomía”

Elecciones generales 29-N, en directo | El PSOE de Palencia deja al partido sin candidatura a 41 días de las elecciones después de que Ferraz sustituyera a su cabeza de lista por una diputada veterana

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 19 de octubre: el último lapsus de Feijóo con “menos democracia” y el tuit de Abascal con una imagen hecha con IA

El Ejército no renueva a un soldado por descuidar su higiene, faltar al trabajo y negarse a ir a una misión en Líbano

ECONOMÍA

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

Heredar una vivienda con hipoteca puede salir caro: los tres pasos a seguir antes de aceptarla para evitar sorpresas

La campaña de la aceituna busca cuadrillas, pero muchos no quieren que su sueldo dependa de la lluvia: “La gente prefiere seis meses en la hostelería que estar cada día mirando el cielo”

La pensión de los políticos, al descubierto: cuánto ganarán Rufián o Figaredo, quiénes cobran del antiguo sistema y cuánto cuesta a las Cortes

DEPORTES

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”

La reflexión de Cristiano Ronaldo: “En mi cabeza siempre pienso que puedo mejorar. Mi ambición es estar siempre mejor”