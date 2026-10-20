España

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las pensiones, la ley de nietos y el Consejo de Ministros

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

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Quedan 40 días para las elecciones generales del 28 de noviembre (Europa Press)
Quedan 40 días para las elecciones generales del 28 de noviembre (Europa Press)

Restan 40 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este 16 de octubre cerró el plazo para la presentación de coaliciones electorales con el espacio político a la izquierda del PSOE fragmentado y un Frente Amplio que finalmente no lo fue tanto: solo concurrirá al Congreso con Podemos en Canarias y en la Comunidad Valenciana, pero comparte lista para el Senado con el PSOE, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre. Por otro lado, se habla también, a falta de confirmación oficial, de un posible pacto similar para el Senado entre el PP y Vox que permitiría a ambos partidos blindar la mayoría en la Cámara Alta.

Este martes, el Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas sociales que amplía la protección por incapacidad en casos de menopausia o violencia de género, mejora la prestación para progenitores de menores con cáncer, facilita el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y triplica el anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de 100 a 300 euros..

Las encuestas de cara al 29 de noviembre coinciden, en su mayoría, en una tendencia: Vox continúa en ascenso, el PP se mantiene como primera fuerza pese a cierto desgaste, y el PSOE retrocede de forma generalizada, un escenario que solo permitiría gobernar mediante una coalición entre PP y Vox. La excepción es el CIS, que dibuja un panorama opuesto, con el PSOE muy por delante del PP, lo que introduce una notable incertidumbre sobre el resultado real de los comicios. A esto se suma la fragmentación de la izquierda a la izquierda del PSOE, que perjudicaría tanto a Frente Amplio como a Podemos al no lograr concurrir unidos en la mayoría del país.

06:08 hsHoy

Mónica García descarta ir en las listas de Frente Amplio para centrarse en Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado a El País que no formará parte de las listas de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre. La dirigente de Más Madrid continuará en política, pero como candidata autonómica en los comicios de mayo de 2027.

Mónica García descarta ir en las listas de Frente Amplio para centrarse en Madrid (Europa Press)
Mónica García descarta ir en las listas de Frente Amplio para centrarse en Madrid (Europa Press)

García explica que ha tomado esta decisión tras una “profunda reflexión”, en la que finalmente decidió anteponer “el bien común al interés personal”. En su lugar, Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, encabezará la candidatura de Frente Amplio por Madrid. La ministra también respaldó que el segundo puesto de la lista sea para la diputada nacional Tesh Sidi, a quien calificó como un perfil capaz de “aunar más voluntades del electorado progresista”.

Esta salida modifica el plan original que Más Madrid había presentado durante las negociaciones de la coalición. En esa propuesta inicial, Delgado encabezaba la lista y García ocupaba el segundo puesto, mientras Sidi y el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, figuraban como otras opciones. Por Barcelona, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno será Ada Colau.

*información de Europa Press

05:51 hsHoy

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

La economía española ha crecido y el salario mínimo ha aumentado cerca de un 66% desde 2018, pero el encarecimiento de los alimentos y, sobre todo, de la vivienda ponen en duda si realmente ha mejorado la vida de los españoles

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se encarece. (Montaje Infobae)
Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se encarece. (Montaje Infobae)

La crisis del acceso a la vivienda se ha convertido en el centro del debate político a las puertas de las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre. La decisión de Pedro Sánchez de adelantar la cita con las urnas llegó después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno para intentar aliviar el problema. Un fracaso parlamentario que se produjo en plena movilización social, con cientos de personas acampadas en la madrileña Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que falleció en el hospital días después de verse obligada a irse de la casa en la que vivió durante más de siete décadas y tras años de lucha con el fondo buitre que la compró.

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05:45 hsHoy

El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

Pedro Sánchez dispone de seis semanas -con seis reuniones ordinarias del Consejo de Ministros- para avanzar en las iniciativas que todavía quiere sacar adelante antes de las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press

La cuenta atrás para las elecciones generales ha comenzado. Con la cita con las urnas prevista para el 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez dispone de seis semanas -con seis reuniones ordinarias del Consejo de Ministros- para avanzar en las iniciativas que todavía quiere sacar adelante. La primera cita será este martes, 20 de octubre, día en el que se va a aprobar un paquete de mejoras de las prestaciones sociales, nuevas medidas para las familias y una inversión de 45 millones de euros para ampliar el alojamiento universitario asequible.

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