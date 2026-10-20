Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las pensiones, la ley de nietos y el Consejo de Ministros

Quedan 40 días para las elecciones generales del 28 de noviembre (Europa Press)

Restan 40 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este 16 de octubre cerró el plazo para la presentación de coaliciones electorales con el espacio político a la izquierda del PSOE fragmentado y un Frente Amplio que finalmente no lo fue tanto: solo concurrirá al Congreso con Podemos en Canarias y en la Comunidad Valenciana, pero comparte lista para el Senado con el PSOE, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre. Por otro lado, se habla también, a falta de confirmación oficial, de un posible pacto similar para el Senado entre el PP y Vox que permitiría a ambos partidos blindar la mayoría en la Cámara Alta.

Este martes, el Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas sociales que amplía la protección por incapacidad en casos de menopausia o violencia de género, mejora la prestación para progenitores de menores con cáncer, facilita el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y triplica el anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de 100 a 300 euros..

Las encuestas de cara al 29 de noviembre coinciden, en su mayoría, en una tendencia: Vox continúa en ascenso, el PP se mantiene como primera fuerza pese a cierto desgaste, y el PSOE retrocede de forma generalizada, un escenario que solo permitiría gobernar mediante una coalición entre PP y Vox. La excepción es el CIS, que dibuja un panorama opuesto, con el PSOE muy por delante del PP, lo que introduce una notable incertidumbre sobre el resultado real de los comicios. A esto se suma la fragmentación de la izquierda a la izquierda del PSOE, que perjudicaría tanto a Frente Amplio como a Podemos al no lograr concurrir unidos en la mayoría del país.