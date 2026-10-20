Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo: última hora y previa del partido de Champions League de la fase de liga

Noche grande. Noche de recuerdos. Stuttgart - Atlético de Madrid se ven las caras en la tercera jornada de la Champions League. Uno busca continuar su buena racha en la categoría reina mientras que otro quiere continuar por el camino de la victoria y estrenarse fuera de casa en Europa.
Los primeros, hoy locales, son cuartos en la fase de liga con dos victorias, seis goles a favor y solo uno en contra. Vencieron a Viking 3-0 y superaron en Bratislava a Slovan por 3-1. No obstante, la buena dinámica fuera de la Bundesliga no se traduce en la competición doméstica. El Stuttgart perdió 1-0 ante el Hamburgo, con un gol en el tramo final, y es 13º con 6 puntos.
Todo lo contrario que los del Cholo Simeone, segundo en liga y con seis victorias seguidas sumando todas las competiciones. Cayeron en Anfield y a partir de ahí hubo cambio de cara: portería a cero y contundencia en ambas en áreas, recuperando poco a poco a Julián Álvarez (dio la asistencia a Álex Baena para el 0-1 al Espanyol) y con fondo de armario para mantener el máximo nivel partido a partido.
Deniz Undav
Deniz Undav, el delantero del Stuttgart al que tendrá que tener vigilada la zaga rojiblanca. Aunque no ha sido su mejor arranque como goleador (0 en la Bundesliga y 1 en Champions), el internacional por Alemania ha sido titular en los dos anteriores encuentros y es la principal referencia ofensiva
Buenos recuerdos para el Atlético de Madrid
El escenario de esta noche guarda un recuerdo imborrable para la historia colchonera. El actual MHPArena (entonces denominado Neckarstadion) fue la sede donde el Atlético de Madrid conquistó el primer trofeo europeo de toda su historia: la Recopa de Europa de 1962. El 5 de septiembre de aquel año, los rojiblancos vencieron 3-0 a la Fiorentina en el partido de desempate con tantos de Miguel Jones, José de Mendonça y Joaquín Peiró.
Atlético de Madrid - Manchester United
Os dejamos la crónica del último partido de Champions de los del Cholo, en el Metropolitano.
Volvía la Champions al Metropolitano. Volvía a ser Julián Álvarez titular frente a su gente. Esas eran las dos noticias que había que tener en cuenta. El estadio de la final ‘debutaba’ en la edición. Y el delantero argentino también partía desde el inicio por primera vez en la temporada en dicho feudo. Con minuto de silencio para la madre de Koke, sería su pupilo y heredo quien adelantara a los suyos nada más empezar. Entre palos y revisiones de VAR la cosa no se iba a mover mucho más. Tuvo que agitar el avispero Simeone para buscar la sentencia. A diferencia de otras ediciones en las que el Atleti quería y podía llegar lejos, ahora el técnico argentino sí puede mirar a la banda.
Hoy hay noche grande de Champions. El Atlético de Madrid se la juega en Alemania. Visita al VfB Stuttgart a las 21:00 horas, partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga, con un objetivo claro: estrenarse como visitante en Europa este curso y seguir escalando en la tabla.
¡¡¡Muuy buenass tardeees!!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy vuelve la Champions League, vuelve la máxima competición europea. Stuttgart y Atlético de Madrid se ven las caras en un duelo que puede significar algo más que tres puntos. Para los locales seguir en la buena dinámica en Europa. Para los visitantes, continuar la buena racha en todas las competiciones. Con bajas, dudas en el once y hambre de victoria por parte de ambos conjuntos, todo se verá a partir de las 21:00 aquí, en Infobae.