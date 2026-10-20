Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo: última hora y previa del partido de Champions League de la fase de liga

Última hora del Stuttgart - Atlético de Madrid. (EFE/Andreu Dalmau)

Noche grande. Noche de recuerdos. Stuttgart - Atlético de Madrid se ven las caras en la tercera jornada de la Champions League. Uno busca continuar su buena racha en la categoría reina mientras que otro quiere continuar por el camino de la victoria y estrenarse fuera de casa en Europa.

Los primeros, hoy locales, son cuartos en la fase de liga con dos victorias, seis goles a favor y solo uno en contra. Vencieron a Viking 3-0 y superaron en Bratislava a Slovan por 3-1. No obstante, la buena dinámica fuera de la Bundesliga no se traduce en la competición doméstica. El Stuttgart perdió 1-0 ante el Hamburgo, con un gol en el tramo final, y es 13º con 6 puntos.

Todo lo contrario que los del Cholo Simeone, segundo en liga y con seis victorias seguidas sumando todas las competiciones. Cayeron en Anfield y a partir de ahí hubo cambio de cara: portería a cero y contundencia en ambas en áreas, recuperando poco a poco a Julián Álvarez (dio la asistencia a Álex Baena para el 0-1 al Espanyol) y con fondo de armario para mantener el máximo nivel partido a partido.