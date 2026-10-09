Siete rutas de senderismo en Barcelona para conectar con la naturaleza este otoño: de Montserrat al Montseny

La oferta de rutas cerca de Barcelona incluye paseos acccesibles de menos de dos kilómetros hasta algunas con varios metros de desnivel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El otoño transforma los bosques de la provincia de Barcelona en un escenario de tonos ocres y rojizos, con cascadas que recuperan caudal tras las primeras lluvias de la temporada y temperaturas que facilitan las caminatas sin el calor del verano. La bajada del turismo estival también despeja senderos que en agosto reciben más visitantes, lo que convierte a octubre y noviembre en meses idóneos para el senderismo fácil en Barcelona y para quienes buscan actividades al aire libre en Barcelona sin alejarse demasiado de la ciudad.

La oferta de itinerarios en la demarcación abarca desde paseos accesibles de menos de dos kilómetros hasta ascensos de varias horas con desniveles pronunciados. Entre las opciones destacan las rutas con poco desnivel en Barcelona aptas para familias, así como rutas accesibles habilitadas para personas con movilidad reducida. A continuación, siete propuestas ordenadas de menor a mayor exigencia física, todas verificadas con datos oficiales de los parques naturales y ayuntamientos de la provincia.

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Siete opciones con diferentes niveles de exigencia

La provincia ofrece itinerarios adaptados a distintos perfiles de caminante, desde recorridos de apenas un kilómetro con acceso para sillas de ruedas hasta ascensos de varias horas con desnivel pronunciado. El orden que sigue va de menor a mayor exigencia física.

La Pleta, en el Garraf, ofrece un itinerario botánico adaptado de 1,2 kilómetros

Parque Natural del Garraf (Catalunya), desde el castillo de Eramprunyà mirando hacia el suroeste. (Wikimedia/Dragoncillo)

El Parc Natural del Garraf cuenta con el itinerario botánico de la Pleta, un recorrido circular de 1.300 metros y 35 metros de desnivel que permite identificar 33 especies vegetales características de la zona. Según la información oficial de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, la primera mitad del trayecto, de 650 metros, está adaptada para personas con discapacidad motriz y recomendada para sillas de ruedas, con material de apoyo disponible en braille.

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El punto de partida se encuentra en la oficina del parque, en la carretera de Rat Penat a Plana Novella, a pocos minutos de Sitges. La dificultad baja y la ausencia de tramos técnicos convierten este itinerario en una de las rutas de menos de cinco kilómetros más recomendables para iniciarse en la zona, según detalla el Itinerario botánico de la Pleta de la Diputació de Barcelona.

Font Groga, en Collserola, reúne un recorrido de tres kilómetros entre encinas y robles

Font Groga conserva la frondosidad y la humedad que lo diferencian del resto del macizo. (Parc Natural Collserola)

El Parc Natural de Collserola ofrece el itinerario de la Font Groga, un trayecto de unos tres kilómetros y una hora y media de duración que atraviesa bosques de encinas y robles dentro de una de las reservas naturales parciales del parque. La oficina de turismo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès clasifica el recorrido como de dificultad fácil, apto para la mayoría de visitantes.

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El entorno conserva una humedad y una frondosidad que lo diferencian del resto del macizo, lo que facilita la observación de fauna propia del bosque mediterráneo durante el otoño. Los detalles del trazado y el acceso figuran en el listado de rutas a pie por el Parque Natural de Collserola que publica el consistorio.

El pantà de Santa Fe, en el Montseny, propone una vuelta de 2,6 kilómetros entre hayedos

Pantano de Santa Fe-Montseny. (Wikimedia/Alberto G. Rovi)

En el Parc Natural del Montseny, la vuelta al pantà de Santa Fe es uno de los itinerarios señalizados que parten del equipamiento de Can Casades, en Santa Fe del Montseny. El recorrido, de 2,6 kilómetros, transcurre entre hayedos de gran valor paisajístico, con el agua del embalse como eje del paseo.

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El acceso se realiza desde el aparcamiento público de Santa Fe, remodelado y reabierto en julio de 2025, situado en el kilómetro 21 de la carretera BV-5114. La Diputació de Barcelona detalla este y otros itinerarios cortos de la zona, como la Font del Frare, en su página oficial del Parc Natural del Montseny.

El Turó de la Magarola, en Collserola, combina mirador y observación de aves migratorias

Cumbre de la colina de la Magarola, en Collserola, con el vértice geodésico y plataforma colocada para acoger a los participantes al seguimiento de la migración otoñal de rapaces. (Wikimedia/Pere López)

El Turó de la Magarola, a 430 metros de altitud, es uno de los puntos más visitados del Parc Natural de Collserola gracias a su mirador y a su papel como estación de seguimiento de aves rapaces. Desde 1988, cada año entre septiembre y octubre, el parque organiza una campaña de observación abierta al público los fines de semana, según confirma el propio espacio protegido.

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El acceso a pie desde Barcelona sigue el sendero de gran recorrido GR-6, que conecta la capital catalana con Montserrat, mientras que en coche se puede llegar hasta el Revolt de la Paella, en el kilómetro 3,9 de la carretera de la Rabassada, y completar a pie el último tramo de 1,3 kilómetros. La ficha oficial del mirador de la Magarola detalla ambos accesos.

El Salt de Sallent, en Rupit, lleva hasta la cascada más alta de Catalunya

Cascada Salt de Sallent, en Barcelona (Adobe Stock).

El itinerario hasta el Salt de Sallent parte de la oficina de turismo de Rupit y recorre tres kilómetros hasta el mirador de la cascada, con un desnivel de cien metros de subida y otros cien de bajada. El Ayuntamiento de Rupit i Pruit calcula una duración de una hora y cuarto para el trayecto de ida y vuelta por el mismo camino.

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El recorrido pasa por el Pont Penjat, la plaza mayor del municipio y el molí del Salt del Rodó antes de llegar al salto de agua, que supera los cien metros de caída vertical y constituye la cascada de mayor altura de Catalunya. El trazado completo figura en el itinerario oficial del Salt de Sallent publicado por el consistorio.

Sant Jeroni, en Montserrat, asciende hasta la cima más alta del macizo

Montaña de Montserrat, en Barcelona (Shutterstock).

La ruta circular hasta Sant Jeroni, la cima más alta de Montserrat con 1.236 metros, recorre siete kilómetros en unas dos horas y media, según la información oficial del Patronat de la Muntanya de Montserrat. El itinerario parte del monasterio, toma el funicular de Sant Joan hasta el Pla de les Taràntules y continúa a pie entre formaciones rocosas hasta la cumbre.

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El desnivel entre la estación superior del funicular y la cima no supera los 270 metros, lo que reduce el esfuerzo físico respecto a otras ascensiones del macizo. Los detalles del recorrido, con las bifurcaciones señalizadas, están disponibles en la ficha oficial de la ruta al monasterio a Sant Jeroni.

La Mola corona el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

El cim de la Mola, a 1.103 metros de altitud, alberga el conjunto monumental del monasterio benedictino que da nombre al macizo. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac dispone de tres accesos principales señalizados hasta la cumbre: desde el Coll d’Estenalles, por el camí dels Monjos, y desde Can Robert y Can Pobla, dos vías que confluyen en el tramo final.

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El parque cuenta con 16 itinerarios señalizados de distinta longitud y dificultad, consultables a través de la plataforma Gooltracking o de la aplicación Wikiloc, según detalla la Diputació de Barcelona. El desnivel acumulado y la ausencia de acceso rodado hasta la cima convierten esta ruta en la más exigente de la lista, recomendada para quienes ya cuentan con experiencia previa en montaña. Los detalles de los accesos están disponibles en la página oficial de La Mola, en Sant Llorenç del Munt i l’Obac.