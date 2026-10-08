España

La Aemet alerta de la llegada este fin de semana de una DANA que dejará chubascos y tormentas fuertes en estas zonas

Pese a que la inestabilidad en general irá a menos a partir de este jueves, todavía en algunos lugares de España se seguirán produciendo precipitaciones

Un hombre camina bajo la lluvia este miércoles por una calle de la ciudad cántabra de Torrelavega. (Pedro Puente Hoyos/EFE)
Un hombre camina bajo la lluvia este miércoles por una calle de la ciudad cántabra de Torrelavega. (Pedro Puente Hoyos/EFE)
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Durante esta semana y la anterior, el tiempo ha sido fundamentalmente inestable, con chubascos muy fuertes o incluso torrenciales que han provocado inundaciones y destrozos en varias zonas del país. Este jueves comenzará a imponerse un ambiente anticiclónico, pero no todos los lugares de España se despedirán de la lluvia.

A partir de hoy, las precipitaciones van a quedar en general restringidas al tercio norte y a los archipiélagos, tanto el balear como el canario; estas podrán ser fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormenta y granizo en Baleares y Cataluña. En el interior peninsular podrían formarse tormentas dispersas por la tarde. Además, este viernes se espera que una nueva DANA deje lluvias también en Canarias y en Ceuta, aunque todavía existe cierta incertidumbre con respecto a la ubicación en la que se posicionará.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves puedan producirse ya las primeras nieves del otoño en las cumbres de los Pirineos. Esto potenciado por el hecho de que en estos días nos encontramos ante temperaturas frescas para la época del año, algo que continuará hasta el sábado, cuando se espera que los termómetros comiencen a subir de nuevo.

Una mujer se protege de la lluvia caída este miércoles en Palma. (Miquel A. Borràs/EFE)
Una mujer se protege de la lluvia caída este miércoles en Palma. (Miquel A. Borràs/EFE)

Alertas por lluvias, viento y mala mar

La Aemet ha activado distintas alertas meteorológicas en cuatro comunidades autónomas. En Aragón, Zaragoza se encuentra este jueves en nivel amarillo por rachas máximas de viento de 70 km/h en la ribera del Ebro. También hay alerta amarilla por viento en Castellón, concretamente en el interior y el litoral norte.

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En las islas Baleares, Mallorca y Menorca están en nivel amarillo por lluvia y por fenómenos costeros. Estos avisos se repiten en Girona, cuyo alerta por mala mar es de nivel naranja, sumada a una de viento en nivel amarillo. También en Cataluña, Barcelona registra alerta amarilla por lluvias y Tarragona naranja por viento y amarilla por fenómenos costeros.

Frío hasta el sábado y lluvias por una DANA en el sur del país

El viernes se espera que las temperaturas sigan bajando en el centro, sur, este y Baleares, por lo que tendremos una jornada plenamente otoñal, con una madrugada fría en muchos puntos del interior. “Algunas ciudades amanecerán incluso a menos de 5 grados, por lo que se tocará sacar la ropa de abrigo”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Fenel, un conductor cuyo vehículo ha quedado inundado por las lluvias torrenciales que han afectado al municipio de Granollers (Barcelona), ha afirmado que se ha quedado atrapado junto a su hijo.

Estas se darán, por ejemplo, en Salamanca, Segovia, Burgos, Ávila y León. En Madrid la mínima será de 7 grados. “Las temperaturas máximas quedarán por debajo de los 20 grados un día más en buena parte del norte y de la zona centro. Todo ello con viento, que incrementará la sensación de frío”.

Con respecto a las precipitaciones, pese a que el ambiente será en general más estable, en Baleares todavía se podrán producir chubascos fuertes. A esto se suma la llegada de una DANA, que podrá dejar tiempo inestable en Ceuta, Canarias y el tercio sur peninsular, aunque la posición en la que se ubicará todavía no está clara, al igual que la cantidad de precipitación que puede caer.

El sábado se repetirá esta situación: tiempo más estable, pero con estas zonas bajo la influencia de la DANA, por lo que experimentarán chubascos y tormentas fuertes. Este día, las temperaturas comenzarán a subir, pero todavía será una jornada fresca, aunque con un ambiente un poco más suave. Este ascenso continuará el domingo, con cielos poco nubosos en la mayor parte del país, aunque con chubascos todavía en las islas más montañosas de Canarias.

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