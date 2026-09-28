Estas son las películas que inspiraron ‘La bola negra’ y que Los Javis hicieron ver a su equipo

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Una de las escenas más impactantes de La bola negra se aprecia en sus primeros 15 minutos. Un inocente y trompetista Sebastián (Guitarricadelafuente) huye como puede de los bombardeos que los fascistas italianos riegan por su pueblo, que pertenece al bando nacional. En medio de la destrucción, consigue adentrarse en una iglesia de la que ya quedan escombros: para avanzar tiene que trepar una estatua del santo que lleva su nombre: San Sebastián, el mártir cristiano que terminó convirtiéndose en uno de los grandes iconos de la cultura LGTB.

Más allá de las connotaciones que tiene la propia escena —no se desarrollará más para no hacer spoilers—, la imagen que construyen sus directores, Los Javis, es un símil de La mirada de Ulises (1995), de Theo Angelopoulos, película protagonizada por Harvey Keitel que contiene una de las estampas más recordadas de la filmografía del cineasta griego: una gigantesca estatua de Lenin desmontada en varias piezas es transportada en una barca por el Danubio.

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Imagen del reparto de 'La bola negra': Guitarricadelafuente, Penélope Cruz, Glenn Close, Carlos González y Milo Quifes

Esta solo es una de las películas que Javier Calvo y Javier Ambrossi utilizaron como referencia para construir su segunda película. En cines desde este viernes 25, lleva meses encandilando a la crítica internacional desde que pasó por Cannes. Toronto y el Festival de San Sebastián solo están señalando aún más lo inevitable: que la presencia de España este año en los Oscar será mucho más que optar a la categoría de Mejor película internacional.

‘La bola negra’ y sus influencias

En una entrevista con Elástica, la distribuidora de la cinta en España —en Estados Unidos lo hace Netflix—, Los Javis han desgranado algunas de las películas que sirvieron como brújula para levantar una obra catalogada de “magna” y señalada como una de las grandes películas españolas del año. “Trabajamos con un documento que le enviamos a todo nuestro equipo de pelis que hay que ver y lecturas que hay que hacer”, han explicado.

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Entre las referencias utilizadas está el cine del polaco Paweł Pawlikowski, autor del dúo formado por Cold War (2018) —especialmente por la secuencia del baile en la taberna que en la cinta de Los Javis protagoniza Milo Quifes (el personaje de Carlos) junto a María Terremoto— e Ida (2013), que se completa ahora con Fatherland (2026), sobre la memoria del holocausto y la Guerra Fría.

Imagen de 'Cold War'.

Pero la grandeza que rodea La bola negra no es solo obra de la ambición de Los Javis; también de su directora de fotografía, Gris Jordana (Manlleu, Barcelona, 1981), que medios como Variety o The Hollywood Reporter ya la colocan como una aspirante fija para llevarse el Oscar. En una entrevista con Esquire, ha explicado que en lenguaje que utilizaron para toda la trama sobre la Guerra Civil que lideran Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau “es un lenguaje propio que se centra más en lo humano que en planos de mil explosiones y todo eso”. Por ello, se fijaron en el cine antibélico previamente mencionado, pero en otras cintas como Ven y mira (1985), de Elem Klímov, “donde la guerra es profundamente violenta, pero no está glorificada”.

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“Javi Calvo me mandó ver 3.500 películas de Rusia, de Ucrania, del este… de las que luego me confesó que él solo había visto el tráiler. Tomamos la decisión de que queríamos diferenciar las tres épocas a través del lenguaje audiovisual, no de la fotografía. Lo típico del pasado más cálido, el presente más azulado… No queríamos eso", añadió Jordana.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

A esa mirada se sumaron otras referencias menos evidentes, como la forma en la que la directora Claire Denis retrata el cuerpo masculino en Beau Travail (1999) y en la relación con la naturaleza de Lazzaro feliz (2018), de Alice Rohrwacher, como aparece, por ejemplo, en las escenas donde Carlos pasea de camino al casino o la película muestra a los salados desnudos en las playas de Cantabria.

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También hubo hueco para la familia Coppola. En la mencionada entrevista con Elástica, los Javis han explicado que se inspiraron en una de las escenas de La conversación (1974), de Francis Ford Coppola, para retratar la secuencia donde Sebastian toca, desolado, su trompeta en un cuarto de baño —una muy similar a la que interpreta el personaje de Gene Hackman—, y en Apocalypse Now (1979) para ‘imitar’ la protagonizada por Penélope Cruz. “Con Penélope buscábamos una situación violenta, en plan Apocalypse Now, con peligro. Fue muy complejo crear la luz porque tenía que estar espectacular, pero con mucho movimiento. Al ver el resultado, flipamos”, añadió la directora de fotografía.

A ese mapa de referencias se suman también Sebastiane (1976), de Derek Jarman y Paul Humfress, y Las horas (2002), de Stephen Daldry. Ambas aparecen en una selección elaborada por Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin, en torno a las películas que dialogan con La bola negra. La primera resulta especialmente evidente por su relectura de San Sebastián como icono homosexual. Por su parte, Las horas coincide en forma con la estructura de La bola negra: tres historias interconectadas por La señora Dalloway, obra de Virginia Woolf. Además, tiene un reparto de lujo: está protagonizada por Meryl Streep, Julianne Moore y Nicole Kidman y le dio a esta última su primer y único Óscar.

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Dónde verlas

Ven y mira : Filmin

Cold War : Filmin y Prime Video

Ida : no disponible actualmente en streaming en España

Beau Travail : no disponible actualmente en streaming en España

Lazzaro feliz : Filmin

Apocalypse Now : Filmin

La conversación : Filmin

La mirada de Ulises : Filmin

Sebastiane : Filmin

Las horas: Filmin