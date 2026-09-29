El tormento de Begoña Gómez no termina: el juez Peinado estudia abrir un bufete de abogados tras jubilarse

El juez Peinado asiste a un festejo taurino en Talavera de la Reina, en una imagen de archivo. (EFE / Manu Reino)

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Juan Carlos Peinado acaba de colgar la toga, pero no parece dispuesto a alejarse por completo de los tribunales. El magistrado, que este domingo quedó jubilado forzosamente al cumplir los 72 años, estudia ahora la posibilidad de abrir un despacho de abogados y dedicarse al asesoramiento jurídico, según adelanta El Confidencial tras consultar a varias fuentes de su entorno.

La idea está sobre la mesa, aunque no existe todavía una decisión definitiva. Algunas de las personas consultadas por el citado medio aseguran que el proyecto se encuentra en una fase todavía incipiente y que Peinado está sopesando los pros y los contras antes de dar el paso. Su entorno no niega que haya estudiado esta posibilidad, pero sí rebaja la perspectiva de que vaya a ponerse en marcha de forma inmediata.

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Hay, no obstante, otra versión entre las fuentes consultadas por El Confidencial. Según estas, los planes estarían bastante más avanzados de lo que trasciende de su entorno más próximo. Peinado habría elegido ya al menos a una abogada para trabajar con él en esta nueva etapa y tendría incluso una lista de potenciales clientes a los que podría prestar asesoramiento jurídico de manera estable.

El exmagistrado habría hablado de esta posibilidad con varias personas de su confianza antes de tomar una decisión. Por ahora, eso sí, no figura como colegiado en el Colegio de la Abogacía de Madrid, por lo que el eventual proyecto no ha dado todavía el paso formal que permitiría ejercer la profesión por cuenta propia.

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El juez Juan Carlos Peinado, en una imagen de archivo.

De abogado a juez y, ahora, la posibilidad de volver al otro lado

Si finalmente decide abrir el despacho, Peinado no partiría de cero. Antes de ponerse la toga ya había trabajado como abogado y ejercido como secretario de distintos ayuntamientos. En 1994, con 40 años, dio el salto a la carrera judicial a través del denominado tercer turno, una vía de acceso reservada entonces a juristas con experiencia profesional.

Desde entonces, su trayectoria quedó ligada a los juzgados hasta terminar al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde ha permanecido durante aproximadamente una década. Su jubilación pone fin a más de 30 años de carrera judicial, aunque la última etapa ha terminado eclipsando buena parte de su recorrido anterior. El motivo tiene nombre y apellido: Begoña Gómez.

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En abril de 2024, Peinado abrió diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hasta entonces era un magistrado prácticamente desconocido para el gran público. La investigación le colocó de repente en el centro de la actualidad política y judicial y convirtió su juzgado en uno de los principales focos de atención durante los dos años y medio siguientes.

La instrucción fue avanzando entre recursos, resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y enfrentamientos con las partes personadas. Algunas de las decisiones de Peinado fueron corregidas por la instancia superior, mientras que otras recibieron su respaldo. La Audiencia terminó avalando la continuidad de la parte esencial de las pesquisas y consideró que existían indicios suficientes para que Begoña Gómez fuese juzgada por un jurado popular. La causa llegó así a su tramo decisivo prácticamente al mismo tiempo que el magistrado encaraba su salida de la judicatura.

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El juez Juan Carlos Peinado pone fin este domingo a su trayectoria en la carrera judicial al cumplir 72 años y después de enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez. (Europa Press)

Su última gran decisión como instructor fue precisamente acordar la apertura de juicio oral contra Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La resolución llegó apenas unos días antes de que se hiciera efectiva su jubilación, de modo que Peinado dejó encarrilada una causa que continuará ya sin él al frente del juzgado.