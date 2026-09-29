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Fatima Ezzahra El Mansouri gana fuerza para convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Marruecos

El nombre más sonado durante la campaña fue el de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol. Sin embargo, la alternativa de la coordinadora del PAM ha cogido fuerza en los últimos días

Fatima Ezzahra El Mansouri en un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)
Fatima Ezzahra El Mansouri en un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)
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Una semana después de las elecciones, Marruecos espera la decisión de Mohamed VI. El monarca tiene que escoger dentro del Partido de Autenticidad y Modernidad (PAM), ganador de los comicios, quién será el nuevo jefe de Gobierno. El nombre más sonado durante la campaña fue el de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol. Sin embargo, otra alternativa ha cogido fuerza en los últimos días. Se trata de Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinadora general del partido que se convertiría en la primera mujer de la historia en liderar el ejecutivo marroquí. La norma no obliga a que el elegido sea el presidente de esa organización política. Por eso, aunque El Mansouri aparece como una de las principales candidatas por ser quien ha liderado el partido a la victoria, la decisión dependerá del rey.

Los resultados preliminares difundidos por el Ministerio del Interior otorgaron al PAM 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes. La formación ya entró en el actual Gobierno, junto a la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que ahora ha lgorado 66 bancas, y el Partido Istiqlal, con 65. Ninguna formación alcanzó por sí sola los 198 diputados necesarios para controlar la mayoría absoluta, algo que ya se da por prácticamente imposible. Por tanto, lo más probable es que se repita esta alianza, con un cambio en la jerarquía.

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De alcaldesa a primera mujer jefa de Gobierno

Nacida en Marrakech en 1976, El Mansouri, de 50 años, es abogada y se incorporó a la política tras la creación del PAM en 2008. Un año después alcanzó proyección nacional al convertirse en la primera mujer elegida como alcaldesa de Marrakech. Se mantuvo hasta 2015 al frente de la ciudad y retomó ese cargo después de las elecciones de 2021. Después, fue designada ministra de Ordenación Territorial Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política Urbana durante el gobierno de Aziz Akhannouch. En 2024, asumió el papel central en la conducción del PAM.

La posible designación de El Mansouri tendría un impacto mundial. Sería la segunda mujer en liderar un gobierno en el mundo árabe, después de la Najla Bouden, que estuvo al frente de Túnez entre 2012 y 2023. La dirigente ha buscado destacar por su trabajo partidario y de gestión local, sin poner el foco en su condición de mujer. También rechazó definirse como una “mujer de hierro” y se describió en otras ocasiones como una “activista libre”, según recoge The New Arab.

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Repetición de alianza en el Gobierno

El PAM ha dejado abierta la posibilidad de negociar con todas las fuerzas políticas para formar gobierno. La previsión más lógica es que repita la coalición de estos últimos años, con RNI y el Partido Istiqlal. En 2021, el RNI logró su primera victoria, lo que impulsó a Aziz Akhannouch al poder. El descontento social por la inflación y los problemas de empleo o sanidad no han renovado la confianza en el actual líder. El nombramiento de Mohamed VI desencadenará las negociaciones definitivas, en medio de un clima de desapego social de la clase política. La abstención creció hasta un 62% de la población, con especial falta de participación entre los más jóvenes y reduciendo la participación desde el 50% de 2021 al 38% de este 2026.

Según informó la propia El Mansouri, no cierran la puerta a ningún partido, incluido el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PDJ). No obstante, Abdelilá Benkirán, líder del PDJ, descartó integrar un Ejecutivo encabezado por el PAM y anticipó que su formación permanecerá en la oposición. Tras unas elecciones desastrosas en 2021, el PDJ recuperó terreno, pasando de 13 a 54 escaños.

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