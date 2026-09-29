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Almeida presume del acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa: “Me alegro de que haya confiado en el Ayuntamiento de Madrid”

El alcalde ha defendido la labor de la capital y ha señalado que se debe desalojar el campamento improvisado de la plaza de Sol

José Luis Martínez-Almeida (Europa Press)
José Luis Martínez-Almeida (Europa Press)
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El alcalde de Madrid ha llegado al pleno del Ayuntamiento con un tema central inesquivable. El desahucio de Maricarmen y su consecuencia directa con la acampada de Sol acapara el foco mediático de este martes, con la mayoría de ojos puestos sobre el Consejo de Ministros que debe aprobar el decreto. En el caso de José Luis Martínez-Almeida, hoy era un día más cómodo que la semana pasada.

Las imágenes del desalojo provocaron una ola de indignación contra todas las instituciones con alguna competencia. Días después, el alcalde ha confirmado un acuerdo con la compañía, Urbagestión, para que la inquilina vuelva al piso, lo que le ha permitido sacar pecho ante la prensa y desde el estrado. “Me alegro de que haya confiado en el Ayuntamiento”, ha expresado en la primera pregunta sobre Maricarmen.

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La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha hablado sobre este acuerdo. Reconoce que llega por decisión de la empresa. Aunque cree que es tarde porque “nunca hasta ahora”, explica, se habían abierto a negociar, “celebra” que se haya alcanzado este pacto. Sin embargo, cree que que impulsores lleguen desde el actor privado también demuestra que “las instituciones públicas son incompetentes”, entre las que incluye a Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno nacional.

El Sindicato de Inquilinas ha avisado de que la acampada instalada en la Puerta del Sol desde este sábado seguirá más allá del Real Decreto o de que se alcance un acuerdo durante la reunión que se celebra en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) entre representantes de Urbagestión y representantes de Maricarmen, la octogenaria desahuciada esta semana de su casa del distrito de Retiro, en la que había vivido durante 71 años (Europa Press)

Almeida presume del acuerdo

Almeida ha situado el caso de Mari Carmen en el centro de su intervención sobre vivienda. Al ser la primera en preguntarle, ha reprochado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, su actuación ante los desahucios. En el pleno municipal, el alcalde ha preguntado a Maestre que “¿qué ha hecho usted por Maricarmen?”. Almeida ha asegurado que la mujer de 87 años “ha confiado para volver a casa en el Ayuntamiento de Madrid”. También ha dicho que a Maestre “le molesta” que haya vuelto a su piso por una actuación de la institución gobernada por el PP.

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Ha extendido su crítica a la política estatal de vivienda. Ha preguntado a Maestre qué ha hecho por los “más de 270.000 desahucios” que, según ha afirmado, ha habido en España desde que gobierna Pedro Sánchez. Asimismo, ha aludido a Olga, una mujer desahuciada en Barcelona, y ha preguntado si la portavoz ha tenido “alguna palabra” para ella. Durante su intervención, Almeida ha insistido en la pregunta inicial y ha pedido una respuesta directa: “¿Se alegra usted de que Mari Carmen vuelva a su casa?”.

El alcalde ha exigido el levantamiento “inmediato” de la acampada en la Puerta del Sol y ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de una “dejación de funciones”. Desde Cibeles, sostuvo que se respeta el derecho a la protesta, pero no acciones fuera de las normas ni que afecten los derechos de terceros. “Si son tan valientes, que vayan a La Moncloa”, ha afirmado, cuestionando que estén frente al edificio de la Comunidad en vez de estar ante la sede del PSOE o el Palacio. El Ayuntamiento estudia posibles medidas, incluida una eventual responsabilidad penal de Martín.

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