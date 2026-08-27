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La espectacular isla privada de Venecia que está en venta por 5,5 millones de euros: con una fortaleza napoleónica y rodeada de naturaleza

Con una superficie de unos 5.700 metros cuadrados y vistas espectaculares a Burano y Torcello, la historia de este paraíso está marcada por una tragedia que ocurrió en 2006

La isla Crevan está a unos siete kilómetros de Venecia. (Lionard Luxury Real Estate)
La isla Crevan está a unos siete kilómetros de Venecia. (Lionard Luxury Real Estate)
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Tener una isla privada parece un sueño inalcanzable. Pero lo cierto es que esto es una realidad para un buen número de personas adineradas en el mundo. Con frecuencia, salen a la venta este tipo de lugares paradisíacos, como ocurre ahora con Crevan, situada a unos siete kilómetros de Venecia. No solo destaca por su extensa superficie, de unos 5.700 metros cuadrados, sino porque alberga una fortaleza napoleónica convertido en vivienda, a lo que se unen dos embarcaderos, un canal interior y unas vistas espectaculares a Burano y Torcello.

Esta isla privada situada en la laguna de Venecia ha salido al mercado inmobiliario a través de Lionard Luxury Real Estate. Crevan ofrece, además de un entorno natural con huerto frutal y un paisaje de más de 800 años de historia, instalaciones modernizadas que incluyen cuatro dormitorios, tres baños, salón, agua corriente, electricidad, calefacción y aire acondicionado.

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La isla cuenta con una vivienda para el cuidador, un tradicional trabaccolo amarrado y zonas ajardinadas. Lionard destaca que adquirir esta isla no solo supone comprar una residencia, sino también “privacidad y la posibilidad de preservar un paisaje único de la laguna veneciana”.

La trágica muerte en la isla del empresario que fue su propietario

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Durante tres décadas, la isla Crevan, de poco más de media hectárea, perteneció a la familia Poli de Verona. En el año 2000 pasó a manos de Giorgio Panto, empresario apodado el “Berlusconi del Noreste”. Fundó la mayor industria italiana de marcos de ventanas, puertas y mobiliario de jardín. Además, incursionó en el sector televisivo con la creación de Antena 3 y la adquisición de múltiples emisoras regionales.

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En el ámbito político, Panto fue una figura destacada tras abandonar la Liga Norte. En 2004 impulsó “Progetto Nordest”, un movimiento que proponía unir Véneto, Friuli y Trentino en una sola macrorregión. Su iniciativa logró miles de votos en diferentes elecciones locales y nacionales, consolidando su perfil como referente empresarial y político en el noreste italiano.

El 26 de noviembre de 2006, la historia de Crevan quedó marcada por la tragedia. Esa tarde, tras compartir un almuerzo con amigos cerca del fuerte de la isla, Panto despegó en su helicóptero Robinson 44, pero la aeronave rozó el agua y se estrelló. Luca Zaia, presente en el lugar, intentó rescatarlo sin éxito. “Murió como un guerrero”, expresó, recordando el desenlace del empresario que dejó su huella en la isla y la región.

Varios intentos fallidos de venta han ido reduciendo su precio

La isla Crevan de Venecia está en venta por 5,5 millones de euros. (Lionard Luxury Real Estate)
La isla Crevan de Venecia está en venta por 5,5 millones de euros. (Lionard Luxury Real Estate)

En los últimos años, la isla Crevan ha salido varias veces al mercado sin lograr concretar una venta. En octubre de 2014, la agencia Vladi Real Estate, especializada en islas privadas de alto nivel, ofreció la propiedad por 9,5 millones de euros, tras haberla tasado inicialmente en 12,5 millones. Desde entonces, el precio prácticamente se ha reducido a la mitad. Durante ese tiempo, la isla también fue promocionada en Airbnb con una tarifa de 1.786 euros por noche.

En el contexto del mercado inmobiliario de la laguna de Venecia, Crevan sobresale como la primera de una serie de terrenos privados actualmente disponibles. Lionard Luxury Real Estate también gestiona la venta del octágono de Alberoni, una propiedad de 450 metros cuadrados que lleva años sin comprador y cuyo valor hace doce años se estimaba entre 6 y 8 millones de euros. Una situación similar afecta al octágono de San Pietro in Volta, otra isla privada que permanece deshabitada y en oferta mediante negociaciones privadas.

Además, Vladi Real Estate continúa publicando anuncios para la isla de Sant’Antonio, de tres hectáreas y situada frente a Torcello. En 2014, esta propiedad se ofreció junto con Crevan en operaciones privadas, sin éxito hasta la fecha. El mercado de islas privadas en la laguna, por tanto, mantiene varias opciones exclusivas esperando inversores dispuestos a apostar por la singularidad y el aislamiento que ofrecen estos espacios.

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