Viajes

El verano todavía no ha terminado: los mejores destinos de playa para viajar con niños este septiembre

Desde las calas protegidas de Menorca hasta las lagunas de Creta, una selección de destinos costeros combina seguridad en el baño, servicios familiares y precios de temporada baja

Dos adultos y dos niños sentados en la arena de una playa junto a una cesta de comida, cubos de plástico y una sombrilla.
Las playas con banderas azules, servicios cerca y arena fina se convierten en las mejores opciones para viajar con toda la familia en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Septiembre guarda un secreto que muchos tardan en descubrir. El mar Mediterráneo alcanza su temperatura máxima justo cuando las playas se vacían. El agua acumula calor durante meses y lo libera en septiembre, con registros de entre 23 y 26 °C en la mayor parte de la cuenca mediterránea. Una condición ideal para aquellos que buscan aguas tranquilas y cálidas. A la par, los precios caen entre un 20 y un 40% respecto al pico de agosto, según el portal de Amazing Europe de datos de todo el continente. Para padres con hijos en el colegio, ese equilibrio entre condiciones óptimas y menor afluencia convierte al noveno mes del año en una oportunidad.

La pregunta no es si viajar o no en septiembre. Aquí, una selección de destinos de playa, nacionales e internacionales, pensados para los ritmos de las familias con pequeños.

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Mallorca: aguas que parecen una piscina

Playa de arena con bañistas, mar turquesa, hoteles y casas en la costa y en montañas cubiertas de pinos. Cielo azul y algunas nubes.
Playa de Canyamel en Mallorca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Playa de Muro, en la bahía de Alcúdia, al norte de Mallorca, concentra todas las virtudes que buscan los padres con niños en edad de chapotear. El fondo marino desciende con una suavidad tan gradual que hay que avanzar casi cincuenta metros para que el agua alcance la cintura de un adulto. La playa cuenta con bandera azul, pasarelas aptas para carritos y puestos de socorrismo a intervalos regulares. Detrás de las dunas, un pinar ofrece sombra natural en las horas centrales del día, lo que permite organizar la jornada sin depender únicamente de la sombrilla.

Menorca: la bahía que abraza

Acceso solo a pie, en pleno corazón natural del norte de Menorca.
Los islotes de Cala Pregonda (Menorca) protegen la cala y crean un entorno ideal para el snorkel (Descobreix Menorca)

Cala’n Porter, en el término municipal de Alaior, en la costa sur de Menorca, debe su tranquilidad a su propia geografía: dos acantilados de caliza la flanquean y actúan como barrera natural frente al oleaje. El resultado es una entrada de mar casi sin olas, con arena blanca y fina que no quema ni a mediodía. El aparcamiento gratuito se sitúa a menos de cincuenta metros de la orilla, un detalle que, con carritos, bolsas y juguetes de playa, marca la diferencia. La playa dispone de puesto de primeros auxilios, baños adaptados y restaurantes con menú infantil desde 12 euros.

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Gran Canaria: el arrecife que protege

Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria (Spain.info)

Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, ofrece algo difícil de encontrar en una playa urbana: agua sin oleaje. Un arrecife de arenisca volcánica conocido como “La Barra” actúa como rompeolas natural a doscientos metros de la orilla y deja la zona central en calma absoluta. A marea baja se forman charcones poco profundos donde los niños pueden observar peces de colores, lo que convierte cada baño en una pequeña exploración. El paseo peatonal adyacente suma heladerías, cambiadores públicos y zona de juegos sobre la propia arena.

Cádiz: espacio y luz atlántica

Playa en Caños de la Meca, Cádiz (Turismo Cádiz)
Playa en Caños de la Meca, Cádiz (Turismo Cádiz)

La Playa de la Victoria, en la capital gaditana, despliega casi tres kilómetros de longitud y más de doscientos metros de ancho en marea baja. El espacio es su mayor virtud cuando se viaja con niños pequeños: no hay aglomeraciones, hay margen para correr y el servicio de socorrismo opera de forma continua. La Cruz Roja distribuye pulseras identificativas gratuitas para los más pequeños en sus puestos de vigilancia. El paseo marítimo, repleto de freidurías tradicionales, permite comer pescaíto frito en familia por unos 15 euros por persona.

El Algarve portugués: la costa que Europa elige

El mar se aprecia oscuro y se va aclarando a medida que se acerca a la playa. La playa está llena de formaciones geológicas parecidas a un acantilado en rocas, muy escarpado.
La playa de Los Tres Hermanos se encuentra en el Algarve portugués, una región que se ha consolidado como destino de playa preferido para familias con niños de menos de 10 años. (Wikimedia/Bruno Camadini)

Al otro lado de la frontera, el Algarve se ha consolidado como el destino de playa europeo preferido para familias con niños menores de diez años, según el portal especializado Which Family Vacation. Las razones son geográficas: las calas de la costa sur quedan protegidas del oleaje atlántico por cabos y acantilados, lo que genera condiciones de aguas tranquilas equiparables a una laguna. La temperatura del mar en septiembre ronda los 22 °C, prácticamente idéntica a la de agosto, y el precio de alojamiento cae de forma notoria respecto al verano. Playas como Praia da Salema, cerca de Lagos, o las islas barrera de Ilha de Tavira (accesibles en ferry desde el pueblo en quince minutos) ofrecen aguas casi sin corriente, ideales para los primeros baños de los más pequeños. El servicio de socorrismo en la mayoría de las playas del Algarve opera hasta el 30 de septiembre.

Grecia: la laguna privada de Creta

Creta, Grecia
Meravigliosa spiaggia dell'isola di Creta - Grecia

Para quienes buscan un destino con más infraestructura de resort, Creta ofrece opciones con lagunas de agua de mar privadas que eliminan la imprevisibilidad del mar abierto. El complejo Grecotel Amirandes, en la costa norte de la isla, dispone de una laguna de 15.000 metros cuadrados de agua marina cerrada, con fondo visible y temperatura constante. La isla mantiene el mar a unos 26 °C en septiembre, y los vuelos directos desde los principales aeropuertos españoles hacen que la logística sea sencilla.

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