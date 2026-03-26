Vicky Martín Berrocal se convierte en cantante de la mano de su yerno, Marcos Terrones: “Enrabiétate y que le den por culo al mundo”

Vicky Martín Berrocal (EUROPA PRESS).

La noche del pasado 20 de marzo no fue una más para Vicky Martín Berrocal. La empresaria celebraba una década de trayectoria de su firma de moda en su tienda insignia del barrio de Salamanca, en Madrid, rodeada de su círculo más cercano. Familiares, amigas y rostros conocidos como Victoria Federica de Marichalar o Mar Saura quisieron acompañarla en una cita marcada por el balance de estos diez años y la mirada puesta en el futuro.

Sin embargo, aquella velada escondía otro hito que ha salido a la luz días después. Mientras celebraba el crecimiento de su marca, la diseñadora daba también un paso inesperado hacia un terreno completamente distinto: la música. Aunque de forma puntual, Berrocal ha debutado como compositora dentro del proyecto musical de su yerno, el artista Marcos Terrones, conocido como Marquitos.

Celebración de los 10 años de Victoria Colection (INSTAGRAM).

Su participación se materializa en RABIA, una pieza incluida en el álbum Alma de Cántaro, el segundo trabajo del productor. No se trata de una canción convencional, sino de un interludio, un formato cada vez más habitual en la industria musical actual. Estas breves composiciones sirven como nexo entre distintas partes de un disco, aportando continuidad narrativa o reforzando el concepto global de la obra.

En este caso, la intervención de Berrocal adquiere un carácter íntimo y espontáneo. Lejos de interpretar o cantar, su voz aparece en forma de mensaje cargado de intensidad emocional dirigido a su yerno. Un discurso directo, sin filtros, en el que anima al artista a perseverar, a canalizar la frustración y a mantenerse fiel a su propio camino creativo pese a las dificultades.

Celebración de los 10 años de Victoria Colection (INSTAGRAM).

“Rabia, la puta rabia. Me cago en tus muertos, que te he dado mi vida, que te dedico cada sueño, cada palabra, cada gesto, cada lágrima, cada sonrisa… No vas a poder conmigo, me cago en tu puta madre. Y sácala, sácala, cágate en los muertos de la música, porque le has dado mucho, mucho, mucho y todavía no te ha dado nada. Te ha dado muy poco para lo que te mereces. Entonces, enrabiétate. Y recuerda, no mirar el móvil que le den por culo al mundo. Solo fíjate en tu mundo, céntrate en el tuyo. Paso a paso, y sal de ahí y haz ese puto disco”, dice la onubense.

Alba Díaz y Marquitos (INSTAGRAM).

Uno más entre las Berrocal

La conexión entre ambos ayuda a entender este movimiento. Tal y como ha mostrado en varias ocasiones Alba Díaz Martín, hija de la diseñadora y pareja del músico, la relación entre Berrocal y Terrones trasciende lo familiar para convertirse en un vínculo cercano y cómplice. El artista, integrado plenamente en el entorno de la familia, comparte incluso fecha de cumpleaños con la madre de la diseñadora, un detalle que refuerza esa sensación de afinidad.

No es la única influencia de este entorno en el disco. La propia Alba Díaz también tiene un papel destacado en Alma de Cántaro. La creadora de contenido inspira uno de los temas del álbum, AURAA, y protagoniza su videoclip, consolidando así la presencia de la familia en este proyecto artístico.

Para la diseñadora, este episodio supone una incursión inesperada en un ámbito ajeno a su trayectoria profesional, marcada hasta ahora por la moda y el emprendimiento. No obstante, su participación no responde a una estrategia artística, sino a un gesto espontáneo que ha terminado cobrando relevancia dentro del álbum.